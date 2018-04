Česko je v první světové desítce mobilních maniaků

Je to vlastně poměrně paradoxní situace. Čeští operátoři patří k nejdražším v Evropě, přesto patříme ke světové špičce v počtu mobilů. Takzvaná penetrace mobilních telefonů (počet SIM karet na 100 obyvatel) dosáhla letos hodnoty 131 %. Podle nejnovějšího vydání prestižní ročenky The Economist Pocket World in Figures nás to řadí do první světové desítky. - čtěte:Za mobil platí Češi čtvrté nejvyšší účty, ročně zaplatí v průměru 9 tisíc korun

A může to být ještě lepší. Na prvním místě je Litva s penetrací 138,1 %. Před námi je ještě Macao, Itálie, Hong-Kong, Trinidad a Tobago, Estonsko, Bahrajn a Izrael. Za námi jsou pak Spojené Arabské Emiráty. To by nás tedy řadilo na osmé místo na světě. Jenže, Macao a Hong-Kong jsou oficiálně součástí Číny, což by nás posunulo ještě o dvě místa výš. Podle stejné ročenky pak Česku patří první místo v počtu konzumentů alkoholu.

Jiné statistiky, jiná čísla, jiné pořadí

Radost by nám mohla možná trochu zkazit statistika ITU (Mezinárodní telekomunikační unie). Podle ní mají totiž Spojené Arabské Emiráty penetraci mobilů 208 %, a na druhém místě je Estonsko se 188 %. I tak ale Česku patří poměrně dobré sedmnácté místo. I tady je naděje na posun, protože i v tomto žebříčku nás přeskočilo Macao (177 %) a Hong-Kong (163 %). Takže jsme vlastně v první patnáctce.

Před Českem jsou takové státy jako Antigua & Barbuda (158 %), Sv. Kitts a Nevis (147 %) nebo Maledivy (143 %). Všechny tyto země dohromady mají přitom jen 420 tisíc obyvatel. Navíc za Chorvatskem zaostáváme jen o necelého půl procenta.