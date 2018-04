České Radiokomunikace chtějí koupit Aliatel

Závaznou nabídku na koupi největšího alternativního telekomunikačního operátora Aliatel podaly České radiokomunikace. Naopak společnosti Czech On Line a Contactel, které dříve o akvizici jevily zájem, se závěrečného kola tendru podle důvěryhodného zdroje zřejmě neúčastní.

Zájemci měli v pondělí do 13:00 hodin odevzdat závazné nabídky bance ABN Amro. Vítěz akvizice s odhadovanou hodnotou přes miliardu korun by měl být znám do konce roku.

Vedle ČRa o Aliatel podle informací ČTK jevily zájem telekomunikační firmy GTS a eTel a finanční skupiny J&T, AIG a dále jeden britský a polský investor. Informace o tom, zda firmy podaly závazné nabídky, se však dnes nepodařilo získat.

Operátora prodává německá RWE a šest elektrorozvodných firem. RWE má v Aliatelu podíl 39,72 procenta, Severomoravská energetika vlastní 12,53 procenta akcií, Jihočeská energetika, Jihomoravská energetika a Západočeská energetika mají po 11,66 procenta. Pražská a Severočeská energetika vlastní každá 6,39 procenta.