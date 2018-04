České radiokomunikace už nabízejí i hlasové služby

PRAHA (ČIA) - Licenci na poskytování hlasových služeb získala 1. listopadu společnost České radiokomunikace (ČRa). ČIA to dnes sdělila tisková mluvčí společnosti Jana Němcová. Spuštění služeb firma oznámila již letos v září. České radiokomunikace dosud hlasové a internetové služby nabízely pouze prostřednictvím dceřiného Contactelu, letos se však rozhodly nadále už do Contactelu neinvestovat a začít tyto služby poskytovat přímo pod značkou ČRa.

Hlasové služby BlueTone Voice firma nabízí v několika variantách. Office Voice poskytuje základní řešení hlasových služeb, přičemž zřízení přímého připojení do sítě BlueTone je realizováno službou Direct. Nadstavbovou službu k Office Voice je Economy Voice, která podle Němcové nabídne řadu zákaznických řešení "šitých na míru". Služba na bázi Voice over IP pak zákazníkům umožní připojení do sítě BlueTone přes IP protokol. Stejně jako další připravovanou novinku – službu zřizování virtuálních privátních pobočkových sítí (VPN) ji však České radiokomunikace začnou nabízet až během příštího roku.

ČRa v září oznámily dokončení rozdělení společnosti na tři divize: telekomunikační, vysílacích služeb a správy majetku. Majoritním vlastníkem ČRa se vloni stala společnost Bivideon, tvořená Deutsche Bank a TDC (TeleDanmark). Stejné konsorcium se letos stalo také vítězem výběrového řízení na privatizaci 51procentního státního podílu v Českého Telecomu.