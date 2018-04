Česká lokalizace ArtSKey používá novou technologii Snap-In

Portfolio Praha uvádí další zdokonalení české lokalizace pro Windows CE 2.0. Nová instalační verze je postavena na progresivním způsobu instalace programů prostřednictvím technologie Snap-In. Portfolio Praha je vůbec první společností, která technologii Snap-In používá pro distribuci a instalaci národního prostředí. Technologie Snap-In dovoluje instalovat programy pro Windows CE bez potřeby stolního PC. Instalaci lze provádět přímo z distribučního média - například z paměťové karty, ZIP mechaniky nebo přímo z Internetu. Díky technologii Snap-In odpadá často zdlouhavá instalace přenosového softwaru (tzv. Windows CE Services) na stolní počítač a konfigurace spojení stolního PC s HPC. Navíc je zredukován čas potřebný na přenos souborů přes pomalý sériový port. Práce s národním prostředím je nyní mnohem rychlejší a pohodlnější. Představte si, že máte instalovat českou podporu do padesáti HPC počítačů naráz. Jestliže při stávající technologii trvala instalace 10 minut, nainstalovat 50 licencí českého prostředí představovalo více než 8 hodin práce. S technologií Snap-In je možné zvládnout instalaci za méně než jednu minutu a paralelně instalovat na více strojích zároveň. "Technologie Snap-In je dalším důkazem, že česká lokalizace založená na programu Artsoft je nejprogresivnější lokalizační produkt na trhu", uvedl zástupce společnosti Portfolio Praha. "Očekáváme prudký nárůst zákazníků z obchodní sféry, kteří budou mít o Windows CE zájem jako o terminál pro sběr dat . Tito zákazníci z řad prestižních firem vyžadují nejproduktivnější pracovní výkony. Právě takovým zákazníků je určeno nová technologie Snap-In, kterou jsme v prvé řadě aplikovali na národní podporu." Instalační software pro technologii Snap-In je vybraným zákazníků dostupný přes Internet nebo na CD-ROMu "Český jazyková podpora". Dále se připravují řešení pro OEM partnery, které přinesou začlenění české lokalizace s technologií Snap-In do distribučních balíků . Společnost Portfolio Praha se od roku 1997 zaměřuje na systém Windows CE. Rok 1998 je vyznačen těmito milníky: březen - Portfolio Praha jako první uvádí na trh lokalizaci jsem pro Windows CE 2.0, květen - následuje plná lokalizaci systému Windows CE do češtiny a to včetně nápovědy, srpen - vůbec první lokalizace OS Windows do slovenštiny ve spolupráci se slovenským partnerem, září - první CD-ROM pro WinCE s největší kolekcí technické podpory, říjen - lokalizace pro PPC s Windows CE zdarma. Kontaktní spojení Portfolio Praha - kancelář prodeje

Sarajevská 29, 120 00 Praha 2, tel./fax: 02/691 11 63, mobil: 0602/812922

http://www.port-home.com, mail@port-home.com