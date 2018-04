České republice chybí nový telekomunikační zákon, říká EU

BĚLÁ NAD RADBUZOU/POBĚŽOVICE - Německý výrobce anténní a komunikační techniky KEL Montážní technika zahájil s 200 lidmi výrobu v nevyužité hale v Bělé. Před dvěma lety z ní odešel americký elektronický koncern Sanmina. KEL opustil haly v 13 kilometrů vzdálených Poběžovicích a zaměstnance do firmy sváží, zhruba pětina lidí je přímo z Bělé. ČTK to řekl starosta Bělé Libor Picka.

BRUSEL - Počet uživatelů mobilních telefonů stále stoupá - v rozšířené EU má mobil 83 procent Evropanů. Uvedla to dnes Evropská komise. V zemích původní patnáctky má podle EK mobilní telefon 87 procent lidí, což je o šest procent více než loni. Počet aktivních mobilů ve všech pětadvaceti zemích EU dosahuje 379 milionů.

7.12.

HONGKONG/SAN FRANCISCO/NEW YORK - Největší čínský výrobce počítačů Lenovo Group dnes prolomil hradbu mlčení a potvrdil, že vede jednání o akvizici s významnou technologickou společností. Neřekl ale, zda má na mysli IBM, i když právě o tomto spojení se na trhu spekuluje stále častěji.

PRAHA - Softwarový výrobce Microsoft pozve na přelom ledna a února do Prahy ministerské předsedy evropských zemí, státní představitele i zástupce Evropské komise na diskusní akci Government Leaders Forum. Jedním z účastníků fóry by měl být i spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Bill Gates, který byl v Praze naposled letos v lednu. Novinářům to dnes řekl ředitel české pobočky firmy Jiří Devát.

PRAHA - Potenciální uchazeči o 51,1 procenta akcií státu v Českém Telecomu budou moci své předběžné nabídky podat v prvním únorovém týdnu. Vybraní zájemci předají poté své závazné nabídky asi týden před koncem března. O vítězi soutěže, kterého by měl kabinet vybrat do konce března, by měla rozhodnout cena. Počítá s

tím předběžný harmonogram privatizace, který má ve středu projednat vláda.

8.12.

SAN FRANCISCO - Největší světový výrobce počítačů Dell uvažuje o výstavbě druhé továrny v Evropě. Oznámil to dnes předseda správní rady a zakladatel společnosti Michael Dell. Podle zdroje obeznámeného s plánem zkoumá firma jednu lokaci ve Francii. Dell prohlásil, že společnost hodlá rozšířit výrobu v Evropě, kde má zatím pouze jednu továrnu v Irsku, aby uspokojila evropskou poptávku, která roste zhruba o 30 procent ročně.

FRANKFURT - Německý podnik internetových služeb T-Online International považuje za příliš nízkou cenu, kterou za výkup zbylých akcií firmy nabízí mateřský Deutsche Telekom. Shodla se na tom dnes dozorčí rada T-Online, a potvrdila tak názor managementu.

Vedení společnosti minulý týden oznámilo, že nemůže doporučit akcionářům, aby na nabídku Deutsche Telekomu přistoupili. Firma nabízí 8,99 eura za akcii, tedy 2,9 miliardy eur celkem. Lidé z T-Online jsou přesvědčeni, že má podnik vyšší cenu. Podle dozorčí rady není důvod pochybovat o analýzách, na které se vedení firmy odvolává. "Tato ohodnocení se v zásadě shodují na tom, že firemní hodnota T-Online International AG přesahuje nabízenou cenu," uvedla dozorčí rada ve zprávě.

SAN FRANCISCO/PEKING - Americký počítačový gigant IBM prodá svou divizi pro výrobu osobních počítačů čínské společnosti Lenovo Group za 1,25 miliardy dolarů. Firma IBM se tak stahuje z odvětví, kterému dříve pomáhala razit cestu. Lenovo se po dokončení převzetí posune v žebříčku největších světových producentů osobních počítačů na třetí ze současného osmého místa a její tržní podíl by měl podle údajů firmy Gartner stoupnout na 7,7 procenta z 2,2 procenta. Jedničkou na světovém trhu s osobními počítači je firma Dell s podílem 16,7 procenta.

