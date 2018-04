České aplikace pro iPhone: vyzkoušejte slovníky nebo virtuální spermie

Již více než rok plní portál App store vývojáři z celého světa svými aplikacemi, kterých se již dohromady sešlo na 100 tisíc. Tolik programů, her a utilit žádná jiná platforma nenabízí. Mezi aplikacemi najdeme i ty, které vytvořili tuzemští tvůrci. Některé z nich můžete stahovat zdarma, nejdražší stojí 70 korun.

iSvátek

Tvůrce: uLikeIT s.r.o.

Cena: 1.99 USD

Jednou z nejpopulárnějších aplikací pro iPhone od tvůrců z Česka je iSvátek. Jak již název napovídá, hlavní roli v aplikaci ztvárnily svátky, tedy jmeniny. Jenže pamatovat si, na která data připadají svátky kamarádů a známých, není snadné. Proč to tedy nepřenechat šikovné aplikaci?







iSvátek, po instalaci a prvním spuštění, hbitě prohledá telefonní seznam a jednotlivým jménům přiřadí data jmenin. Jde o českou aplikaci, takže Johnnymu z telefonního adresáře program datum jmenin nepřiřadí, ale všichni nositele českého jména v seznamu budou o tuto informaci bohatší. Doplňme, že obměnu Jan/Honza aplikace rozpozná a Mirkovi správně připíše 6. říjen, ale neporadí si s Jardou. Program si neporadí s nejrůznějšími zdrobnělinami, kterými se některé telefonní adresáře mohou hemžit.







Aplikace na úvodní zobrazuje, kdo slaví svátek dnes nebo zítra a přidává výhled nejbližších jmenin z telefonního seznamu. Klepnutím na dané jméno lze nastavit datum a čas upozornění (v den oslavy, jeden nebo několik dnů předem). Navíc je možné přidat i datum narozenin. Druhou záložku představuje vlastní telefonní adresář s vyobrazenými daty svátků (a narazenin). Třetí pak svátkový kalendář. iSvátek využívá push notifikaci, takže vás v daný den na svátek upozorní, i když samotnou aplikaci toho dne ani nespustíte.

Nevýhodou je, že dodatečné změny v již synchronizovaných kontaktech program nezaznamená, ale novým kontaktům samozřejmě jmeniny přiřadí.

Zlaté stránky

Tvůrce: AppDevTeam

Cena: zdarma

Doba, kdy měly Zlaté Stránky pouze svou papírovou podobu, je dávno pryč. Databáze s (nejen) telefonickými kontakty se masově stěhují na Internet. Před nedávnem společnost Mediatel představila mobilní verzi Zlatých Stránek pro iPhone a chlubí se přitom dvěma miliony kontaktů.







Prostředí tohoto vyhledávače je velmi jednoduché – ve spodní liště pouze volíte druh kontaktu, tedy jde-li o fyzickou osobu nebo firmu, úřad apod. Pak už jen do připravených kolonek zadáte jméno hledané osoby (název firmy) a pro užší seznam nalezených výsledků lze připsat i lokalitu. Pokud tak neučiníte, aplikace se dotáže, zda může použít aktuální polohu, kterou zjistí z BTS, k níž je telefon aktuálně přihlášen.

U každého výsledku je zobrazena adresa a vzdálenost od aktuální pozice, v detailu kontaktu nechybí telefonní číslo, adresu pak lze zobrazit na mapách Google. Je-li kontaktu v databázi přiřazen email nebo webová adresa, rovněž ji v detailu najdete.



Jak vyplývá z předchozích řádek, veškeré údaje se stahují z Internetu a proto bez aktivního připojení žádný kontakt nenajdete. Výhodou je, že instalace aplikace nic nestojí.

Slovník

Tvůrce: Apps Dev Team

Cena: 1.99 USD

Vícejazyčný slovník, který by představoval rozsáhlou databázi slov, a přitom by se obešel bez připojení k Internetu, českým uživatelům dlouho chyběl. Vhodný kandidát přitom přišel právě od českých vývojářů v podobě aplikace Slovník.

Tomu kromě nejžádanější angličtiny nejsou cizí ani další světové jazyky. Slovník tak užijete i v zemích, kde se hovoří německy, španělsky nebo francouzsky.

Databáze v současnosti obsahuje: (86 500 česko-anglických překladů

68 000 česko-německých překladů

30 500 česko-francouzských překladů

21 000 česko-španělských překladů

Úvodní obrazovka slouží jako rozcestník a právě zde vyberete, z (do) kterého jazyka chcete překládat. Hledaný výraz stačí vepsat do připravené kolonky a pak zvolit, zda se má překládat z češtiny nebo vybraného cizího jazyka.

