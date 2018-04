Česko v hledáčku EU. Neinformovalo včas o telekomunikačních předpisech

Evropská komise uvedla, že Praha ji o postupu nedala včas vědět. Podle mluvčího ministerstva průmyslu a obchodu Pavla Vlčka ale Česko průběžně informovalo komisi o stavu projednávání implementační novely zákona o elektronických komunikacích.

Předpisy měly země "sedmadvacítky" převést do národního práva zhruba do konce května a informovat o tom komisi. Jenže ČR a dalších 19 zemí, na které se Brusel dnes obrátil, tak neučinily. Vlček pro ČTK uvedl, že Česká republika 9. června 2011 zaslala oficiální dopis EK s informací o průběhu transpozice a provedla částečnou notifikaci svých právních předpisů. Na tento dopis zatím EK podle něj nereagovala.

Pravidla vyžadovaná Evropskou komisí mimo jiné obsahují právo zákazníka na změnu telekomunikačního operátora beze změny telefonního čísla, a to během jediného dne. Kromě toho se týkají třeba jasnějšího informování klientů o službách.

Stejně jako Česko neinformovaly Brusel o převedení telekomunikační legislativy do svého práva všechny země unie s výjimkou Dánska, Finska, Estonska, Malty, Británie, Švédska a Irska. Tato sedmička vše provedla v souladu s dohodnutým postupem.

Na odpověď má ČR dva měsíce. Pokud by Brusel neuspokojila, pak by ze strany komise následovala formální žádost. Dalším krokem by už bylo to, že by komise ČR zažalovala u evropské justice.

"Česká republika preferuje přijetí kvalitní legislativy před uspěchaným přijetím právního paskvilu, který by nebyl funkční a nepřinesl by kýžený výsledek," uvedl Vlček. Implementační novelu v září projedná ve druhém čtení Poslanecká sněmovna, dodal.