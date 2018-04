Český e-mailový klient pro javové mobily (obrazový průvodce)

Spousta mobilních telefonů je vybavených Javou, ale e-mailový klient v nich nenajdete. V tomto případě - chcete-li tedy přistupovat z mobilu ke svým e-mailům jinak než prostřednictvím neohrabaného wapového prohlížeče - se musíte postarat sami a vhodnou aplikaci si obstarat. Abychom vám ušetřili dlouhé hodiny hledání, přinášíme vám tip na zajímavou javovou aplikaci.

Prográmek MujMail je - jak už sám jeho název napovídá - původní česká aplikace, pod níž je podepsán Petr Špatka. Autor na domovských stránkách MujMailu hovoří o jednoduchém e-mailovém klientu, ovšem portfolio nabízených služeb jej řadí mezi nadprůměr v této kategorii.

Pozor na váš telefon

Aktuální verze 0.02 je k dispozici v české a anglické verzi. Samotná aplikace má velikost patnáct kilobajtů a lze ji nainstalovat z domovské stránky přímo do mobilního telefonu. MujMail pracuje ve všech mobilních telefonech podporujících specifikaci MIDP1.0 a současně podporuje všechny třídy pro připojení do internetu. Autor hovoří o bezproblémovém chodu na telefonu Siemens C55, my jsme jej testovali na chytrém mobilu Sony Ericsson P800, aplikace fungovala také na Sony Ericssonu T610.

MujMail však podle dostupných informací nefunguje na Nokii 3510, přestože tento telefon podporu Javy obsahuje. Problém je v tom, že tento mobilní telefon neumožní javovým aplikacím připojit se jakýmkoli způsobem do internetu. Jako perličku pro pobavení lze chápat vyjádření pracovníka technické podpory tohoto výrobce, který nás odkázal na zakoupení vyššího, dražšího přístroje.

Obrazový průvodce



Nejjednodušší způsob instalace aplikace MujMail je použít webový či wapový prohlížeč mobilního telefonu a stáhnout si aplikaci přímo ze stránek autora. Můžete také využít datový kabel či infračervený port, pokud váš telefon tento způsob instalace podporuje.



Po instalaci aplikace najdete jejího zástupce v příslušené složce společně s ostatními prográmky.



Možností nastavení je až překvapivě hodně. Aplikace MujMail podporuje POP3 protokol pro příjem pošty z vaší emailové schránky a protokol SMTP pro odesílanou poštu. Velkou výhodou je podpora zabezpečených SMTP serverů - zdaleka ne všechny e-mailové klienty tuto důležitou volbu obsahují.



Základní menu aplikace. Kromě nastavení zde můžete nejen odeslat e-mailovou zprávu, ale také číst zprávy příchozí. O průběhu přihlašování k vámi zadané e-mailové schránce jste dostatečně informováni.



Seznam doručených e-mailových zpráv v poštovní schránce. Všimněte si, že aplikace správně dekóduje QuotedPrintable syntaxi (zpráva tvaru: =3D=DA ...) jak v předmětu, tak i v těle zprávy.



Při čtení došlé zprávy není tato smazána ze serveru a lze k ní dále přistupovat prostřednictvím jiné cesty. Z HTML zpráv dokáže aplikace MujMail správně extrahovat pouze text bez zbytečných HTML formátovacích entit.

Méně než nic

Aplikace MujMail je k dispozici zdarma pod licencí GPL včetně zdrojových textů. Nic vám tedy nebrání zapojit se do jejího dalšího vývoje či ji použít jako základ pro vlastní e-mailový klient. Otevřený kód umožňuje také snadné a rychlé objevení případných chyb nebo bezpečnostních děr v aplikaci. Máte-li tedy telefon s Javou a hledáte-li vhodný klient elektronické pošty, určitě MujMail alespoň vyzkoušejte.