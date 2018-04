České republice chybí nový telekomunikační zákon, říká EU

Evropská komise upozorní Českou republiku na to, že stále nesladila své právo v oblasti elektronických komunikací a telekomunikací s legislativou EU. Jde o to, že Česká republika po sedmi měsících od vstupu do unie nepřijala nový zákon o elektronických komunikacích.

Formální upomínku má Evropská komise do Prahy zaslat koncem tohoto týdne. Evropská komise vyzývá Českou republiku, aby přijala nezbytnou základní legislativu v této oblasti, uvedla dnes komisařka Viviene Redingová, která má na starosti informatiku.

Návrh nového zákona o elektronických komunikacích, který harmonizuje právo v této oblasti s EU, nyní v Česku čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou. Zákon řeší širokou škálu problematiky od klasických telekomunikací a mobilů po digitální televizi.

Ministr informatiky Vladimír Mlynář, který jej předkládal, původně předpokládal jeho účinnost od začátku roku 2005. Nedávno ale připustil, že to bude až v průběhu příštího roku. Zákon rozšiřuje práva regulačního úřadu a mění jeho strukturu a zavádí například přenositelnost čísel pro mobilní telefony.

"Je pravda, že směrnice nejsou převedeny do české právní legislativy," řekla ČTK mluvčí českého zastoupení při EU Petra Mašínová. Stejná situace je v Estonsku Belgii, Řecku a Lucembursku. Několika dalším členům včetně Slovenska chybí druhotná příslušná prováděcí směrnice. Evropská komise poukazuje na to, že zpoždění v zavádění předpisů může brzdit konkurenceschopnost, inovace a investice v celé EU. "Sektor elektronické komunikace je hlavním faktorem pro zdar evropské ekonomiky," zdůraznila Redingová.

Po obdržení dopisu má země dva měsíce na to, aby na odpověděla. Pokud napíše, že už začala podnikat nezbytné kroky pro nápravu a zavedení evropského práva do národního, komise vyčká a nebude už je více urgovat. Jestliže odpověď v termínu nepřijde, zašle komise druhou upomínku. Pokud ani poté do dvou měsíců členský stát komisi neuspokojí a neukáže snahu, může ho EK pohnat před Evropský soudní dvůr.

Rada Evropské unie je poslední dobou v oblasti telekomunikací aktivní. Navrhuje také, aby telekomunikační společnosti povinně archivovaly všechny informace o osobách, kterým občané EU volali, včetně místa, odkud byly tyto hovory vedeny. Tyto informace by v případě přijetí návrhu, museli operátoři archivovat po dobu jednoho roku.