K danému termínu slovník ve výsledcích předloží jeho všechny myslitelné výklady, podobná slova a navíc i nejčastější adekvátní slovní spojení s původním hledaným slovem.

Výsledky lze dále hledat na Google případně rovnou na české Wikipedii. Jednoduché a intuitivní ovládání, slušivý grafický kabátek v kombinaci s rozsáhlou slovní databází dělá ze Slovníku ideální pomůcku nejen na cesty.



Seznam TV

Tvůrce: Seznam.cz a.s.

Cena: zdarma

Užitečná aplikace pro všechny, kteří chtějí mít přehled, jakou filmovou lahůdku nebo sportovní klání na večer chystají televizní stanice. Kromě tuzemské dvojice kanálů veřejnoprávní televize a dvou programů komerčních lze do seznamu stanic zařadit spousty dalších; v nabídce jsou sportovní, dokumentární, filmové, dětské i hudební stanice, takže si na své přijde každý. Celkem přitom můžete mít přehled o vysílání až 83 stanic.







Aktuální program vybraných stanic se pak načítá při každém spuštění, u pořadů či filmů nechybí krátký popis nebo možnost zařadit pořad do oblíbených. Další užitečnou funkcí je fulltextové vyhledávání pořadů, i když si už nepamatujete, která konkrétní stanice ho bude vysílat.





Vhod jistě přijde i možnost načtení programu TV stanic až na týden dopředu s možností jeho prohlížení v offline režimu. Prakticky stejné služby nabízí starší a možná i oblíbenější aplikace O2 TV.

Money Dnes

Tvůrce: Cígler software, a.s.

Cena: zdarma

Money Dnes je dalším praktickým pomocníkem, jehož schopnosti plně využijete přímo na displeji iPhonu. Jak plyne z názvu, peníze jsou v této aplikací až na prvním místě. Čekat tedy můžete neustále aktuální převodník měn navíc s možností volby banky poskytující měnové informace, možnost nastavit několik oblíbených měn nebo zobrazit více kurzů (nákup/prodej/střed).







Kalkulačka potěší inteligentním zadávání, kdy vám například po vyťukání čísla 100 přepočte tento počet jednotek na české koruny a zároveň i kolik jednotek měny byste za 100 Kč nakoupili.

MoneyDnes dále umožňuje přístup k ARESu, tedy vyhledávání mezi ekonomickými subjekty registrovanými v tuzemsku. Každý nalezený subjekt přitom nabízí detaily plně srovnatelné s vyhledáváním v ARESu přes internetový prohlížeč na desktopu. Na ARES navazuje funkce VIES, která kontroluje platnost daňového IČ v rámci Evropské unie.

Položka Infoservis pak nabízí pohled na aktuální změny legislativy ČR, navíc s komentáři. Daňový kalendář pak ocení zejména daňoví poradci nebo ti, co mají na starosti účetnictví; v závislosti na aktuálním datu totiž aplikace zobrazuje všechny důležité termíny k platbě daní (spotřební, z příjmu, energetická, podání daňového přiznání).

Poslední záložka umožňuje přímo v iPhonu spravovat data ve vašem účetnictví, k tomu je ale nutné do počítače nainstalovat příslušné ovladače, které bezdrátovou komunikaci mezi účetní aplikací a telefonem umožní.



Tvůrce: PoweryBase

Cena: 3.99 USD

NotifyMe představuje ideální aplikaci pro zapomnětlivce nebo všechny ty, kterým se v pracovním diáři mimo schůzek kupí i mnohé jiné úkoly a povinnosti. Před samotným používáním aplikace je nejprve nutné vytvořit účet, připravte si tedy emailovou adresu a heslo.

Aplikace používá tzv. push notifikací, které jsou jednou z hlavních novinek FW 3.0. V aplikaci tak jednoduše nastavíte čas a datum úkolů, a ačkoli následně program NotifyMe ukončíte, právě díky technologii push budete přesto na nastavený úkol upozorněni. Problémy ale mohou mít majitelé jailbreaknutých iPhonů, na kterých push notifikace často nefungují. Lékem může být utilita Push fix ze Cydie, která technologii push na uvedených přístrojích umí vzkřísit. Někteří uživatelé ale v souvislosti s instalací Push fix hlásí nefunkční wi-fi i různé jiné problémy.

NotifyMe sází na intuitivní menu; hlavní nabídka nabízí tvorbu nového upozornění nebo prohlídku těch uplynulých i nadcházejících. Nastavení nového připomenutí sestává z popisu úkolu, jeho typu (osobní, pracovní, škola, narozeniny, TV, nákup) a uvedení přesného času; nabízí se i nastavení opakování každé události (např. sledování pravidelných sportovních přenosů).

