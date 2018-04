České prostředí pro Windows CE 1.0 - technické informace

Upozornění: V konečné verzi produktu došlo k změně postupu odstranění produktu oproti tomu, jak je popsána na zadní straně návodu dodaného s instalační disketou - viz odstavec Odstranění produktu Obsah: Instalace produktu

Soubory kopírované instalací na HPC

Aktivace a deaktivace klávesnice

Odstranění produktu

Klávesové zkratky na programátorské klávesnici

Popis nastavení možností klávesnice a českého prostředí

Přidání a odebrání dalších českých fontů

Technická podpora

Reklama Instalace produktu Instalace se provádí spuštěním programu Setup.exe ze stolního PC propojeného seriovým kabelem s HPC. Podmínkou je funkční propojení, t.j. fungující HPC Explorer na stolním počítači. Po úspěšném přenosu na HPC české prostředí aktivujete teplým restartem. Ten se na HPC provádí stisknutím skrytého tlačítka Reset a opětovným zapnutím. Informace o tom, jak se provádí teplý restart na Vašem konkrétním HPC naleznete v návodu k jeho použití.

Soubory kopírované instalací na HPC Instalační program vytvoří na Vašem počítači adresář \Program Files\Sunnysoft\Unikbd - Obsahuje tyto soubory: ctimne.pwd soubor, který právě čtete ve formátu pro Pocket Microsoft Word aktivace.exe program, který aktivuje klávesnici (provede změnu v Registry) deaktivace.exe program, který deaktivuje klávesnici (opak aktivace.exe) Instalační program zkopíruje do adresáře \Windows tyto soubory: unicpl.cpl applet ovládacích panelů (obsahuje dialogy nastavení klávesnice a Průvodce synchronizací). unikbd.dll vlastní ovladač klávesnice Instalační program dále instaluje do adresáře \Windows\Fonts tyto české fonty

Times New Roman CE Pozn.1: Výběr velikostí těchto fontů odpovídá výběru velikostí jejich anglických ekvivalentů, které jsou v ROM počítače. (např. anglický Arial i český Arial CE jsou ve velikostech 8 9 10 12 16 a 20) Courier New CE Pozn.2 : Instalační disketa obsahuje 750 kB českých fontů. Další velikosti a fonty si uživatel může dle vlastní volby doinstalovat nebo naopak odstranit, pokud chce získat více místa v paměti.

Přitom je třeba mít na paměti, že Arial CE se používá v Pocket Internet Exploreru a MS Sans Serif CE se používá jako systémový font pro počeštění systému Windows CE. V možnostech nastavení české klávesnice lze ovšem nastavit jiné fonty jako systémové a pro Pocket Internet Explorer MS Sans Serif CE Arial CE Dále instalační program instaluje do adresáře \Windows\Fonts skupinu fontů: SysDlg8.fon SysDlg10.fon SysDlg12.fon SysAr8.fon SysAr.10.fon SysAr.12.fon Tyto fonty neodstraňujte, jsou interně používány českým prostředím pro počeštění Windows CE. Aktivace a deaktivace klávesnice Aktivace klávesnice je proces při kterém se provedou takové změny v systémovém nastavení Windows CE, že se česká klávesnice stane používanou součástí vstupního subsystému. Jedná se o změnu v "Registry" systému. Deaktivace klávesnice je pak opačný proces. Aktivace klávesnice se provede automaticky při prvním nainstalování produktu na HPC, stačí pak pouze provést teplý restart počítače.

Ruční postup aktivace klávesnice: Z adresáře \Program Files\Sunnysoft\Unikbd spustíte program aktivace.exe Provedete teplý restart počítače Ruční postup deaktivace klávesnice: Z adresáře \Program Files\Sunnysoft\Unikbd spustíte program deaktivace.exe Provedete teplý restart počítače Pozn.: Správný postup provedení teplého restartu je uveden v návodu k použití Vašeho HPC. Jedná se o nový start systému Windows CE, nikoliv o vymazání dat, která máte na HPC uložena.

Odstranění produktu Odstranění klávesnice spočívá ve dvou krocích - nejprve se musí ovladač klávesnice deaktivovat a následně restartovat HPC. Tím se ovladač klávesnice přestane používat systémem. (podrobné vysvětlení aktivace a deaktivace klávesnice viz předchozí odstavec) Pak teprve lze úspěšně produkt odstranit z ovládacího panelu Settings->Remove Programs->KlavesniceCZ. Dokud neprovedete deaktivaci ovladače a restart HPC, nelze produkt odstranit a pokus o to skončí s hlášením, že soubor \Windows\unikbd.dll je stále používán. Je to proto, že ovladač české klávesnice je součástí systému Windows CE.

