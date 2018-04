Česká závislost na mobilech slaví deset let

Česká republika získala samostatnost 1. ledna 1993. Ale pro mnoho lidí bude důležitějším datem první červencový den o tři roky později. Právě toho dne totiž spustil Eurotel první tuzemskou síť mobilních telefonů standardu GSM. Dnes tak samozřejmá věc, jakou mobil je, přinesla většině lidí úplně nový rozměr komunikace. Spolu s internetem patří mobilní telefony k nejdynamičtějším katalyzátorům změn ve společnosti.

Velkou mobilní revoluci odstartoval Eurotel 1. července 1996. Eurotel byl jedním ze dvou vlastníků licence na provozování mobilní sítě ve standardu GSM. Druhým do party byl Radiomobil. Ten však byl oproti Eurotelu mírně znevýhodněn, protože Eurotel již v té době téměř pět let provozoval mobilní analogovou síť standardu NMT. Radiomobil spustil svou síť 30. září 1996 a dal jí komerční jméno Paegas.

Nová jména - staré barvy

NMT - První začalo, první skončilo Včera se uzavřela historie systému NMT u nás. Provoz sítě Eurotel NMT byl zahájen 12. září 1991, ukončen pak byl k 30. červnu 2006. Z dnešního pohledu působí poněkud úsměvně, že v době zahájení provozu se službě říkalo "Buňkový telefokomunikační systém". NMT končí, čísla zákazníkům zůstávají

Kterak Eurotel k NMT licenci přišel

Růžové logo s okřídleným koníkem se hodilo do krámu o několik let později, kdy se vlastníkem Paegasu stal německý operátor T-Mobile vyznávající taktéž růžovou . Ona vůbec barva našich operátorů korespondovala s jejich následným převzetím světovými giganty. Modrý Eurotel se s drobným zaškobrtnutím dostal pod modrá křídla O2 , ovšem k přejmenování teprve dojde a červený Oskar skončil u stejně červeného Vodafonu . Ale to hodně předbíháme.

Zpátky do roku 1996. Mobilní síť NMT sice fungovala v té době již poměrně dlouho, ale rozhodně se v jejím případě nemohlo mluvit o nástroji telekomunikační revoluce, služby sítě NMT využívalo zhruba jen 50 000 zákazníků. Velké a těžké přístroje sice již nestály tolik jako v prvopočátcích provozu a za aktivaci si již operátor neříkal 30 000 Kč, ale stále se platilo za odchozí i příchozí hovor. Síť NMT tak využívali téměř výhradně podnikatelé a „vysoký“ společenský status v té době velmi často reprezentoval obrovský kufříkový mobil v ruce pyšného majitele.

Pager - taková kouzelná krabička

Kdo neměl na předražený NMT mobil, musel vzít za vděk domácí pevnou linkou - pokud tedy patřil mezi šťastlivce a pevnou linku doma měl - na cestách pak telefonní budkou. Z dnešního pohledu téměř smrtelná kombinace pro situace, kdy jste potřebovali někoho nutně zastihnout. Jedna varianta přesto tenkrát existovala. Jmenovala se Operátor a mnoha současníkům bude nutné tuto kouzelnou krabičku popsat, protože je pro ně stejně známá, jako parní stroj.

Prohlédněte si reprodukce dobových dokumentů v bohaté fotogalerii: Letáky, reklamní materiály, časopisy a další.

Takový operátor, dnes k vidění především v obstarožních amerických filmech, bylo jednocestné komunikační zařízení. Když jste si za něj zaplatili roční poplatek pět nebo šest tisíc a měsíční paušál 400 nebo 690 Kč, tak jste se dozvěděli, že po vás někdo touží. V levnějším případě jen ve formě čísla volajícího, v lepším a dražším případě v podobě velmi krátké textové zprávy. Když jste ale chtěli na kontakt reagovat, opět vám nezbylo než najít nejbližší telefonní budku.

Paging - ještě žije, vyzkoušíte? Pagingové služby v síti RDS a ERMES nyní nabízí firma Multitone. RDS síť má celorepublikové pokrytí, ERMES funguje v Praze a v nabídce jsou i řešení pro lokální sítě. - více zde

Jaké byly tarify? Eurotel nabízel tarify Kontakt, Global, Optimum a Business s měsíčními paušály od 729 Kč do 2 620 Kč. V ceně paušálů bylo 0 až 300 minut hovorného. Sazba v rámci sítě byla od 2,63 do 3,15 Kč, na pevnou linku a do jiných sítí se za minutu platilo 4,62 až 10,40 Kč. V ceně paušálu bylo i 15 SMS, za další se platilo po 2,10 Kč za jednu. Paegas nabízel tarify Ekonom, Manažer, Diamant a Jistota. Měsíční paušály za tyto tarify se pohybovaly od 415 do 1 884 Kč. V této ceně bylo 50 až 400 minut hovorného. Sazba v rámci sítě byla 2,62 Kč za minutu, mimo síť Paegas stála minuta hovoru 2,10 až 9,97 Kč. Za SMS si Paegas účtoval 1,05 Kč. Uváděné ceny byly platné v říjnu 1996, všechny ceny s DPH (5%)

