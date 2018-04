Česká policie může neoprávněně odposlouchávat mobily

Pouze u RadioMobilu totiž musí policie žádat o umožnění odposlechu. U ostatních operátorů se může kdykoli sama připojit k libovolnému telefonnímu číslu a sledovat jeho hovory, textové zprávy i datová spojení. Přestože odpovědi Eurotelu, Oskara i policie byly velmi vyhýbavé, až nic neříkající, Mobilu.cz to potvrdil předseda parlamentní komise pro dohled nad operativní technikou, poslanec Tomáš Kladívko (ODS). Další potvrzení jsme získali od dobře informovaných zdrojů, které si však nepřály být uvedeny.

Podle Kladívka jsou všichni mobilní operátoři přímo propojeni s příslušným zařízením policie, které odposlechy v praxi provádí. Operátoři přitom vycházejí z přesvědčení, že orgán činný v trestním řízení nebude sám porušovat zákon. Nikdo tedy fyzicky nekontroluje soudní povolení k odposlechu konkrétních čísel. Tím se samozřejmě otevírá velký prostor pro možné zneužití neomezeného přístupu ke komunikaci v mobilních sítích. Například Eurotel používá většina velkých společností, ale také ministerstev a členů krizového řízení. V případě, že měl k odposlechům přístup někdo napojený třeba na cizí ekonomickou rozvědku, mohl by způsobit poměrně značné škody. O reálnosti tohoto nebezpeční svědčí i nabídka, kterou naše redakce dostala přibližně před rokem. Za 6000 korun jsme si mohli opatřit měsíční výpis hovorů jakéhokoli mobilního čísla.

Operátoři se samozřejmě vyjadřují velmi zdrženlivě, stejně jako policie. Odvolávají se pouze na zákony a bližší podrobnosti odmítají sdělit s tím, že by tak mohli ohrozit práci policie. O jaké ohrožení by se ale ve skutečnosti jednalo, již nevysvětlují. Pokud by totiž zveřejnili fakta o přímém propojení svých zařízení, neohrozili by možnost odposlechu jako takovou. Ta by jim stále zůstala a lidé, kteří potřebují tajit některé věci, je stejně neříkají do telefonu. Případně používají dodatečné šifrování, které případnou práci policie výrazně komplikuje a možná úplně znemožňuje.

Výjimkou je pouze RadioMobil. Ten totiž všechna napojení policie na své ústředny zrušil. Na základě oprávněných požadavků příslušného policejního útvaru však samozřejmě odposlechy umožňuje také. Mluvčí společnosti Jiří Hájek nám k realizaci odposlechů v síti RadioMobilu řekl: „Policie již nemá cca od čtvrtého čtvrtletí roku 2001 přístup na ústředny sítě T-Mobile. Tehdy došlo k přechodu na nový systém aktivací odposlechů v naší síti, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 191/2000 Sb. Aktivace jsou zajišťovány výhradně naší společností na základě obdržených požadavků od Útvaru zvláštních činností SKPV Policie ČR. Jinými slovy specializované oddělení společnosti RadioMobil kontroluje oprávněnost každého jednotlivého požadavku a po jeho ověření zajistí aktivaci odposlechu příslušného zájmového účastníka sítě T-Mobile.“ Společnost v rámci úpravy také změnila software ústředen, a tak policii nezbývá, než o odposlech žádat. Zaměstnanci, kteří odposlech aktivují na základě soudního rozhodnutí, jsou navíc prověřeni Národním bezpečnostním úřadem.

Jak je patrné na příkladu RadioMobilu, nemusí operátoři policii přímý přístup umožnit. Přesto u této praxe zůstávají.

Ve srovnání s přístupem RadioMobilu je také podivné mlčení, kterým Eurotel i Oskar a policie celou záležitost obklopují. Nikdo z trojice policie, Eurotel a Český Mobil nám například nepotvrdil ani existenci přímého propojení mezi operátory a policií. Přímo v bodě 4) paragrafu 6 vyhlášky 191/2000 ministerstva vnitra se přitom uvádí, že: „Výstup celoplošné sítě nebo služby se umisťuje v určených bodech, jimiž je pracoviště oprávněného subjektu.“

Oskarův mluvčí Igor Přerovský místo odpovědí na naše otázky prohlásil, že: „Tyto vztahy společnost Český Mobil není oprávněna komentovat a ani k nim poskytovat žádné detailní informace. Můžeme pouze pro informaci uvést, že mezi všemi mobilními operátory a pověřeným státním orgánem je uzavřena smlouva, která tuto spolupráci detailně technicky i procesně řeší v souladu s legislativou.“

Zajištění proti zneužití Přerovský komentoval: „Ve věci kontrolních mechanizmů je ustanovena příslušná bezpečnostní parlamentní komise, která má ve své pravomoci vykonávat nad těmito pověřenými orgány státní správy dohled.“ Nikde ani slovo o tom, že by snad Český Mobil kontroloval povolení k odposlechu.

Mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš na stejnou otázku odpověděl: „Jako soukromý subjekt nemáme právo kontrolovat policii. Odposlech je umožňován pouze na základě splnění zákonných podmínek pro odposlech, včetně předložení souhlasu soudu.“ V přímém rozporu s tím nám však poslanec Kladívko řekl, že policie může odposlouchávat zcela podle svého uvážení, protože ji u operátorů nikdo nekontroluje (s výjimkou RadioMobilu). Nicméně podle jeho slov za uplynulé volební období kontrolní komise nezjistila žádné pochybení ze strany policie.

Policie ve stanovisku své mluvčí Ivany Zelenákové o samotném technickém řešení odposlechu neříká vůbec nic: „Na tuto odpověď vám bohužel odpověď neposkytnu - jedná se o informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zájem policie na objasňování a odhalování trestných činů.“

Otevřené oficiální vysvětlení stávající praxe tedy policie ani Eurotel či Oskar neposkytly. Přitom se objevují nejen možnosti koupit si například měsíční výpisy hovorů, ale kolují i zprávy o několikaměsíční archivaci všech textových zpráv i hovorů. Bylo by tedy svrchovaně vhodné, aby zmíněné společnosti a instituce byly, stejně jako RadioMobil, podstatně sdílnější. Z důvodů známých jen jim však sdílné nejsou.

Parlamentní komise pro dohled nad operativní technikou podle poslance Kladívka několikrát vyzývala operátory, aby jí v případě pochybností o oprávněnosti prováděných odposlechů dala podnět k jejich prošetření. Žádný z nich to však nikdy neučinil. Částečně je to ovšem pochopitelné. Operátoři totiž nemohou sami činnost policie kontrolovat. Pokud jim tedy umožňují přímý přístup, bez nutnosti žádat o odposlech, nemají vlastně již šanci zjistit, zda odposlechy někdo zneužívá. Že svým přístupem mohou umožnit porušení telekomunikačního zákona a zákona o telekomunikačním tajemství jim zjevně vůbec nevadí.

Dnes na Mobil.cz vycházejí podstatně obsažnější vyjádření operátorů. V průběhu dne jsme obdrželi i nové stanovisko policie.