V čas nastaveného záznamu se na obrazovce telefonu objeví okno s upozorněním a rozehraje se nastavená melodie. Brněnský tým PowerBase nabízí svou aplikaci i v bezplatné verzi. Ta omezuje počet nastavených úkolů na nejvýše 3 a navíc při každém startu aplikace musíte vyčkat 20 sekund než bude možné nastavit další úkol. Licence plné verze si autoři cení na 3.99 USD, což vzhledem k možnostem programu není mnoho.



iSlovník

Tvůrce: Microton, s.r.o.

Cena: zdarma

iSlovník je obousměrná anglicko-česká databáze desítek tisíc termínů. Oproti konkurenční aplikaci Slovník tedy není čtyřjazyčná, což ale vynahrazuje bezplatnou distribucí.

Hledání slov probíhá postupnou filtrací podobně jako při hledání jmen z telefonního seznamu. Slova, která vyhovují se tedy filtrují pod vyhledávacím polem. Krom hledaného slova, jež je vyvedeno velkým tučným písmem je pod ním rovnou zobrazen i překlad – hledání slov je tak velmi svižné. Další možnosti (hledání termínu na Google nebo Wikipedii) už ale program nenabízí. Snadno ale můžete databázi obohacovat o nová slova, což nikdy není na škodu.



Určitě by nebylo od věci, když by tvůrci přidali oddíl se základy gramatiky, běžnými frázemi nebo seznamem nepravidelných slov. Užitnou hodnotu programu by to rozhodně navýšilo.



Play.CZ

Tvůrce: Play.cz

Cena: zdarma

Play.cz je česká aplikace, která do jisté míry stírá absenci radiového přijímače u prvních dvou generací iPhonů. Stačí libovolné aktivní internetové připojení (EDGE/3G nebo wi-fi) a poslech oblíbené radiové stanice může začít. Rozhodně přitom je z čeho vybírat, aplikace totiž zajišťuje poslech více než 80 FM a internetových rádií.





Prostředí aplikace sestává z celkem čtyř záložek. První slouží k rychlému vyhledávání rádií, druhá pak k samotnému poslechu. Ta navíc nabízí i paměť k uložení 6 oblíbených stanic.

Záložka web slouží k prohlížení webu Play.cz, na kterém naleznete aktuální informace z oblasti hudby. Poslední záložka poskytuje informace o tvůrci programu a jeho možnostech.

Stahujte zde

IzyPhotoTips

Tvůrce: Izy CG, s.r.o.

Cena: 3.99 USD

Aplikace IzyPhoto Tips je určena především fotografům a to jak profesionálním, tak i nadšeným amatérům. Její smysl je postaven na klasické situaci, kdy na toulkách objevíte zajímavou scenérii, která by si zasloužila být zvěčněna odpovídající technikou, kterou ale v tu chvíli nemáte při sobě. V takový moment nastupuje iPhone 3G/3GS s nainstalovanými IzyPhotoTips.





Aplikace umožňuje každé fotografii (tipu) přiřadit přesnou polohu jejího pořízení a dále přiřadit štítky nebo nejvhodnější čas na focení. Aplikace prostřednictvím GPS spolupracuje s Google mapami a proto je vhodná opravdu jen pro druhou a třetí generaci telefonů Apple, které navigací disponují.





Autoři přitom na vylepšení své aplikace stále pracují a do příštích verzí chystají krom vylepšeného uživatelského rozhraní třeba možnost sdílení tipů skrze sociální sítě nebo službu Panoramio. Těšit se prý můžeme i na rozsáhlou databází zajímavých tipů na focení. A proč vlastně Izy? Jedná se o lehce pozměněný fonetický přepis slova "easy", tedy jednoduchý.

Hry

Nejen prací živ je člověk a ne každý český tým tvoří pro iPhone jen aplikace. Spousta programátorů se totiž zaměřuje na vývoj her, kterými si můžete zkrátit dlouhou chvíli. Stejně jako v předchozím případě jsme se snažili o přehled těch nejzajímavějších titulů.

Office Tanks

Tvůrce: Et Netera

Cena: 0.99 USD

Velmi povedená taktická hra, kterou lze hrát proti umělé inteligenci nebo v módu multiplayer, v němž se proti sobě mohou utkat až čtyři hráči. To je ve zkratce návykovka jménem Office tanks.





Každý hráč je na hracím poli prezentován barevnou vlaječkou a dvojicí tanků téže barvy. Úkolem přitom je dosáhnout na vlajku protiháče, jehož tanky se v ten moment zbarví na vaše. Dráhu tankům jednoduše vytyčíte tažením prstu po hrací ploše a v okamžiku, kdy jsou nepřátelské tanky na dohled, automaticky je zahájena palba.

