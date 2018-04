Česká klávesnice pro Sony Ericsson P800 podruhé

Komerční česká virtuální softwarová klávesnice pro Sony Ericsson P800/P900 je nově v prodeji u společnosti GSMobil. Protože funguje na stejném principu jako freewarová česká klávesnice, v krátkosti se podíváme pouze na odlišnosti komerční a freewarové verze klávesnice. Zatímco freewarová česká klávesnice pro Sony Ericsson P800/P900 je zdarma, za komerční verzi klávesnice je třeba vždy více či méně zaplatit. Oficiální ceny komerční verze jsou následující (všechny ceny jsou včetně DPH):



Doplatky:

Doplatek pro majitele české lokalizace: 249 Kč.

Doplatek při zakoupení české lokalizace: 249 Kč.

Doplatek pro majitele mobilního telefonu z distribuce GSMobil: 199 Kč.

Samostatné zakoupení české klávesnice:

Cena pro majitele mobilního telefonu nepocházejícího z distribuce GSMobil

pro ČR 999 Kč.

Cena pro majitele mobilního telefonu pocházejícího z distribuce GSMobil

pro ČR (záruční list Eurotel, T-Mobile, Český Mobil, Setos, Celadon) 499 Kč.

Cena pro majitele mobilního telefonu z distribuce GSMobil 399 Kč.

A pro úplnost ještě cena české lokalizace pro P800:

Zákazníci se záručním listem GSMobil a Eurotel: 599 Kč.

Zákazníci se záručním listem Oskar: 750 Kč.

Zákazníci bez záručního listu: 1 599 Kč.



Instalace komerční české klávesnice je podobná jako u její freewarové varianty (od jiného autora) a po nainstalování klávesnice do anglické lokalizace je nutné přepnout na jiný jazyk a restartovat P800. Defaultní klávesnici si můžete nastavit v ovládacích panelech (viz screenshoty). Na dalších ukázkách je layout české klávesnice. Klávesy jsou rozměrnější a lze tedy předpokládat, že se na komerční české klávesnici bude psát o něco pohodlněji než na její freewarové variantě. Rozvržení některých českých písmen na komerční klávesnici je trochu jiné než na freewarové CZ klávesnici (navíc nejsou všechna pohromadě v jedné sekci klávesnice), jde však pouze o zvyk. Jak už jsem se mínil v článku o freewarové CZ klávesnici pro Sony Ericsson P800, má klávesnice od GSMobilu navíc ještě variantu s rozmístěním českých nabodeníček na místech sekce s mezinárodními znaky (jejichž některé znaky nahrazují česká písmenka - viz poslední dva screenshoty), což se hodí pokud nepoužíváte češtinu příliš často a nechcete přepínat mezi jednotlivými layouty klávesnic. Součástí komerční varianty české klávesnice je pochopitelně i manuál.



Společnost GSMobil logicky cenově upřednostňuje zákazníky, kteří nakupují její zboží a proto jsou ceny komerční české klávesnice takové jaké jsou. 249 Kč jako doplatek pro majitele české lokalizace nebo při současném zakoupení české lokalizace lze při ceně samotného P800 považovat za slušnou cenu, i když je možná trochu s podivem, že česká klávesnice už zahrnuta v ceně samotné české lokalizace. Komerční varianta české softwarové klávesnice může svým uživatelům nabídnout trochu něco jiného než freewarová varianta CZ klávesnice a proto je jen na vás, zda vám bude lépe vyhovovat komerční nebo freewarové varianta klávesnice.