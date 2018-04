Česká kina a divadla o rušičkách neuvažují

Nejeden provozovatel divadla a nebo malého, klubově zaměřeného, kina by nejradši problém s hlasitými mobilními aparáty vyřešili rušičkami, jejich použití však v České republice není tak jednoduché. Podle ČTÚ, tedy největší autority v telekomunikacích, je používání rušiček nelegální. Jak to tedy je?

Když na podzim minulého roku povolili rušení signálu ve francouzských kinech, divadlech, koncertních sálech a dalších podobných objektech, začala i u nás debata o tomto řešení.

Co se stalo ve Francii?

Francouzský příklad může být pro někoho příběhem se šťastným koncem. Provozovatele veřejných představení v zemi galského kohouta to stálo mnoho úsilí. Ministerstvo průmyslu uvedlo, že provozovatelé veřejných představení žádali toto opatření už několik let. Nejde prý jen o to, že návštěvníky ruší vyzvánění mobilů, které jejich majitelé bezděčně nebo záměrně nevypnuli, ale i o používání mobilů k pirátskému nahrávání.

Zavedli byste v českých kinech a divadlech rušičky mobilů? Hlasujte ZDE

Jeho ministerstvo v komuniké upřesnilo, že rušičky lze nainstalovat pod podmínkou, že signál mobilů nebude rušen mimo sál, kde se představení koná, a že nebude znemožněno nouzové volání. Ve Francii se tato praxe setkala docela s úspěchem. Ostatně výzkumy veřejného mínění ukazují, že evropští milovníci kultury jsou této regulaci nakloněni.

Studie společnosti pro výzkum veřejného mínění TNS (Taylor Nelson Sofres) uvádí, že pro blokování signálu mobilních telefonů na veřejných místech, jako například v koncertních halách, kinech, divadlech nebo nemocnicích, se vyslovilo 85 procent obyvatel Francie, 73 procent obyvatel Itálie a 72 procent obyvatel Finska. Jak se ale dočtete dále, Evropská unie rušičky zrovna nepodporuje.

Co všechno může způsobit mobil na koncertě?

Poslední případ, který proběhl médii v souvislosti s rušením signálu byl z Dánska. Během koncertu v Kodani totiž jednomu z nedisciplinovaných posluchačů začal zvonit mobil tak nahlas, že dirigent v rozčilení přerušil celé představení. Pokračovat se mohlo začít až poté, co návštěvník svůj telefon vypnul.

O události informoval dánský list Jyllands Posten, podle něhož dirigent po vypnutí telefonu požádal svůj soubor, aby začali hrát znovu. To pravděpodobně hudebníky nepotěšilo, zvláště když právě měli již větší část suity Dafnis a Chloe za sebou.

Česká divadla zatím problém rušení neřeší

„O rušičkách neuvažujeme, máme disciplinované návštěvníky,“ říká k zavádění Šárka Motalová z brněnského Národního divadla. „Publikum se snažíme vychovávat, informujeme je na programech a připomínáme jim to i před představením,“ vysvětlila nám Motalová, jak se bojují se zapnutými mobily v hledišti.

Opačný názor na rušení signálu má ředitel Švandovo divadla na Smíchově Daniel Hrbek. "V našem divadle naštěstí po rekonstrukci není signál, ale i tak bych byl jednoznačně pro rušičky. Jsou mnohem efektivnější než nějaká hlášení před představením a navíc neruší atmosféru tak, jako technické hlášení," řekl Hrbek.

V České filharmonii jsou natom podobně. „Mobilní telefony jsou v České republice novým fenoménem, a tak se v jejich případě musí zažít určité normy slušného chování. Snad bude brzy kromě vhodného obleku a včasného příchodu samozřejmostí i vypnutý mobil,“ řekl nám Daniel Sobotka z České filharmonie.

Podobná situace je u kin. „Doufáme, že návštěvníci jsou rozumní, a chtějí se bavit filmem, a nechtějí si rušit zážitek z filmu,“ uvedl provozovatel městského kina ve Volyni Jiří Houzim.