Počet tanků, jež jsou právě pod vládou jednoho hráče, určuje počet dosažených vlajek. Když je tanků hodně, přijde vhod možnost ovládat více strojů najednou. Selekce přitom probíhá pomocí multidotyku.

Jak radí autoři samotní, do pohybujícího se objektu se nepřítel netrefí tak snadno jak do stojícího pancéřovaného monstra a proto je neustálý pohyb tanků při hře tím pravým klíčem k úspěchu.

Blimp: The Flying advanture

Tvůrce: Craneballs studios

Cena: 0.99 USD

Ve hře The Blimp se vžijete do role Zed Pellina, kapitána horkovzdušné vzducholodi, který se na kdysi klidné planetě Solbot živí přepravou osob. Tato živnost však vinou nedávné invaze zlovolných obyvatel planety Tarra rozhodně není procházkou růžovým sadem.

Všudypřítomné nástrahy v podobě přerostlých větráků snažících se vaši vzducholoď odfouknout do ohnivé náruči doplňují vzducholodě s nepřátelskou posádkou a raketová hnízda. Netradičnímu taxíku navíc nedělají dobře ani nárazy do stěn.







I přes drobné nápovědy a možnosti se bránit spouštěním bomb tak není přeprava osob z místa A do určeného místa B ani trochu jednoduchá. Těšit se můžete na dvacet nástrahami nabitých levelů, během kterých navštívíte třeba staré doly, temný les nebo sněhem pokryté vrcholky hor.

Velmi slušnou hratelnost doplňuje skvělá grafika a příjemná hudba, která dokáže vtáhnout do děje. Připočteme-li velmi příznivou cenu 0.99 USD, pak není jediný důvod proč obdobu dnes již legendářní pravěké hry Ugh! nevyzkoušet.

33rd Division

Tvůrce: Cranballs

Necelých třicet megabytů hry 33rd division skrývá 4 válečné mise z doby duhé světové války, dva různé herní módy a především opravdu velký kopec zábavy.

33rd Division je taktická hra s válečnou tématikou a stejně jako v prvním případě, i zde styl hry evokuje vzpomínky na známou PC hru, tentokráte hra přípomíná oblíbenou trilogii Commandos.







Na herní ploše, která pro pohodlné hraní čítá jen jednu obrazovku, jsou rozprostřeny nepřátelské hlídky, jejichž dohled je znázorněn rotující kruhovou výsečí. Cílem hry je dostat do vyznačených polí co největší počet vašich jednotek. Ve hře přitom potkáte hned tři typy; kromě obyčejného vojáka je to zdravotník a seržant. Každý z nich se přitom líší svými schopnostmi, které jsou ve hře redukovány na maximální rychlost pohybu. Zatímco vojín se pohybuje nejsvižněji, důstojník je vinou lepší výstroje nejpomalejší jednotkou.

Pokud ale bezpečně provedete hracím polem právě jeho, připíšete si ke svému celkovému skóre hned tři body (v případě vojína je to jeden, záchrana zdravotníka pak znamená body dva).

V průběhu hry se navíc na ploše objevují různé bonusy, kromě násobného skóre (double, triple, super) je to například neviditelnost, život navíc nebo zmrazení nepřátelských jednotek. V módu časového odpočítávání pak nechybí bonus v podobě 10 sekund navíc.



Coloreez a iSperm

Tvůrce: Mobigem

Cena: 0.99 USD

Coloreez je zajímavá logická hříčka, v níž má hráč za úkol obsadit všechna políčka na hrací ploše svou barvou. Princip je jednoduchý, hráč a protihráč se střídají v umísťování svých "barevňáků" do jedlotlivých polí. V okamžiku, kdy se do pole umístí čtvrtý, barevňáci jsou vymrštěni do čtyř směrů a pokud v sousedních polích měl své zástupce protivník, přebarví se na vaši barvu.

Pokud do pole přiskočí čtvrtý zástupce, pak dochází k řetězové reakci a tudíž rychlému zabírání polí. K úspěšnému dokončení levelu je nutné eliminovat všechny nepřátelské barvy.

Poněkud kontroverzním počinem týmu Mobigem je pak hra iSperm. Průběh hry sestává z celkem tří fází. V první musíte co nejrychleji kmitat telefonem, jelikož právě od toho se odvíjí rychlost spermií. Druhá fáze spočívá v naklánění telefonu, kterým určujete pozici spermií a vyhýbáte se nástrahám, které je zpomalují. Konečně třetí fází je rychlým klepáním na displej spermie "doručit" až do vajíčka.

