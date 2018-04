České licence na 3G stojí víc, než se čekalo

Podle agentury ČTK požaduje v prvním kole výběrového řízení česká vláda od stávajících operátorů sítí GSM šest miliard a sedm set miliony korun za jednu licenci na provoz sítě třetí generace. Již několikrát však operátoři Eurotel, RadioMobil i Český Mobil dali najevo, že za mezní cenu licence považují tři miliardy korun. Jak může výběrové řízení dopadnout?

Česká republika nabízí zájemcům celkem čtyři licence na provozování sítí třetí generace (UMTS, 3G), každou za pět miliard. Ministr dopravy a spojů Schling v této souvislosti tvrdí, že je zhruba deset uchazečů o provozování těchto sítí. Přestože tuzemští operátoři GSM a většina českých analytiků již dlouho varují, že jsou takové požadavky nereálné, počítá vláda s příjmem dvaceti miliard do rozpočtu za licence UMTS.

Průběh podobných výběrových řízení v Evropě však mluví jednoznačně proti takovému očekávání. Poslední Jobovy zvěsti přišly minulý týden z Řecka, kde se místo čtyř licencí prodaly tři, a včera z Maďarska, kde vláda výběrové řízení na UMTS zrušila úplně.

Vláda ČR nabízí současným operátorům licence za vyšší cenu, ale se zárukou exkluzivity. Pokud si licence koupí za požadovanou cenu, žádná další licence se prodávat nebude. Cena je však taková, že ji provozovatelé GSM téměř jistě nezaplatí. Český telekomunikační úřad jako řídící orgán tendru proto vyhlásí druhé kolo výběrového řízení, aukci. Té se může zúčastnit kdokoli včetně Eurotelu, RadioMobilu a Českého Mobilu.

Vyvolávací cena licence bude v tomto případě pět miliard korun. Stejně jako v prvním kole bude však povolení na provoz 3G spojeno s pevně danými termíny zahájení provozu a zahájením poskytování služeb, což přináší budoucím operátorům další komplikace. S přihlédnutím k zájmu zahraničních společností o vstup na tuzemský telekomunikační trh, globálnímu vývoji v této sféře i současné situaci v ČR se však jeví očekávání české vlády jako nereálné. Pokud by se vládě podařilo získat za licence částku blízkou patnácti miliardám korun, mohla by to považovat za úspěch. Zaznívají však také hlasy, které budou za úspěch považovat 10 miliard.