Jak se také dají umlčet rušící mobily?

V temperamentní Itálii se předseda poslanecké sněmovny Pierferdinando Casini

Co říkají zákony na problematiku rušení? Podle české legislativy, která je v tomto v souladu s legislativou Evropské Unie, se totiž vysílání v pásmech GSM povoluje pouze provozovatelům mobilních sítí, resp. uživatelům těchto sítí, přičemž účastnická zařízení připojovaná k těmto sítím musí odpovídat požadavkům generální licence č. GL-1/R/2000 a splňovat požadavky nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení (ident. požadavky Směrnice č. 1999/5/ES). Vysílání v pásmech GSM za účelem zabránění komunikace je v rozporu s § 88 odst. 1 a 8 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o telekomunikacích“). Pro zkoušky rádiových zařízení pro zabránění komunikace v pásmech GSM není z výše uvedených důvodů ani stanoven technický předpis. Konečně § 88 odst. 8 zákona o telekomunikacích stanovuje, že přerušit či zasahovat do telekomunikační služby je možné pouze se souhlasem jejího provozovatele, a jak je Českému telekomunikačnímu úřadu známo, tento souhlas žádný z oprávněných provozovatelů veřejné mobilní telekomunikační sítě dosud nevydal.

rozhodl jít celkem originální cestou. Nechat umístit na lavice všech poslanců tlampače nastavené na co nejsilnější zvuk, aby zákonodárcům zabránil při jednání sněmovny hovořit po mobilu.

Doufá, že tak italským poslancům zabrání konverzovat po mobilu, zatímco by měli sledovat, co říká jejich kolega. Pokud poslanci nepřijdou časem o sluch nebo si nebudou stěžovat na nepřípustnou hlučnost, bude mít možná úspěch. V našem parlamentu je telefonování také zakázáno. Jak ale můžeme vidět v oblíbených ranních přenosech ze sněmovny, není zákaz jako zákaz.

ČTÚ je proti rušičkám

Regulátor našeho telekomunikačního prostředí se staví proti rušení signálu. Hned jak Francouzi oznámili, že povolili provozovatelům veřejných prostor instalaci rušiček, vydal ČTÚ vyjádření k této problematice.

Podle předsedy ČT Davida Stádníka nelze zařízení pro rušení komunikace GSM v České republice provozovat ani uvádět na trh.

Z hlediska stávajících i budoucích mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z členství v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) a Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) a konečně z jejího členství v Evropské unii není možné provozování takových zařízení v ČR povolit.

Vyřešilo by něco zavedení rušiček?

Zástupci veřejných prostor se zatím rušičkami nezabývají. Spoléhají na rozum a soudnost svých návštěvníků. Snad se stane vypnutý nebo aspoň ztišený mobil nepsaným pravidlem na každé veřejné produkci, to je cesta, kterou chtějí jít.

Pár dobrých rad na závěr

Na závěr bychom vám chtěli dát alespoň pár rad, jak se chovat s mobilním telefonem. Jsou to sice pravidla stará, kdekdo je zná, ale jak známo, opakování je matka moudrosti.

- pokud nosíte mobil na opasku nebo v kapse kalhot či košile, zapněte si pouze vibrační vyzvánění. To samé platí, pokud telefon leží před vámi na stole

- přepnutí na vibrace si překontrolujte při příchodu na úřady, k lékaři či na výstavu, obecně do míst, kde je více lidí delší dobu na poměrně malém prostoru

- hovor přijímejte jen tehdy, pokud tím někoho nerušíte (volajícímu můžete poslat SMS „zavolám za x minut“)

- když hovor přijmete, nezapomeňte, že lidi ve vašem okolí jeho obsah nezajímá, proto do aparátu neřvěte (platí pro výše uvedené možnosti a také v hostinských místnostech a v hromadné dopravě)

- v kině a divadle mobil zásadně vypínejte, totéž dělejte při návštěvě všech pracovišť, kde může telefon rušit