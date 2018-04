Česká T9 pro starší Nokie už není problém

Prediktivní vkládání textu, a je jedno, jestli v provedení T9, Zi či iTAP, je v dnešní době samozřejmostí u většiny mobilních telefonů. Bohužel, už méně samozřejmá je však česká lokalizace některého ze slovníků. slovník T9 od společnosti Tegic je v české verzi již poměrně dlouho, stejně tak obdoba Zi - specialita Alcatelu. Naopak slovník od Motoroly - iTAP zatím v české verzi není dostupný, i když jej lze očekávat v nejbližší době. Telefony značky Nokia používají slovník od společnosti Tegic a v anglické verzi jej najdeme v telefonech Nokia už pěknou řádku let. Český slovník T9 měla jako první Nokia 6210 a následně všechny novější modely. Zpětně Nokia implementovala slovník i do populárního modelu 3310, ale do ještě starších telefonů již českou verzi T9 nenabídla.

Nyní máme dobrou zprávu i pro majitele starších Nokií 3210, 7110 a 8210, pro které od tohoto týdne existuje nový firmware s českým slovníkem T9. Hned na začátku vás ale musíme upozornit, že s těmito novými verzemi firmwaru nemá společnost Nokia nic společného a pocházejí od šikovných rukou českých unlockerů. Z toho je jasné, že pro nový firmware s českou T9 pro telefony N3210, N7110 a N8210 nemá cenu chodit do autorizovaných servisů Nokie a případné přehrání firmwaru je čistě na zodpovědnosti majitele telefonu. Podle našich informací zatím disponuje novým firmwarem jen omezený počet neautorizovaných servisů. Časem však lze předpokládat, že nový firmware s českou T9 bude schopný nahrát každý lepší neautorizovaný servis.

K vyzkoušení funkčnosti nového firmwaru jsme měli k dispozici všechny výše uvedené telefony. Ve všech případech se jednalo o starší přístroje, ale bez zjevných funkčních závad. Po přehrání firmwaru, které lze absolvovat na počkání, jsme v modelu 3210 našli FW verzi 7.00 ze dne 28.5.2002. U Nokie 7110 je aktuální verze FW 6.00 ze dne 24.5.2002 a nakonec u Nokie 8210 je verze FW s českou T9 6.00, taktéž z 28.5.2002. Pokud se v aktuálních verzích firmwaru těchto Nokií orientujete, jistě vás uvedená čísla překvapila. Oficiálně je posledním firmwarem pro Nokii 3210 verze 6.00, pro 7110 verze 5.01 a pro Nokii 8210 verze 5.31. Ve všech testovaných telefonech fungoval český slovník T9 bez nejmenších problémů a subjektivně se nám zdála slovní zásoba na obdobné úrovni jako například u Nokie 6210 nebo 3210 s aktuální verzí FW. Zatím jsme však neměli dostatek času telefony důkladně otestovat, takže nemůžeme posoudit, nakolik je nový a neoficiální firmware stabilní a jestli nebude způsobovat nějaké problémy. Zatím se všechny tři telefony chovají stabilně a nezaznamenali jsme žádný problém, a to jak při telefonování, tak při práci s menu přístrojů.

Pokud vás tato úprava starších modelů Nokií zaujala, můžete se poohlédnout, kdo ve vašem okolí přehrání firmwaru s českou T9 do starších Nokií nabízí. Než se ale vydáte do servisu, musíte zvážit všechna rizika. Jelikož se jedná o neautorizovaný zásah do telefonu, automaticky přicházíte o záruku, pokud v ní telefon ještě je. To ale v případě modelů 3210, 7110 a 8210 není v současnosti až tak horké, protože prvních dvou bude v záruce již jen minimum, takže toto dilema budou zažívat spíš jen majitelé v poslední době zakoupených Nokií 8210, které se stále ještě prodávají. Stejně tak doporučujeme dobře vybírat servis, kde si firmware necháte přehrát. Ne každý “odborník“ je ochoten vám za svoji práci dát záruku. Cenu za tento úkon lze předpokládat v rozmezí 300 až 500 Kč, časem lze předpokládat všeobecný pokles ke spodní hranici rozpětí. Podle našich informací zatím není možné provádět tento zákrok doma, jelikož nové firmwary nejsou volně dostupné. Na závěr musíme nastínit otázku, nakolik je legální zásah do firmwaru telefonu. V krátkém testu jsme zatím nemohli podrobněji zjistit, kdo a nakolik upravil FW telefonů, aby podporovaly českou T9. Stejně tak visí ve vzduchu otázka licencování slovníku firmou Tegic. V nejbližší době se budeme touto problematikou nadále zabývat a pokusíme se vám přinést další informace.

Za zapůjčení testovaných telefonů děkujeme firmám ALFAMOBIL, ACA TECH a SF2.