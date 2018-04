Neomezené tarify: za hranicemi pod 500 Kč, u nás za 3 000 Kč

T-Mobile minulý týden uvedl v akční nabídce nové tarify. Ten nejdražší, neomezený, stojí do konce léta 2 303 korun. Je to aktuálně nejlevnější veřejná tuzemská nabídka. Srovnali jsme, kolik stojí podobné tarify v sousedních zemích. Jelikož třeba v Rakousku zcela neomezené tarify nemají, přidali jsme do srovnání i tarify s minimálně tisícovkou volných minut. Ale to je pouze jeden případ, většina tarifů je neomezených, alespoň co se volání týče.

Na druhou stranu nutno přiznat, že "reklamštinou" trpí téměř všichni operátoři. Například neomezený internet je téměř vždy omezený a všeobecně je i v sousedních zemích hodně poznámek pod čarou v tradičně miniaturním fontu.

Všechny tarify najdete v tabulce, podrobné informace pak dále v textu. Vždy uvádíme veřejně publikovanou nabídku na webu operátora.

Země Operátor Tarif Cena Kč Volání SMS Data Další ČR T-Mobile S námi 3290 3290 (2303) Bez omezení Bez omezení 1 GB ČR Vodafone Tarif na míru 3094 3094 Bez omezení Bez omezení 3 GB ČR O2 Neon XXL 3900 Bez omezení 1,60 Kč Nejsou A Drei 3supersim XXL 500 3000 + 3000 1000 6 GB 500 Kč ročně A T-Mobile All Inclusive 400 1000, pak neomezeně v síti 1000, pak neomezeně v síti 3 GB 500 Kč ročně; aktivace 1250 Kč A Orange All in 40 500 4000 1000 4 GB 500 Kč ročně D E Plus Yourfone 750 Bez omezení Bez omezení 500 MB S úvazkem sleva 125 korun. D T-Mobile Complete XXL 1750 Bez omezení Bez omezení 500 MB Akční nabídka D Vodafone Superflat Internet 1750 Bez omezení 3000 500 MB Aktivace 750 Kč D O2 Blue M 1000 Bez omezení Bez omezení 300 MB Akční nabídka PL Play Formula 4.0 660 Bez omezení Bez omezení 2 GB Platí se volání na pevné linky PL T-Mobile Free 660 Bez omezení Bez omezení 2 GB Platí se volání na pevné linky PL Plus Bez limitu 660 Bez omezení Bez omezení 2,5 GB Platí se volání na pevné linky SK O2 Platinový 2000 Bez omezení Bez omezení 1 GB Platí i pro volání do několika zemí EU

Česká republika: referenční ceny pro srovnání

T-Mobile si standardně žádá za neomezené volání, SMS a 1GB datový balíček 3 290 Kč. V akci do konce srpna stojí tarif 2 303 korun. Vodafone má neomezený tarif za 3 094 korun a jsou v něm neomezené SMS i volání, data pak do 3 GB. O2 má tarif Neon XXL za 3 900 Kč, kde je jen neomezené volání, SMS stojí 1,60 Kč a připlácí se i za datový tarif.

Operátoři dávají při aktivaci na internetu slevu deset až dvacet procent na měsíční paušál. A při smlouvání se lze, dle všeobecných zkušeností, dostat na zhruba 1 500 korun u všech operátorů, v případě velkého štěstí (šedí operátoři, navázání na firemní tarify) i těsně pod tisícikorunu. Ale když se operátorovi nebude chtít, tak platí ceníkové ceny.

Na jih levněji: Rakousko vzorem pro Evropu

Dotované mobily Ještě větší údiv českého zákazníka přichází ve chvíli, kdy porovná nabídku dotovaných smartphonů. Pokud se například uvážete na dva roky k tarifu 3Superphone L za 30 eur od operátora Drei, dostanete špičkový mobilní telefon Samsung Galaxy S II zcela zdarma. V rámci měsíčního paušálu, který v přepočtu vychází na zhruba 750 Kč, pak dostanete měsíčně dva tisíce volných minut a SMS do všech domácích sítí plus 4GB datový balíček.