PRAHA - Vláda dnes rozhodla, že nabídne 51,1 procenta akcií v Českém Telecomu telekomunikačním firmám i jejich konsorciím s finančními investory. ČTK to řekl zdroj blízký vládě. Potenciální zájemci budou moci své předběžné nabídky podat v prvním únorovém týdnu. Vybraní zájemci předají poté své závazné nabídky asi týden před koncem března. O vítězi soutěže, kterého by měl kabinet vybrat do 31.března, by měla rozhodnout cena.

KODAŇ - Dánský telekomunikační operátor TDC pravděpodobně nepodá nabídku na koupi majoritního podílu v Českém Telecomu, protože by to poškodilo jeho úvěrový rating. Shodují se na tom analytici oslovení agenturou Reuters. TDC je přitom jednou ze tří firem, která nyní jedná s českou vládou o možné koupi 51,1procentního podílu v Telecomu.

9.12.



ŽENEVA - Počet uživatelů mobilních telefonů se od počátku roku 2000 do poloviny letošního roku na celém světě zdvojnásobil na 1,5 miliardy lidí. To je téměř čtvrtina celosvětové populace. Informovala o tom dnes Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

BUDAPEŠŤ - Maďarsko dnes udělilo dvě licence na provozování mobilních telekomunikačních služeb třetí generace. O třetí licenci stále jedná, její přidělení je však prý na nejlepší cestě. Vládě se ale nepodařilo přilákat na domácí trh dalšího hráče, proto poslední plánovanou čtvrtou licenci neudělí, uvádí se v dnešním prohlášení státního úřadu pro dohled nad telekomunikačním trhem. Služby pro telefony třetí generace umožňují zasílání videa a vysokorychlostní připojení na internet.

Dvě 15leté licence získaly společnosti Pannon GSM, která patří Telenoru, a T-Mobile. Dohoda se třetím operátorem, firmou Vodafone, by měla být podle úřadu dokončena v několika dnech. Zájem o získání licence vyjádřily původně také dánská TDC a švédská Tele2, obě firmy však podaly neplatnou nabídku. Neposkytly totiž nutné bankovní záruky, a automaticky tak ze soutěže vypadly. Ztroskotala tak snaha vlády přilákat na trh dalšího operátora. S novým nabídkovým řízením zatím vláda nepočítá.

BRUSEL - Evropská komise upozorní Českou republiku na to, že stále nesladila své právo v oblasti elektronických komunikací a telekomunikací s legislativou EU . Jde o to, že Česká republika po sedmi měsících od vstupu do unie nepřijala nový zákon o elektronických komunikacích.

Formální upomínku má Evropská komise do Prahy zaslat koncem tohoto týdne. Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby přijala nezbytnou základní legislativu v této oblasti, uvedla dnes komisařka Viviene Redingová, která má na starosti informatiku.

10.12

PRAHA - Přes centra mobilních operátorů je možné posílat fingované textové zprávy SMS. Zpráva vypadá, jako když přichází od odesilatele, který ji však vůbec neodeslal. S odvoláním na dnešní vydání Hospodářských novin to ve čtvrtek uvedla Česká televize. Program nabourávající SMS centra vyvinul programátor Tomáš Volyňský, který předvedl svůj program na mobilních telefonech dvou redaktorů ČT.

LONDÝN/SAN FRANCISCO - Americký internetový prodejce Amazon v Británii zavede půjčovnu videodisků DVD prostřednictvím webu a poštovních zásilek. Službu rozjíždí Amazon UK, britská divize společnosti Amazon.com, na internetových stránkách www.amazon.co.uk. Půjčovna DVD umožní zákazníkům mít doma několik

DVD najednou za měsíční poplatek.