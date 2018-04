Česká policie chce zakázat anonymní předplacené karty, operátoři se brání

Policie by ráda získala nástroj, jak vystopovat dosud zcela anonymní uživatele předplacených SIM. Informovala o tom Česká televize. "Bylo by dobré uvažovat o zákazu používání předplacených karet, tak jak k tomu přistoupili v jiných státech," řekla v reportáži pro ČT policejní mluvčí Pavla Kopecká.

Podle ní je fenoménem poslední doby anonymní internetová kriminalita. Předplacenky používají pro přístup k internetu třeba pedofilové nebo zloději kreditních karet. Anonymní SIM tak jsou podle policie významným bezpečnostním rizikem.

Policie má na své straně pádné argumenty a také příklady ze zahraničí, kde často SIM anonymně koupit nelze. Jenže k případnému zákazu anonymních karet se musí rozhoupat politici a ti zatím vůbec nejsou jednotní. "Byl by to příliš velký zásah do práv občanů," řekl v reportáži ministr vnitra Martin Pecina s tím, že ale návrh nechce apriori shazovat ze stolu.

S Pecinou se shodne i Ivan Langer, stínový ministr vnitra za ODS. Naopak třeba Cyril Svoboda, předseda KDU-ČSL, nebo František Bublan z ČSSD by byli pro zavedení takových omezení, aby policie mohla majitele předplacených karet v případě potřeby vypátrat.

Zrušení anonymních předplacených karet se ovšem vehementně brání mobilní operátoři. Předplacené karty totiž využívá zhruba polovina zákazníků a operátorům by nová pravidla přinesla komplikace. "My si v tuto chvíli vůbec nedovedeme představit, co by se stalo, kdybychom museli zrušit předplacené karty úplně," uvedla Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile.

Úplné zrušení předplacených karet ale asi není na pořadu dne. Spíše jde o to, jak omezit jejich anonymitu. "V některých státech Evropské unie byla již nařízena povinná registrace předplacených karet, což je sice velice administrativně náročná a nákladná operace, která se promítá do cen pro koncové zákazníky, nicméně ani toto není situace, která by mohla znamenat ´konec předplacených karet´," říká Martin Žabka, tiskový mluvčí Telefóniky O2. Potvrzuje tak, že třeba případná dodatečná registrace stávajících asi pěti milionů karet, které v Česku anonymně fungují, by byla nesmírně náročná.

Pokud by se povinnost registrace karty vztahovala až na nově prodané kusy, bylo by takové opatření velmi neúčinné. Snadno by totiž vznikl rozsáhlý trh s již aktivními a anonymně používanými kartami. A samozřejmě ani v případě prodeje SIM karet proti průkazu totožnosti nejde o stoprocentně spolehlivou metodu. Prodejci totiž často mívají v takových případech laxní přístup a navíc by jistě narostl počet různých podvodů s doklady.

Operátoři proto preferují spolupráci s policií v současných zákonných intencích. "Na boji s kriminalitou s policií ze zákona intenzivně spolupracujeme, domníváme se však, že zrušení anonymity předplacených karet by stávající problém jen přesunulo do jiné oblasti," říká Miroslav Čepický, tiskový mluvčí operátora Vodafone.

O zachování anonymity předplacených karet se se již v historii vedly několikrát a prozatím vždy vyšuměly do ztracena.