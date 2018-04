České republice ujíždí vlak v internetové telefonii a standardu ENUM

Internetová telefonie má již pionýrské doby za sebou a dávno se již stala samozřejmostí. Poměrně dobře je zvládnuto i faxování prostřednictvím internetových protokolů. Problémem někdy zůstává rozlišení, o kterou službu má volající zájem (chceme hovořit s volaným naživo, nebo se spokojíme se zanecháním hlasové zprávy?), který telefon používá (sedí volaný v kanceláři, nebo je k zastižení na mobilu?). Pohodlné by mohlo být i svázání faxového čísla a e-mailové schranky se stejným telefonním číslem.

Běžně rozšířené standardy nám s takovýmto sjednocováním nemusí vždy pomoci. Například signalizační protokol Session Initiation Protocol (SIP) přiřazuje uživatelům identifikátory ve tvaru jméno_uživatele@jméno_brány.doména , které si sice můžeme dobře zapamatovat, ale s běžnými telefonními čísly nemají mnoho společného. Faxové zprávy nemusejí být přenášeny v reálném čase, jako přenosové médium by se spíše hodil e-mail a pro vzkazy zasílané do hlasové schránky platí víceméně totéž. Jak svázat vícero nesourodých služeb s jedním telefonní číslem?

Z telefonního čísla doménové jméno

Internet Engineering Task Force (IETF) přijala standard ENUM, který se nechal inspirovat podobností mezi číslovacími plány u telefonnních čísel a internetového systému doménových jmen (DNS). Podíváme-li se třeba na číslo Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ( +420 221 951 111 ), zjistíme, že obsahuje kód země ( 420 - česká republika), telefonního obvodu ( 2 - Praha), číslo firmy ( 221 951 s provolbou) a číslo telefonu ( 111 - spojovatelka). DNS funguje opačně, je ale třeba jej číst zprava: jméno počítače www.natur.cuni.cz znamená, že se jedná o českou doménu ( CZ ) patřící Univerzitě Karlově ( cuni ), jedná se o Přírodovědeckou fakultu ( natur ), která provozuje webserver ( www ).

Telefonní číslo dle platného mezinárodního standardu E.164 tedy můžeme převést na doménové jméno, pokud bychom je napsali pozpátku, jednoznačně a srozumitelně. V rámci standardu ENUM se za jednotlivé, tečkami oddělené číslice mezinárodního telefonního čísla doplní ještě .e164.arpa. Č íslo spojovatelky Přírodovědecké fakulty by pak mělo v rámci standardu ENUM vypadat takto: 1.1.1.1.5.9.1.2.2.0.2.4.e164.arpa . Top-level doména .arpa může vypadat překvapivě, protože bychom ji nenašli v žádné e-mailové adrese ani jménu webserveru. Zkratka ARPA v tomto případě znamená Address Routing and Perimeter Domain.

Tato doména je určena primárně pro účely internetové infrastruktury a s její pomocí je například řešen převod IP adresy na jméno uzlu. Počítá se ovšem s tím, že zpracování v doméně e164.arpa bude uživateli skryto, zvládne jej telefonní přístroj. Doménové jméno vytvořené v doméně e164.arpa obsahuje informace o službách dostupných pro dané telefonní číslo a jejich prioritu - lze tedy například určit, že preferovanou metodou pro hlasové volání je protokol SIP a sekundární metodou běžný telefonický hovor.

Jak pokročil vývoj ENUM?

Rozvíjení standardu ENUM se věnují významní dodavatelé telekomunikačního hardware jako Cisco a Tenovis. V České republice nabízí produkty podporující standard ENUM mimo jiné firmy Anect a Robert Bosch odbytová s.r.o. Slovenská firma Voipac, která dodává na Slovensku i v České republice službu Fayn včetně hardware vlastní kontrukce, standard ENUM dosud nepodporuje, ale v buoucnu jej chce do svých produktů zabudovat.

Standardu ENUM se poměrně důkladně věnuje americká vláda, brzy se k ní zřejmě připojí vláda Austrálie. Testování standardu probíhá v mnoha zemích světa včetně sousedního Německa, Rakouska, Polska a Maďarska. Většinou jde o testy pod taktovkou organizací spravujících národní internetové domény. Dva testovací projekty ovšem běží globálně s vlastním mezinárodním volacím číslem: nezisková organizace VISIONng používá číslo 87810 a komerční firma Neustar zase číslo 991001. Z běžného telefonu bychom se však na čísla začínající těmito mezinárodními kódy nedovolali.

Kdy u nás?

V dokumentu The Global ENUM Matrix jsme marně hledali informace o probíhajícím nebo chystaném testování standardu ENUM v České nebo Slovenské republice. Internetový konzultant a spolupracovník Cesnetu Michal Krsek podle svého vyjádření očekával, že se testování standardu ENUM chopí Mnisterstvo dopravy a spojů (resp. nyní Ministerstvo informatiky) či Český telekomunikační úřad. "Nicméně se zdá, že Ministertvo informatiky buduje e-Government a ČTÚ se snaží nic nedělat (a daří se mu to)," říká Krsek. Tvrdí také, že na problém upozorňoval na několika různých místech, ovšen odpovědí mu prý byla zdvořilá ignorace. Standard ENUM přitom nyní stojí na křižovatce a brzy se budeme muset vyrovnat s dosud nevyřešenými problémy: Mají se všechna doménová jména standardu ENUM opravdu nacházet v doméně e164.arpa, nebo by se měla přestěhovat do národních domén? A kdo bude tyto domény v jednotlivých zemích registrovat?