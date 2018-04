České firmy si většinou nepřejí regulovat ADSL

Více než polovina českých firem odmítá regulaci vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím ADSL. Vyplývá to ze studie, kterou tento týden vydala agentura Digimark: „ADSL a jeho perspektivy v českých firmách 6/2003“. Studie je založena na kvantitativním výzkumu z května 2003, kterého se zúčastnilo 2 249 respondentů z řad českých firem. Studie je zaměřena na zmapování současné situace v oblasti připojení přes ADSL: celkový zájem o ADSL ve firmách, současné podíly poskytovatelů, důvody výběru poskytovatelů atd.

V uvedeném výzkumu byla respondentům z řad firem položena následující otázka:

Mělo by být podle Vašeho názoru ADSL zařazeno mezi státem regulované služby?

určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

Rozložení odpovědí respondentů vypadá následovně:

Jak je vidět z grafu, o něco méně než polovina (cca 46 %) respondentů z řad firem se domnívá, že ADSL by mělo být zařazeno mezi státem regulované služby. Názory na tuto otázku však nejsou vyhraněné – „Určitě ano“ získalo 17 % hlasů a „Určitě ne“ necelých 20 % hlasů.

Zajímavé je rozdělení odpovědí na tuto otázku podle jednotlivých typů připojení:

Od ostatních se odlišují právě současní uživatelé ADSL, kterých je o správnosti regulace přesvědčeno v součtu 50 % a „Určitě ano“ odpovědělo 25 % respondentů. Otázkou je motivace uživatelů ADSL pro toto rozhodnutí – je možné se dohadovat, že uživatelé ADSL očekávají od regulace této služby buďto zlevnění současné ceny anebo navýšení stávajících rychlostí při zachování současné ceny. Vzhledem k poslednímu výrokům regulátora na konci dubna („...dokument ‘Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě' potvrdil, že ceny v ČR jsou příliš vysoké, ČTÚ se rozhodl, že uvedené ceny za služby poskytované na bázi technologie ADSL bude regulovat.") se zdá, že uživatelé ADSL se regulace přece jenom dočkají.

Poměrně zajímavý je také graf názorů na regulaci podle oborů firmy:

Z grafu je vidět, že proti regulaci jsou častěji IT firmy, kde s regulací nesouhlasí celkem 63 % respondentů. Tento výsledek je o to zajímavější, že IT firmy a IT manažeři jsou obvykle právě ti, kdo se zasazují o omezování monopolu Českého Telecomu ze strany státu. Zároveň jsou však lidé v IT firmách více pro rozvoj volné soutěže a zásahy ze strany státu se jim více nelíbí.

Autor článku je zaměstnancem výzkumné agentury Digimark, která se specializuje na výzkumy v oblasti business to business, kde pravidelně provádí výzkumy firemního telekomunikačního a internetového trhu.