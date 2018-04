České licence 3G se prý budou dražit

Za licence na provoz sítí třetí generace mobilních telefonů UMTS chce stát stále vybrat dvacet miliard korun. Český telekomunikační úřad, který výběrové řízení provádí, k tomu připravuje několik scénářů. Podle představ ministerstva financí by ještě letos do rozpočtu mělo za licence přibýt deset miliard korun.

V opakovaném prvním kole dostanou všichni tři stávající operátoři Eurotel, RadioMobil a Český Mobil nabídku dvou možných způsobů splácení.

V prvním případě budou moci ze 6,7 miliard korun splatit ihned polovinu a druhou část ve splátkách do pěti let. Jako druhou možnost mají splatit najednou tři čtvrtiny ze 6,7 miliardy a zbývající část do deseti let po částech. Pokud se nerozhodnou pro ani jednu možnost, licence propadají do druhého kola - do aukce. "Ta se připravuje souběžně," potvrdil šéf ČTÚ David Stádník.

Podle něho by minimální vyvolávací cena v dražbě měla být právě 6,7 miliardy korun. Podle prvních zpráv by měla probíhat jednokolově, metodou kdo dá více.

Budou se prodávat volné licence. Pokud si stávající operátoři nevyberou možnost splácení, půjdou do dražby všechny tři. Telekomunikační úřad už má údajně kromě tří tuzemských mobilních firem do aukce ještě další čtyři světové operátory. Mezi nimi figurují zvučná jména Orange či Vodafone. Od tří společností už má šéf ČTÚ údajně písemnou nabídku, a poslední ji prý přislíbil.

Například ve společnosti Vodafone však ještě včera odpoledne nebyl nikdo, kdo by případný zájem tohoto operátora o české licence UMTS potvrdil.

Pokud by licenci UMTS vyhrál někdo z nových operátorů na trhu je Český telekomunikační úřad připraven mu k ní přidat i část pásma GSM 1800. Tím by mohl ČTÚ dostat do České republiky dalšího operátora.

Písemně by změny měli dostat všichni operátoři příští týden a do čtrnácti dnů se k nabídce telekomunikačního úřadu musí vyjádřit. Zatím jsou jejich reakce velmi opatrné, mluví spíše o tom, že podmínky jsou stále nepřijatelné. "Obecně lze říct, že očekávání vlády je v současné době a situaci mimo realitu. Pokud by úřad trval na daných podmínkách, viděl bych dobrý výsledek jednání zatím spíše skepticky," říká zástupce RadioMobilu informovaný o probíhajících jednáních. Velmi podobně se vyjadřují i zástupci Českého Mobilu, který telekomunikační úřad přibral zpět do jednání po vládní změně podmínek výběrového řízení na prodej licencí UMTS.