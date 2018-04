Česká lokalizace pro Ericsson MC 16

Instalace aplikací Ericsson (2. část) Na základní ploše je ikona Ericsson Software Installation.

Základní plocha Windows CE Poklepem na ikonu spustíte instalaci aplikací Ericsson. V první nabídce zvolte angličtinu, která bude lokalizována do češtiny. O průběhu instalace jste informováni na ukazateli průběhu instalace.

Ukazatel průběhu instalace Program nainstaluje nové služby pro SMS a FAX.

Byly instalovány nové služby Po dokončení instalace je třeba provést Reset. Stiskněte červené tlačítko , které je v prostoru záložní baterie ve spodní části přístroje. Reset pouze znovu nastartuje systém, žádná data nebudou ztracena. Po resetu vás uvítá program ArtSKey - česká jazyková podpora pro Windows CE.

Úvodní obrazovka neregistrovaného programu ArtSKey Tato obrazovka připomíná, že program je třeba nechat aktivovat. Aktivaci je třeba provést do 14 dní od instalování programu. Pokud není program aktivován, po 14 dnech je jeho činnost ukončena. Navíc během zkušební doby jsou některé funkce omezeny. Zde se dovíte více o registraci a aktivaci programu. Stiskněte OK a pak již uvidíte základní obrazovku systému.

Základní obrazovka s ikonami programů firmy Ericsson Všimněte si tří nových ikon, které přibyly.

Nové ikony na základní ploše Tyto ikony lze přejmenovat do češtiny. Poklepejte jedenkrát na ikonu, zatímco držíte ALT. V menu, které se objeví, zvolte Přejmenovat. Ikona se samočinně přejmenuje do češtiny. Tento postup opakujte pro všechny ikony.

Ukázka přejmenovaných ikon. Tím je instalace dokončena. Seznámení s aplikacemi Ericsson - (3. část)