České radiokomunikace nechtějí platit daně

České radiokomunikace (ČRa), které dnes patří konsorciu Bivideon (50,1 procenta TeleDanmark, 49,99 procenta Deutsche Bank), vlastní 39,2 procentní podíl v druhém největším českém operátorovi GSM RadioMobilu. Analytici předpokládají a současné kroky společnosti tomu napovídají, že tento podíl ČRa hodlá prodat.

ČRa založily stoprocentní dceřinou společnost se sídlem na Kajmanských ostrovech a převedly na ni opci na akcie RadioMobilu. Případný prodej akcií RadioMobilu by se uskutečnil prostřednictvím právě této dceřiné firmy. Radiokomunikace tím utrží podstatně větší zisk, než v jaký by mohly doufat, pokud by se prodej uskutečnil v ČR. Kajmanské ostrovy jsou daňovým rájem, který z utržené sumy nic nesebere. Platbu z ostrovů k nám stát může zdanit pouze 15% místo obvyklými 31%. Konečná úspora bude ovšem ještě větší, pokud tyto peníze vyplatí jako dividendu akcionářům. V tomto případě se totiž na ně nevztahuje žádná daň, která v případě ostatních výplat dividend dosahuje 15%.

A kdo bude novým majitelem podílu v RadioMobilu? Deutsche Telecom. Podle neoficiálních informací mu totiž Deutsche Bank svůj podíl obratem prodá, což mu bohatě vrátí investici do Českých radiokomunikací.