Z dnešního pohledu archaická služba však byla ještě v roce 1996 poměrně populární a vedle RDS služeb Radiokontaktu Operátor se chystala výstavba modernější panevropské sítě ERMES. Před spuštěním GSM sítě Eurotel, uprostřed června 1996, měl Radiokontakt Operátor zhruba 16 000 abonentů a manažeři této společnosti si rozhodně nemysleli, že se jedná o mrtvou službu. Obchodní ředitel Radiokontaktu Ivan Nedvídek prozradil ČTK: „Lidé budou cenami (mobilů) zklamáni.“ A následně dodal, že očekávání operátorů mobilních sítí jsou nadnesená a zájem bude nižší než se očekává. Co by asi říkal dnes…

Start Eurotelu 1. července 1996 sice vzbudil hodně rozruchu, ale lidé nevěděli co mohou očekávat. Navíc v podvědomí zákazníků přetrvávala asociace, že mobil je drahé a luxusní zboží. Ač ceny volání a i přístrojů v sítí GSM byly na mnohem nižší úrovni než dosavadní ceny v síti NMT, stále to nebylo lidové zboží. Nejlevnější mobil stál 11 400 Kč včetně daně a to bylo více než tehdy činila průměrná mzda (9 800 Kč). Za aktivaci si Eurotel standardně žádal 5 000 Kč, v červencové akci dva tisíce ubral. Samotné ceny hovorného, SMS nebylo možné v té době ještě standardně používat, z dnešního pohledu tak extrémní nebyly, ale přesto to v kontextu té doby nebyl levný špás. Platilo se například za hlasovou schránku nebo identifikaci volajícího.

Letní vedra před podzimní smrští

Kdy kdo začínal? Eurotel síť NMT: 12. 9. 1991

Eurotel síť GSM: 1. 7. 1996

Paegas (T-Mobile) síť GSM: 30. 9. 1996

Oskar (Vodafone) síť GSM: 1. 3. 2000

Konkurence načala mobilní smršť

Úsměvné začátky brzdilo léto, ale s přicházejícím podzimem se rozhodně neochlazovalo, ba právě naopak, bylo čím dál tím větší vedro. Jak již bylo uvedeno, druhou licenci na síť GSM získala společnost Radiomobil. Ten získal licenci v tendru, což jej oproti přednostně udělené licenci Eurotelu poněkud znevýhodňovalo. A tak si Radiomobil celé léto roku 1996 dal záležet na kusých informacích, na co se mají zákazníci těšit. Snažil se tak mobiluchtivé přesvědčit, aby počkali až na jeho služby. Datum zahájení prodeje se posouvalo, měl to být začátek září, pak polovina, nakonec se oním dnem stalo 30. září 1996.

Tento den pak můžeme považovat za odstartování opravdové mobilní mánie v České republice. Nejenom že Paegas nabídl nižší ceny hovorného a zajímavější tarify, ale především nabídl dotované telefony. Za kulantních 999 Kč s DPH připravil pro první nedočkavé zákazníky Motorolu TX770, v té době již obstarožní mobil, ale za cenu, která již byla skoro pro každého. Eurotel samozřejmě okamžitě reagoval a zařadil do své nabídky dotovaný Dancall HP2711 alias Eurotel XL110, jeden z nejlegendárnějších mobilů u nás vůbec.



Vývoj počtu zákazníků tuzemských operátorů. Pro velký graf klikněte na náhled. Poznámky: (*) - dříve Paegas; (**) - dříve Oskar.

Telefonům z dřevních dob GSM u nás se budeme věnovat v samostatném článku, nyní ještě musíme připomenout dvě další důležitá letošní výročí. Deset let existence letos slaví jak náš server, tak vůbec první časopis o mobilních komunikacích. Jmenuje se Mobil a vydává ho nakladatelství TLP. V obrazové galerii najdete obálky prvních dvou čísel tohoto časopisu. Server Mobil.cz zahájil provoz v listopadu 1996 a toto výročí si ještě připomeneme.



Nejlevnějším mobilem (11 400 Kč včetně DPH) v nabídce Eurotelu těsně po zahájení provozu sítě GSM byla Nokia 1610. Nikoliv tedy v této jasně zelené barvě, ale v tmavě šedo-zeleném provedení - více o tomto telefonu zde.

Češi jsou mobilní velmocí. Penetrace mobilů vysoko přesahuje hranici 100 procent, což znamená, že teoreticky každý Čech má mobil. To samozřejmě neplatí, čísla zkreslují majitelé dvou a více karet SIM, přesto i tak patříme na absolutní světovou špičku. Mobily zcela změnily náš každodenní život. Jsme na příjmu kdekoliv a kdykoliv, doma, v práci, na dovolené, prostě všude tam, kde nás obklopuje signál mobilní sítě.

Dříve sci-fi, dnes realita

Současná nabídka služeb je obrovská, s tou z počátku provozu zcela nesrovnatelná. S mobilem můžeme na internet, poslouží jako fotoaparát i hudební přehrávač, nebo aktuálně i jako navigační přístroj. Před deseti lety by si něco takového málokdo dokázal vůbec představit. Někdy nás mobil určitě štve, ale život bez něj si dnes umí představit asi jen málokdo. Přesto jedna funkce zůstává od dřevních dob stejná, mobil lze kdykoliv vypnout.