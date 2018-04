Česko chystá eCall - vaše auto při nehodě zavolá záchranku

Evropská unie chystá nařízení, podle kterého by všechny nové automobily prodávané na jejím území musely povinně obsahovat zařízení, jež dokáže v případě nehody automaticky přivolat pomoc. Speciální jednotka umístěná přímo v automobilu a napojená na palubní počítač bude schopna odeslat data s informací o poloze vozu, o síle a směru nárazu a také informace o automobilu přímo na tísňovou linku 112.

Technologicky to není žádný problém – v Česku se už uskutečnil pilotní projekt, který by se měl stát základem pro pozdější zavedení služby public eCall 112 (dále pouze eCall) do ostrého prostředí Telefonních center tísňového volání 112 (TCTV 112). Přitom podle odhadů by měl podobný systém ročně zachránit více než 2 500 životů. Jen díky tomu, že pomoc bude moci vyrazit okamžitě a na přesné místo.

Vlastní realizaci služby eCall v tuzemsku musí ale předcházet vydání evropského standardu závazného pro všechny členské státy. Ten by měl být vydán do konce roku 2008. Celý systém by pak měl podle harmonogramu začít fungovat v roce 2010. Zástupci Ministerstva dopravy ale na tiskové konferenci naznačili, že pravděpodobnější je rok 2011.

Pak by měly proběhnout provozní testy služby eCall ve vybraných zemích. Jedním z kandidátů na tyto testy je i Česká republika. Původně počítala Evropská unie s tím, že jednotky budou výrobci do automobilů montovat povinně, v současné době to vypadá, že jednotku budou výrobci automobilů nabízet jako volitelnou výbavu. Cena palubní jednotky se odhaduje na 150 EUR (necelé 4 tisíce Kč), což je při ceně automobilu v podstatě zanedbatelná položka.



Na pilotním projektu spolupracovalo Ministerstva dopravy, Telefónica O2 Czech Republic a Hasičský záchranný sbor. Jeho cílem bylo ověření možnosti příjmu a vizualizace dat na testovacím systému služby Telefonních center tísňového volání. „Celoevropské palubní tísňové volání zajistí, že se o závažné autonehodě, ať se stane kdekoliv, záchranáři dozvědí ihned a budou moci dorazit na místo nehody dříve. To může snížit počet úmrtí a omezit škody,“ říká Emanuel Šíp, náměstek ministra dopravy.

V rámci pilotního projektu došlo k úpravám center tísňového volání pro příjem informací z palubních jednotek (On Board Unit – OBU), které se aktivují prostřednictvím senzorů umístěných ve vozidle a automaticky či manuálně vytočí linku 112, kam předají potřebná data. Místo nehody potom systém zobrazí na monitoru operátora pomocí geografického informačního systému. „Pro testy byla speciálně upravena palubní jednotka, která automaticky či manuálně odeslala potřebná data do systému TCTV. Zde byla přijatá data prezentována operátorovi tísňové linky takovým způsobem, který vyhovuje složkám Integrovaného záchranného systému,“ vysvětluje Fernando Astiaso, viceprezident pro firemní zákazníky společnosti Telefónica O2.

Jak to funguje

V každém vozidle bude zabudována speciální jednotka. Tato jednotka bude připojena na tzv. CAN sběrnici automobilu (operační síť pro elektronické funkce vozidla) a při aktivaci alespoň dvou čidel (např. airbag, bezpečnostní pásy, nárazové senzory) vyšle pomocí mobilní sítě okamžitě po srážce informaci do centra tísňového volání. Komunikace probíhá pomocí standardizovaného transportního protokolu, což zajišťuje funkčnost systému ve všech zemích, které systém implementují.

Součástí jednotky je i GPS přijímač (do budoucna se počítá spíše s podporou Evropského systému Galileo), přičemž systém odesílá údaje o poloze. Pro určení polohy se používají lokalizační informace z mobilní sítě (ty musí poskytnout povinně mobilní operátoři) i GPS. Údaje o místě nehody se tak dostanou na tísňovou linku i v případě, že signál GPS nebude k dispozici.

Samotný systém eCall může fungovat i bez SIM karty v palubní jednotce. I z většiny mobilů lze uskutečnit tísňové volání bez SIM karty. Počítá se ale s tím, že palubní jednotka bude nabízet i další (komerční) služby, takže se počítá spíše s verzí se SIM kartou. Ta bude nezávislá na operátorovi a podle informací na tiskové konferenci bude volba na zákazníkovi, případně výrobci vozidla. Podle zástupců Telefónica O2 půjde o SIM karty se speciálním režimem, takže na nich bude například automaticky aktivní roaming a karty nebudou deaktivovány pro nečinost.

Volání na tísňovou linku může být vytočeno automaticky nebo manuálně stiskem speciálního tlačítka. Manuální aktivace je pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení.Tento hovor obsahuje 2 části – datovou a hlasovou. Ještě před zahájením hlasové komunikace mezi řidičem vozidla a operátorem tísňové linky dojde k vyslání dat.

Operátor tak dostane potřebné informace i v případě, že řidič není schopen komunikace. Volání prochází mobilní sítí a prostřednictvím fixní sítě O2 je doručeno do místně příslušného centra tísňového volání 112. Systém tísňového volání 112 po přijetí eCall následně zašle potvrzení o obdržení dat do palubní jednotky a interpretuje tato data operátorovi na obrazovce. Pokud operátor na lince 112 přijme eCall, okamžitě se pokusí zpětně kontaktovat posádku pomocí volání na palubní jednotku.

Další služby

I když bude samozřejmě služba eCall nejdůležitější částí celého systému, bylo by škoda nevyužívat i i k dalším službám. Spolu s ní totiž dostanete do auta například GPS přijímač, není tedy problém zpřístupnit ho pro využití například pro navigaci. Výrobci automobilů pak uvažují i o tom, že by šlo systém provázat například s asistenčními službami nebo značkovými servisy.

Mobilní operátoři zase uvažují o tom, jak by se dalo využít přítomnosti mobilní datového spojení s automobilem. Nabízí se například možnost stahování si hudby přímo do auta, případně další podobné služby. Pochopitelně by teoreticky bylo možné přes palubní jednotky vysílat například dopravní informace - pokud se tedy někde stane nehoda, mohou být například všichni řidiči v okolí varováni a odkloněni na objízdnou trasu.