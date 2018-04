Česko-anglický slovník, který vás nezruinuje

Anglicko-český (a česko-anglický) slovník je nejčastěji zpracovanou česko-něco databází všech slovníkových aplikací. Recenze těchto produktů jsme vám už přinesli na Palmare :

Lingea Lexicon - opravdu luxusní (nejen) ČA slovník firmy Lingea s třemi variantami obousměrných databází dle velikosti (největší má 75 000 hesel a 112 000 významů v 7 MB) s cenou 1 490 Kč. Informovali jsme i o nové verzi.

Language Teacher firmy Exacto - o velikosti 850 kB s dost neuvěřitelnými 400 000 položkami (dle výrobce) - stojí 1 750 Kč u výrobce, 1 600 Kč v PDAPlanet

RoadLingua firmy AbsoluteWorld s 128 878 položkami, velikostí 2,3 MB a cenou 19,95 USD (24,95 USD za obousměrný slovník)

Posledním řešením je poměrně čerstvý SlovoEd pro PalmOS s anglicko- česko- anglickým slovníkem s 67 329 a 78 664 položkami, velikostí 2,1MB a cenou 24,95 USD (990 Kč u PDAPlanet)

Překladový slovník

Slovník, která dnes popisujeme, přináší přes 37 000 výrazů v celkem 1 263 kB. Jeho design (hlavní okno) je sice jednodušší, ale svoje funkce plní dobře. Ovládá se naprosto snadno a jednoduše a k práci s ním nepotřebujete studovat sáhodlouhé manuály.

Do okna pro vložení hesla jednoduše zapíšete text, zvolíte směr překladu (z angličtiny do češtiny a naopak) a po zmáčknutí tlačítka Přelož se vám zobrazí výsledky hledání pod napsaným heslem.

Na hlavním displeji najdete ještě ikony v horní liště, které mají tyto funkce (zleva doprava):

opětovné vložení textu

kopírovat do schránky

vložit

okno O aplikaci

Důležitým nástrojem je ještě trojúhelníček za polem pro vložení hesla. Otevře okno s historií vašeho vyhledávání, takže snadno obnovíte heslo, které jste nedávno hledali. Pamatuje si posledních 20 výrazů.

AW Design nabízí svůj produkt též v demoverzi. Plná verze stojí 390 Kč (email, či CD). Tento program může představovat řešení pro uživatele, kteří mají hlouběji do kapsy a nepotřebují jeden z profi slovníků. V našem rozhovoru s autorem jsme se ostatně na "cílového zákazníka" zeptali.

Slovník je nabízen ve variantách CP1250 a iso 8859-2, součástí programu je manuál v Adobe PDF formátu.

Se slovníkem se pracuje opravdu dobře a má potenciál k dalšímu rozvoji. Jeho odzkoušení v demoverzi byste neměli rozhodně pominout.

Malý rozhovor s autorem aplikace

Petrem Buzrlou z AWDesign

PalmOS C-A a A-C slovníků je už na trhu docela dost. Co nabízí váš produkt oproti konkurenci? Pro jaké zákazníky je program určen?



Zrod slovníku se datuje do roku 1999, kdy jsem si pro vlastní potřebu vytvářel překladový slovník pro operační systém Linux, postavený na SQL databázi. Poté, co jsem si pořídil Palm zařízení a začal se zajímat o programování pro PalmOS, napadla mě myšlenka převedení slovníku pro PalmOS. Databáze byla hotova již několik let, takže stačilo napsat rozhraní. To mi umožnilo minimalizovat náklady na samotný vývoj a z toho plyne také relativně nízká cena. Cílovou skupinou tedy budou převážně studenti a uživatelé, kteří nepotřebují co nejširší paletu vlastností a ocení především přijatelnou cenu. Myslím, ze konkurence není v tomto smyslu to pravé slovo, protože primárním cílem aplikace není konkurovat jiným produktům v této oblasti, ale spíše vyplnit mezeru na trhu cenově dostupnějších aplikací za cenu nižšího počtu vlastností. Je to stejné jako na trhu high-end a low-end modelů. Každá kategorie má své zákazníky.





-Jaké máte plány s dalším vývojem slovníku?

Při vývoji další verze slovníku se hodlám zaměřit na implementaci dvou v současné době nejdůležitějších vlastností. Tou první bude plná podpora zařízení s barevným displejem a vyšším rozlišením. Dalším cílem je zmenšení velikosti databází. Samozřejmě je v plánu celá řada dalších vylepšení, aby měl produkt svým uživatelům stále co nabízet. Uvažuji také o portaci aplikace pro operační systém PocketPC. V neposlední řadě je ponechán prostor na zpětnou vazbu od uživatelů na implementaci jejich vlastních návrhů.





Jaké aplikace pro Palm ještě vyvíjíte, nebo plánujete?

V poslední době jsem se věnoval především vývoji slovníku, takže další projekty zůstaly ve fázi návrhu a uvažování, zda je realizovat nebo ne. Nicméně nějaké nápady mám, ale tato otázka je zatím natolik otevřená, že nebudu konkrétnější. Jakékoliv další aktivity budou ohlášeny na adrese www.awdesign.cz.





Jaký Palm používáte osobně a jaký je váš TOP5 nejpoužívanějších PalmOS

aplikací?

V současné době asi dva roky používám Palm m105 a pro účely testování mám k dispozici ještě Palm m515. Již nějaký čas uvažuji o zakoupení barevného modelu s vyšším rozlišením. Zřejmě jasným favoritem je Palm Tungsten.