Postup odstranění produktu: Z adresáře \Program Files\Sunnysoft\Unikbd spustíte program deaktivace.exe Provedete teplý restart počítače Z ovládacích panelů vyberete ikonu "Remove Programs" (Settings->Remove Programs) V dialogu "Remove Program Properties" vyberete položku KlavesniceCZ Stisknete tlačítko Remove Klávesové zkratky na programátorské klávesnici

Programátorská česká klávesnice umožňuje zadávat české znaky společně se znaky používanými při programování anebo vytváření HTML stránek: horní řada: české znaky a mrtvá klávesa SHIFT + horní řada: znaky ASCII symbolů CTRL + horní řada: číslice CTRL + mrtvá klávesa: '-' mínus CTRL + SHIFT + mrtvá klávesa: '_' podtržítko CTRL + SHIFT + R: Ž znak Reserved CTRL + SHIFT + C: Š znak Copyright CTRL + SHIFT + U: ľ znak mí CTRL + SHIFT + B: ß znak beta CTRL + SHIFT + M: ™ znak registrované ochr. známky CTRL + SHIFT + P: ¶ znak paragraph CTRL + SHIFT + D: aktuální datum ve formátu dd/mm/rrrr CTRL + SHIFT + T: aktuální čas ve formátu hh:mm:ss CTRL + SHIFT + (kód znaku) libovolný znak (např.: 169 = Š - Copyright) ostatní odpovídá US klávesnici Pozn.: na české strojopisné tyto klávesové zkratky nejsou, protože by došlo ke kolizi s aplikacemi (například CTRL+SHIFT+P je v Pocket Wordu klávesová zkratka pro nastavení velikosti písma)



Popis nastavení možností klávesnice a českého prostředí Nastavit možnosti klávesnice a českého prostředí lze buď z kontextového menu - Nastavení , anebo z Ovládacích panelů - ikona Mezinárodní klávesnice. V obou případech se objeví následující panel možností:

Klávesnice typu QWERTZ prohodí Z a Y na české strojopisné a programátorské klávesnici Akustická signalizace přepnutí při přepnutí klávesnice pomocí Alt+Shift nebo z kontextového menu Vizuální signalizace přepínání zapne malou ikonu v nástrojové liště Přepínání horní řady kláves při CAPS LOCK umožní zadávat velká písmena Rychlost obnovení češtiny tato volba ovlivňuje to, s jakým zpožděním české prostředí nahradí anglický font fontem českým. Souvisí to s tím jak české prostředí spolupracuje se systémem Windows CE. Pro normální použití nechte nastaveno na "Pomalu".

Zde nastavujete typy fontů, které se použijí pro jednotlivé části systému a pro Pocket Internet Explorer. Průběžně substituovat české fonty - touto volbou zapnete počeštění aplikace Pocket Internet Explorer. Použité kódování češtiny pak odpovídá kódové stránce 1250. Poslední stránka se týká synchronizace databází interních aplikací -Tasks, Appointments a Contacts s Microsoft Schedule+ anebo Microsoft Outlook. Aby došlo ke korektnímu přenosu diakritických znaků, musíte: provádět synchronizaci pomocí Průvodce synchronizací v HPC Exploreru na stolním počítači mít vypnutou volbu Automatická synchronizace při propojení

jinak dojde k automatické synchronizaci dříve než stačíte průvodce spustit. Průvodce synchronizací pak zajistí, že před přenosem dat mezi HPC a stolním počítačem si kódování diakritických znaků vzájemně odpovídá. Přidání a odebrání dalších českých fontů Na instalační disketě v adresáři "Fonty CE" se se nachází přes 750 kByte českých fontů zkonvertovaných pro použití na HPC v kódové stránce 1250. Jejich instalace se provádí přetažením do HPC Exploreru do adresáře \Windows\Fonts, deinstalace jejich smazáním z tohoto adresáře. Technická podpora Dotaky týkající se distribuce, šíření a prodeje programu najdete na http://www.port-home.com . Za účelem zajištění odborné podpory programu zřídí firma Sunnysoft odkazy na internetové stránce http://www.sunnysoft.cz . Registrovaní uživatelé legální licence softwaru (po vyplnění registračního formuláře s číslem licence produktu) dostanou technickou podporu prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).