U rakouského operátora Orange lze pořídit velmi štědrý tarif už za 7,50 eur, tedy v přepočtu asi 190 Kč. Jmenuje se All in 15 SIM only a nabídne tisíc volných minut plus tisíc volných textovek do všech rakouských sítí, k tomu navíc ještě datový balíček s 1GB FUP limitem. Pokud tento limit uživatel přesáhne, je možné za dalších 5 eur dokoupit další gigabajt nebo se spokojit s nižším datovým tokem 64 kbit/s.

U rakouských operátorů je však nutné počítat se speciálním servisním poplatkem, který činí 20 eur ročně. Pokud však tento poplatek rozpočítáme na jednotlivé měsíce, znamená to cenové navýšení zhruba jeden a půl eura.

Abychom byli do důsledku přesní, pozor je také potřeba dávat na aktivační poplatek, který například u operátora Orange může činit až 50 eur. Navíc platí, že po překročení volných minut jsou volání i SMS dost drahé. Výběru tarifu je tak nutné věnovat velkou pozornost. A pozor, třeba u rakouského T-Mobile se platí 1,25 koruny za doručenku SMS!

Na západ levněji: Němci odstartovali cenovou válku

Éru levnějšího volání v Německu nyní odstartoval zavedený operátor E-Plus. Pod značkou Yourfone nabízí neomezené volání do všech německých sítí plus datový balíček s limitem 500 MB za necelých dvacet eur, tedy v přepočtu zhruba 500 Kč. K tomu je možné dokoupit balíček neomezených textovek za 5 eur měsíčně. Celkem tak uživatele vyjde neomezený tarif s úvazkem na dva roky na přibližně 630 Kč.

Za tisícikorunu lze nyní neomezeně volat a esemeskovat i s německým O2. Je to ale akční nabídka, jinak si operátor za tento tarif účtuje o 500 korun více. Nabídky T-Mobile a Vodafone začínají v přepočtu na 1 750 korunách.

Na sever levněji: Polsko se stává mobilním rájem

Dotované mobily Všichni tři operátoři mají nabídky i při prodloužení smlouvy, při převodu čísla (většinou ještě s drobnou slevou) a i při koupi dotovaného telefonu. Tak například Samsung Galaxy S II nebo Nokia Lumia 800 stojí v přepočtu 1800 korun, úvazek je na dva roky a měsíční neomezený paušál včetně dat vyjde v přepočtu na 1 000 korun.

Tři polští operátoři nedávno nabídli neomezený tarif za velmi výhodné ceny. Operátor Play má v nabídce dvě varianty tarifu Formula 4.0. Při novém úvazku na jeden rok a bez dotovaného mobilu stojí levnější varianta 89 zlotých, tedy asi 540 korun, dražší pak 109 zlotých, což je přibližně 660 korun. V obou případech jsou součástí tarifu neomezené hovory, SMS a MMS na všechna mobilní čísla v Polsku. Vyšší tarif pak přidává i 2 GB dat. Platí se jen volání na pevné linky.

Polský T-Mobile ma pro nové zákazníky dvě varianty neomezeného tarifu Frii. Ceny jsou stejné jako u operátora Play a ostatně stejná je i skladba obou tarifů. Opět se odlišují volnými daty u dražšího, úvazek je opět jeden rok a platí se za volání na pevné linky vyjma bonusových prvních tří měsíců. Poplatek za neomezené hovory na pevné linky je 7 zlotých, což je asi 40 korun.

Třetím polským operátorem s neomezeným tarifem je Plus. Opět má dva tarify pro nové zákazníky, vyšší je s 2,5GB dat. Ceny a parametry jsou stejné jako u konkurence, platí ale jen s elektronickým vyúčtováním, s papírovým se měsíčně připlácí v přepočtu 60 korun. Za volání na pevné linky se opět platí měsíčně 40 korun.

Na východ (jednou) levněji: Slováci si na neomezené tarify nepotrpí

Situace na Slovensku je u neomezených tarifů podobná jako u nás. Vyjma tarifu O2 v přepočtu za 2 000 korun, stojí nejvyšší tarify ke třem tisícům a zdaleka nejsou neomezené. To platí pro Telekom (T-Mobile) i Orange. U levnějších tarifů je situace jiná, ale v případě nejvyšších vítězí jediný tarif O2, který boduje i možností využívat neomezené volání i do vybraných zemí EU.