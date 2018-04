Česko vs. Slovensko: rychlý mobilní internet je u sousedů rychlejší a levnější

Telefónica O2 CZ

Název služby:

O2 Internet mobil (1024, 1024 Plus, 512, 384) Nabízené technologie:

CDMA, HSDPA, GPRS, EDGE, wi-fi Maximální přenosová rychlost:

7,2 Mbit/s FUP:

2,8 GB/7 dní, pro 1024 Plus bez omezení (neplatí pro P2P sítě) Ceny:

653,31 Kč/měsíc za 384

831,81 Kč/měsíc za 512

831,81 Kč/měsíc za 1024

1069,81 Kč/měsíc za 1024 Plus