České operátory zákazníci nezajímají, v mobilních datech jsme na chvostu EU

Pokud jde o mobilní data, je situace v Česku jedna z vůbec nejhorších v Evropské unii. Pravda, Rumunsko a Bulharsko jsou na tom ještě o něco hůře, je ovšem otázka, jestli se právě s těmito zeměmi chceme srovnávat. Není to tak dávno, co patřili čeští mobilní operátoři k lídrům v zavádění technologických inovací. Jenže kde ty loňské sněhy jsou?

V současnosti patří sice naši operátoři k vůbec nejdražším v Evropě a každý rok hlásí zvyšující se zisky, ovšem s investicemi do nových služeb, které by zvýšily komfort zákazníků, je to výrazně horší. Podle všeho to vypadá, že takové mobilní televize DVB-H se hned tak nedočkáme. Že s ní výrobci telefonů počítají? České operátory to nezajímá.

Tragédie jménem 3G

Zcela vzorově lze tragickou situaci s nabídkou našich operátorů demonstrovat na situaci s mobilním internetem. Nabídka 3G telefonů na našem trhu roste téměř geometrickou řadou a není daleko doba, kdy bude 3G standardní i pro nejlevnější přístroje. Už dnes se dají koupit 3G telefony kolem tří tisíc korun. K čemu vám však v Česku takový mobil bude?



Pokrytí jediné HSDPA sítě v Česku - signál musíte hledat lupou

Když vložíte českou SIM kartu do 3G telefonu, má poměrně slušnou pravděpodobnost, že v tom nejlepším případě vedle síly signálu uvidíte písmenko E signalizující EDGE. To je sice rychlejší než GPRS, ovšem stačí maximálně pro základní práci s e-maily. Dva ze čtyř českých mobilních operátorů totiž o 3G vůbec neslyšeli. T-Mobile přišel s revoluční technologií 4G, která vyžaduje speciální zařízení od jediného výrobce na světě. Žádný jiný operátor se totiž do podobného experimentu nepustil.

Jak to vypadá, když mobilní operátor dělá práci za pevného - experiment jménem Internet 4G

A Vodafone? Škoda mluvit. Operátor, který pokrývá přes 81 % populace Velké Británie signálem HSDPA, nabídne v Česku pouze EDGE. Má sice podařený modem s podporou 3G, ovšem pokud chcete využít jeho možností, budete muset přejet hranice. Český Vodafone se nakonec rozhodl přece jen si pořídit licenci na 3G, ale jeho zákazníci mu nestáli ani za to, aby splnil nenáročnou podmínku pokrytí části Prahy. Je otázkou, jestli se dočkáme na konci letošního roku, kdy vyprší prodloužený termín, nebo budeme čekat dále.

Také U:fon nabízel z počátku pouze alternativu k pevným linkám. Je na to mobilní síť vhodným řešením?

Když si odmyslíme U:fona, který má sice 3G síť, ale na standardu CDMA a je tak trochu v jiné situaci, jediným českým operátorem, jenž nabízí skutečné mobilní 3G, je Telefónica O2. A ani její nabídka není nijak ohromující – signálem 3G je pokryta pouze Praha s částí středních Čech a širší okolí Brna.

S HSDPA je to ještě o kus horší – pokrytí je jen v Praze, Brně a jedna základová stanice v Karlových Varech. To skutečně není nic úžasného. A to už nemluvíme o tom, že teprve nedávno odstranila Telefónica O2 1 Mb/s omezení rychlosti na HSDPA. I tak je ale teoretickým maximem pouhých 3,6 Mb/s, zatímco někteří zahraniční operátoři i nové telefony už podporují dvojnásobek.

Problém jménem domácí připojení

Za doslova tragickou situací s mobilním internetem u nás stojí, z dnešního pohledu nesmyslná, snaha mobilních operátorů konkurovat pevnému operátorovi v domácím připojení k internetu. Zatímco všude ve světě nabízejí mobilní operátoři domácí připojení přes ADSL a mobilní data jsou určena pro ty, kteří opravdu chtějí pracovat na cestách, u nás je to jinak.

Operátory totiž naladil úspěch tehdejšího Eurotelu (a pak i T-Mobilu) s neomezeným datovým paušálem na GPRS. V té době totiž nebylo možné sehnat jiné připojení, kde by se neplatilo za dobu on-line. Pro řadu domácích uživatelů tak byl datový paušál na GPRS rozumným kompromisem – rychlost byla totiž zhruba srovnatelná s vytáčeným připojením, ovšem nebylo nutné pečlivě hlídat minuty.

Telefónica O2 začala svoji CDMA síť upgradovat na Rev. A.

