České telefonování po internetu

Na letošním Invexu se s internetovou telefonií takřka roztrhl pytel. Zatímco ještě nedávno se všichni internetoví provideři třásli v jednom šiku před tím, kterak jim SPT Telecom bude hromadně trhat hlavy, letos si hrdě vyšlápli.

Co si budeme říkat, převážnou část cesty prošlápl RadioMobil se svojí službou Paegas Internet Call. Telecomu totiž v žaludku ani tak neleží příštipkáři nabízející telefonování přes počítač, tedy dosti obskurní disciplínu internetové telefonie vhodnou především pro technické fandy. V žaludku leží telefonování jednoduché - zdvihnutí sluchátka a volání po internetu.

Faktem tedy zůstává, že první šlápnutí do vosího hnízda pochází od RadioMobilu. Z jeho mobilních telefonů lze do USA telefonovat podstatně laciněji a stejně jednoduše po internetu, jako klasickou cestou. Díky masivní reklamní kampani o tom ví přes 300 tisíc potenciálních uživatelů.

Na Invexu jsme narazily na další dvě možnosti telefonování po internetu - a to pomocí počítače. V obou případech sice lze díky speciální sadě napojit telefon do počítače a telefonovat tak z klasického sluchátka, nicméně to znamená další vícenáklady. V prvním případě se jedná o giganta mezi internet providery - společnost CesNet - v druhém pak o společnost Globe Internet.

Zatímco telefonování přes Paegas Internet Call je oproti SPT Telecom tarifům levnější o třetinu až polovinu, nabídka CesNetu a Globe Internet je levnější bezmála o řád. Je dobré říci si proč.

V případě Paegasu si bezpochyby připlácíme za jednoduchost použití - kdekoliv máte mobilní telefon v síti Paegas (ne Twist!) voláte do zahraničí do vybraných lokací jednoduše a snadno. V případě řešení CesNetu a Globe potřebujete počítač, full-duplexní zvukovou kartu (dnes již většina) a hlavně solidní konektivitu na internet. Veškeré tyto starosti v případě Paegas Internet Call odpadají, což ale neznamená, že cena této služby je nějak nízká. Spíš bych řekl, že RadioMobil musel vsadit na psychologický moment, aby cena za volání do například SRN nebyla nižší, než volání ve špičce v rámci ČR.

CesNet používá technologii IDT Net2Phone, Globe Internet vsadilo na VocalTec - jde o poměrně rovnocenné a rychle se vyvíjející technologie se solidním zázemím gateways. Oproti Paegas Internet Call odpadá omezení na dvacítku zemí - telefonáty mohou jak u CesNetu tak u Globě směřovat do mnohem více zemí.

Obě firmy udávají, že ke kvalitnímu telefonátu stačí připojení modemem 28,8 kbps - ovšem důležitá také je kvalita spojení od vašeho providera například k CesNetu nebo ke Globe Internet.

Srovnávat Paegas Internet Call se službami obou IP telefonistů nemá asi smysl - služba Paegasu není vázána na počítač a je primárně určena pro terénní použití kdekoliv a kdykoliv. Zato když sedíte ve svojí kanceláři u počítače píchnutého na pevnou linku, je vhodné o IP telefonii uvažovat.

Tady doporučím zvážit spíše než ceny, hlavně způsob připojení - pokud jste klient CesNetu, volte CesNet, pokud ne, vyzkoušejte rychlost připojení na uzly CesNetu a Globe Internet.

Takže co ceny? Vybrali jsme několik destinací z ceníků. Ceny jsou za minutu hovoru, v případě SPT Telecom ve špičce.

Volání do SPT Telecom CesNet Globe Internet USA 35,20 3,50 5,00 Kanada 39,00 3,50 5,00 Austrálie 46,80 3,50 7,60 Německo 15,80 3,50 9,20 Velká Británie 21,50 3,50 6,40 Francie 23,00 3,50 9,20 Rusko 30,70 16,50 28,00 Čína 73,50 20,50 32,80

Jak vidíte, pro většinu evropských destinací je oblíbenou cenou CesNetu 3,50 Kč za minutu, což je cena hřející srdce. CesNet vychází hruba o polovinu laciněji, což je logické - jednak je primárním poskytovatelem připojení k internetu, takže jeho infrastruktura je již dána, jednak přišel se svojí službou druhý v pořadí a nepochybuji o tom, že ceníky Globe Internet pro něj byly dobrou inspirací - tak to v konkurenčním světě má i fungovat.

Co dodat závěrem? Pokud máte kvalitní internetovou přípojku typicky pevnou linkou, výrazně bych vám doporučil, utratit pár firemních korun za nějaký testovací účet a vyzkoušet, jak a kam se dovoláte. Je jasné, že spojení do Číny či Ruska bude mít jinou kvalitu, než spojení do USA - je také ale jasné, že podobný poměr bude i na normální telefonní lince.

Vzhledem k tomu, že CesNet nabízí takřka o třetinu nižší ceny, než Globe Internet a vzhledem k tomu, že CesNet je sám internet providerem, jenž nedávno radikálně posiloval zahraniční konektivitu, považoval bych jeho služby za výhodnější. Na druhou stranu opět a znovu doporučuji osobní test. Pokud chcete počítačovou IP telefonii opravdu využívat, je nejlepší utratit pár korun a vyzkoušet čísla, na která byste chtěli volat.

Inu, to je zatím vše z českých luhů a hájů - ale ne navěky. I další internetoví provideři se chystají na vytvoření vlastní malé vstupní brány do internetové telefonie.

Jenže něco mi tu chybí: provokatér, který si suverénně zřídí provolbu z klasické telefonní linky do IP telefonie. Jak se říká - všeho do času.