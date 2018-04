Česko mobilizuje. Na jednu pevnou linku připadá pět mobilů

Vyplývá to ze zprávy o vývoji trhu elektronických komunikací, kterou vydal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Češi podle ní patří ve využívání mobilů na světovou špičku, máme například jednu z největších penetrací mobilních telefonů na světě; na jednoho Čecha připadá průměrně 1,35 SIM karty.

zdroj: ČTÚ

Opačný trend vykázaly pevné linky, jejichž počet za poslední čtyři roky klesl skoro o třetinu na 2,3 milionu. Pevné linky opouštějí především domácnosti. Počet linek ve firmách zůstává prakticky stabilní a drží se kolem jednoho milionu. Penetrace v pevných linkách tak dosahuje pouhých 22 %, což je jedno z nejmenších čísel na světě.

Mobily jsou "in"

Od roku 2005 se Češi zbavili téměř milionu pevných linek, ovšem na oplátku si aktivovali téměř čtyři miliony SIM karet. Stále častěji přitom sahají po měsíčních paušálech, které nabízejí výhodnější volání. Zatímco v roce 2005 tvořily předplacené karty dvě třetiny z celkového počtu nově aktivovaných SIM karet, letos je už počet téměř vyrovnán a předplacené karty vedou o necelé procento. Za pouhé čtyři roky se penetrace mobilních telefonů (SIM karet) zvýšila o neuvěřitelných 25 %.

zdroj: ČTÚ

Pro operátory je přitom pozitivní, že společně s počtem SIM karet roste i počet provolaných minut. Jen v roce 2008 se jejich počet v mobilních sítích zvýšil o 11,3 % a dosáhl téměř 13 miliard minut. Na jednoho Čecha tak vychází 1 280 minut za rok, tedy přibližně 3,5 minuty denně.

zdroj: ČTÚ

Možná trochu paradoxní je, že v roce 2005, kdy ještě všichni mobilní operátoři rozlišovali volání do vlastní a cizí sítě, byl rozdíl mezi hovory do vlastní a cizí sítě nejmenší. Do vlastní sítě provolali Češi asi 4 miliony minut, do cizích sítí necelé tři miliony. Letos, kdy je volání do všech sítí povětšinou za stejnou cenu, tvořilo volání do vlastní sítě více než 60 % všech mobilních hovorů. Do ostatních národních sítí směřovala pouhá třetina. Na prakticky stejné úrovni zůstává volání do pevných sítí, stejně jako objem mezinárodního volání.

zdroj: ČTÚ

Podobně jako počet hovorů roste i počet odeslaných SMS. V roce 2005 odbavily české mobilní sítě více než 5 miliard odchozích zpráv, loni to bylo už bezmála sedm miliard. Meziročně tak roste počet SMS o víc než desetinu.

Operátoři vydělávají, ale neinvestují

Společně se vzrůstajícím počtem SMS a provolaných minut rostou i tržby mobilních operátorů. Oproti roku 2007 se sice tržby mobilních operátorů mírně snížily (-4,3 %), ale i tak dosáhly 48,8 miliardy korun. Polovinu z toho přitom tvořily tržby za hovory do vlastní sítě. To ukazuje, že Češi sice objevili kouzlo různých komunitních a rodinných nabídek, které se u našich operátorů objevují stále častěji, přesto se ale služby jako Vodafone Kamarádi či T-Mobile Mých5 nenaučili ještě využívat, aby neplatili víc, než je nutné.

zdroj: ČTÚ

Dalších 8 miliard korun přitom přinesly operátorům SMS, které jsou v Česku poměrně drahé. Ani tato pozitivní čísla ale nevyprovokovala naše operátory k tomu, aby se o zákazníky začali starat podobně jako v zahraničí. Investice do sítí a služeb totiž meziročně poměrně dramaticky propadly, když se dostaly ještě pod úroveň roku 2005. Zatímco předloni činil objem investic téměř 20 miliard korun, loni to bylo už jen 12,8 miliardy. Zároveň se ale na dvojnásobek zvýšil objem investic do hmotných aktiv v jiných členských státech EU. Dobrou zprávou pro zákazníky je, že letos by to mohlo být trochu lepší. Operátoři totiž po letech konečně investují do rozvoje 3G.

Co zachrání pevné linky

Jak ukazují statistiky, pevné linky jsou pomalu odsouzeny k zániku. Alespoň do chvíle, než jejich operátoři pochopí, že je třeba zcela změnit přístup. Zároveň se ukazuje, že žádná zázračná opatření na podporu trhu, která na nás chrlí evropská byrokracie, příliš nefungují. Příkladem budiž přenositelnost čísla, o které se v poslední době hodně mluví. Počet přenesených čísel sice mírně roste, ale 191 tisíc přenesených čísel není nijak ohromující číslo.

zdroj: ČTÚ

Ještě hůř je na tom volba operátora (CS) a pevná volba operátora (CPS) na pevných linkách. Ta si užila svoji největší slávu v roce 2005, kdy takto provolali zákazníci zhruba 1,4 milionu minut. Loni to už bylo necelého půl milionu a pokles podle všeho pokračuje dále. Již na konci minulého roku činily hovory přes volbu operátora méně než dvě desetiny procenta z celkového objemu hovorů.

zdroj: ČTÚ

Záchranou pro pevné linky tak může být snad jen rychlý internet. V něm si totiž stále vedoucí podíl udržuje technologie DSL (buď ADSL, nebo SHDSL). Prostřednictvím této technologie se v Česku k internetu připojuje zhruba 35 % uživatelů. Loňský rok ale poprvé znamenal citelnější oslabení DSL, zatímco počet přístupů k internetu přes DSL stoupl jen o 13,8 % (84,5 tisíc), ostatní technologie nabraly 25,6 % (272,6 tisíc).

Přibližně třetina trhu pak patří ADSL od firmy Telefónica O2, možná trochu překvapivě si stejný díl z koláče ukously bezdrátové sítě wi-fi a FWA. Mobilním sítím patří 13,6 %, kabeloví operátoři zabrali 18,7 %, přičemž drtivá většina (15,3 %) z toho patří UPC, na jejíž konkurenty tak zbývají necelá čtyři procenta.