Naladěn tímto úspěchem nabídl později Eurotel místo své původní analogové sítě NMT datové připojení na bázi CDMA. To bylo opět určeno především pro statické připojení, a tedy útočilo hlavně na domácnosti a menší firmy. Tím jsme se sice dočkali 3G sítě s rozumným pokrytím, ovšem opět nikoli v telefonech. Vzhledem k tomu, že dnešní síť O2 pracuje na 450 MHz, jsou uživatelé opět odkázáni na zařízení upravená speciálně pro tohoto operátora.

Pravda ale je, že nový modem kombinující v sobě CDMA i 3G s HSDPA za pozornost rozhodně stojí a pro všechny, kteří na cestách potřebují pracovat, je to zajímavá alternativa. Ovšem nutnost nosit s sebou další modem je trochu obtěžující. Zvlášť když si uvědomíte, že váš mobil by se klidně mohl připojovat rychlostí téměř 4 Mb/s.

CDMA síť O2 je bezkonkurenčně nejrozšířenějším 3G sítí u nás. Potřebujete ale speciální modem.

Jestliže se ještě nasazení CDMA na nepoužívanou frekvenci 450 MHz pochopit dalo, nasazení naprosto nestandardního UMTS TDD na frekvenci 1 900 MHz (později i na frekvenci 872 Mhz) T-Mobilem už nikoli. Místo toho, aby dal T-Mobile svým zákazníkům možnost připojit se jejich telefonem a slušnou rychlostí, nutí je kupovat si další speciální zařízení opět od jediného výrobce na světě.

V Německu pokrývá Vodafone všechna velká města a širší okolí signálem HSDPA. Čeští zákazníci ho asi nezajímají.

Zkrátka, proč dělat něco pro pohodlí zákazníků? Navíc vzhledem k tomu, že T-Mobile přišel se svým světově unikátním experimentem výrazně později, situace na českém trhu s internetovým připojením se proměnila.

Podle zdrojů blízkých společnosti se zdá, že zájem zákazníků není zdaleka tak velký, jak si operátor maloval. Bohužel je už v tomto nepříliš úspěšném projektu utopeno hodně investic, takže je otázka, jestli si T-Mobile vůbec může dovolit Cimrmanův úkrok stranou. Napadne vás důvod, proč se T-Mobile k tomuto nesmyslnému kroku vůbec rozhodl?

Ve světě je to jinak

K tomu, aby si český uživatel vyzkoušel výhody 3G a HSDPA, musí bohužel za hranice. Nepříliš pozitivní pro nás je, že nejen za ty západní. I když jsme měli v Česku dlouho tendenci se slovenskému mobilnímu trhu vysmívat, nástup agresivního operátora Orange nám předvedl, jak to vypadá, když operátor o zákazníka doopravdy stojí.

Slovenský Orange předvedl, jak to vypadá, když operátor o zákazníka opravdu stojí.

Na Slovensku tak nejenže volají levněji než u nás, Orange nabízí pokrytí technologií HSDPA ve více než 133 slovenských městech a 120 přilehlých obcích. To odpovídá 60 % území Slovenska. O tom můžeme v Česku asi ještě dlouho jen snít. A to už nemluvíme o tom, že v červnu zvýšil Orange SK rychlost ve své HSDPA sítí na 7,6 Mb/s a díky podpoře HSUPA nabídne i upload rychlostí přes 1,5 Mb/s. Přitom měsíční příplatek za neomezené připojení je 831,80 Sk, tedy méně než v Česku za horší služby.

O2 pokrývá HSDPA signálem přes 70 % populace Velké Británie. U nás k tomuto číslu chybí pořádný kus.

Také v Německu pokrývá například Vodafone, který u nás o 3G zřejmě ani neslyšel, většinu velkých měst a jejich širšího okolí HSDPA signálem. Ve Velké Británii je rychlý internet k dispozici pro 81 % populace. Podobně jsou na tom i konkurenti Vodafonu, ve Velké Británii pokrývá signálem HSDPA T-Mobile 84 % a The 3 dokonce 91 % populace. Jen O2 trochu zaostává, pokrývá jen asi 70 % populace, ale i nad tím bychom v Česku jásali.

Operátor The 3 UK pokrývá HSDPA dokonce více než 91 % populace

Snad se ale přece jen dočkáme. Tedy spíše, dočkají se zákazníci Telefóniky O2. Podle informací ze zdrojů blízkých této firmě se totiž zdá, že právě O2 chystá na podzim svou nabídku rychlého mobilního internetu oživit. A především do svých zákazníků bude zřejmě jako jediný operátor i investovat a do konce roku by se HSDPA měli dočkat obyvatelé Plzně a Ostravy, během příštího roku by měla být pokryta většina krajských měst.