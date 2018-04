Česká T9 od Nokie umí jazyky jako gymnazistka

Večer strávený ve společnosti elegantní maturantky může mít své nepopiratelné kouzlo, je však třeba být neustále ostražitý, dávat si pozor na jazyk a nenechat se přespříliš strhnout atmosférou. Výsledek jinak nebude stát za nic a vynaložená námaha přijde vniveč. Totéž platí o prediktivním psaní, jednom z velkých hitů mobilní telefonie poslední doby. „Té devítka“, která usnadňuje psaní textových zpráv, je na trhu teprve dva roky a její česká verze dokonce pouhých sedm měsíců, ale nouzí o obdivovatele (výraz „uživatel“ by v tomto kontextu byl, řekněme, zavádějící) jistě netrpí. Na schůzku jsme pozvali Nokii 6210 s firmwarem 4.27, protože právě tato firma tento týden uvedla na trh novou verzi firmwaru s českou T9.

Nejdříve jsme pochopitelně sledovali slovní zásobu. Zjistili jsme, že zhruba deset tisíc slov slovníku na běžnou konverzaci s přehledem vystačí. S potěšením konstatujeme, že se tématem hovoru klidně může stát například mezinárodní politika; znalost jmen jako Blair, Reagan, Thatcherová nebo Schroder (absenci přehlásky rádi omluvíme) jsou samozřejmostí. Lehce dotčeni se snad mohou cítit Američané a Rusové, protože hlavy jejich států se zobrazí jako „rutin“ a „busi“ namísto Putina a Bushe, ale to v Česku obvykle trápí jen málokoho. Dobrou orientaci ve světové moderní historii osvědčí zmíněná dáma i tím, že bez problémů vysloví jména všech amerických prezidentů až do doby Velké krize, pouze s nepochopitelnou výjimkou generála Eisenhowera, z něhož se stane česky ne zcela srozumitelné „fireminyes“.

Kdo je kdo v české T9?

Také o domácí politické scéně má dobrý přehled – zvládá například jména všech ministrů české vlády včetně povinného ministra dopravy a spojů Schlinga (nebo alespoň těch, na které si autor článku vzpomíná), o prezidentovi a jeho choti nemluvě. Velmi dobře si vede i ve srovnání s cizojazyčnou konkurencí. Fiktivní elektronická hruď se jí dme pýchou, když se zjistí, že - narozdíl od své anglofonní sestry, kterou Nokia 6210 také nabízí - zná Ernesta Hemingwaye, Jurije Gagarina i sira Winstona Churchilla. Může se jen pousmát, když angličtina nabízí exoticky znějící výraz „leonasdn fa timbh“ namísto jí známého Leonarda da Vinciho. Triumfuje i ve chvíli, kdy je řeč o Rolling Stones (anglicky i německy hovoří Nokia o „rolling summer“). Stejně tak ovládá jména hokejových hvězd NHL, jako jsou Gretzky, Lemieux a Jágr s Haškem. Anglicky a německy hovořící sestry vůči těmto veličinám zůstávají chladně ignorantní.

Hloubku kulturního předělu mezi světem českého a anglosaského telefonisty však může nejlépe ozřejmit příklad rozdílu ve vnímání náboženství. Anglická verze si hravě poradí s Alláhem, Buddhou, Kristem i deseti biblickými přikázáními; naproti tomu čeština nejen cizí víru nebere v potaz, ale nezná ani hříchy jako „obžerství“ či „smilstvo“ a namísto „nepokradeš“ a „nepožádáš“ manželky bližního svého nabízí jen cynické otazníky. Výjimku z pravidla tvoří jméno Syna Božího: „ježíš“ má přednost před „ležíš“ (i když není jasné, jestli ze strany firmwaru nejde o předpokládanou konverzaci s ježkem). Zvláštní roli zde hraje judaismus; český „Jehova“ se zobrazí jako „lehnu?“, zatímco anglický „Jove“ bude „love“ (otázka pro investigativní žurnalisty: existuje temná a záhadná spojitost mezi ježíš a ležíš, jehova a lehnu, jove a love?).

Kdo v tomto historicky daném rozdílu hledá širší kontext, může být zvráceně potěšen skutečností, že česká verze slovníku živě koresponduje také s dobami, o nichž jsme si mysleli, že již dávno pominuly. Tak například jsou zde k mání slova, se kterými by se většina z nás ráda setkávala co nejméně: Gottwald, Husák, Lenin, Stalin, Hitler, Grebeníček… Mimořádně osvěžujícím dojmem pak působí anglická verze, jejíž tvůrci zjevně nepotřebují znát nejen jména těchto zločinců, ale ani výrazy „Klaus“, „Zeman“ a „Havel“. T9 je interpretuje jako „jjat?“, respektive „xenan“ a „gavel“. V tuto chvíli se ale zase rozohní patriot, když namísto veršů státní hymny česká verze napíše „v rade plug se jara kvet, zensky pak to napohled“.

Medvěd není kožený

Česká té devítka má vůbec svérázný vkus. Například ze všech čtyř Beatles se uznání dočkal jediný George Harrison (navíc pouze v češtině, angličtina nabízí jen „garrison“ - vojenskou posádku - a němčina je příslovečně němá). Mick Jagger na displeji nenaskočí, jeho kolega z Rolling Stones (Keith) Richards však své místo ve slovnících všech tří porovnávaných jazyků našel; jméno Koller T9 zná a Nedvěd dokonce dostane přednost před medvědem, zatímco nejdražší český fotbalista Rosický své příjmení uvidí jen jako těžko vyslovitelné „poriclw“. Je na tom ovšem stále lépe než třeba šéfredaktor Mladé fronty DNES Pavel Šafr, jehož slovník hbitě – a předpokládejme, že nechtě - překřtil na „patek sber“. Patrně následuje "zelezna sobota" a "kozena nedele" (ředitel TV Nova ani po harvardsku fundovaný bahamský finančník nebyli pro komentář k dosažení.)

Poučení je zjevné – dávejte si na T9 pozor. Dokážete-li ji ukočírovat, bude vám dobře sloužit. Pokud nebudete pozorní, čekají vás problémy. P.S. Vzhledem k metafoře zvolené pro tento článek se redakční tým Mobilu.cz rozhodl, že znalosti francouzského jazyka u T9 zůstanou ponechány bez komentáře.