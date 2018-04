Česká inspekce životního prostředí šířila poplašnou zprávu

Poslední dny byly bohaté na nepravdivé informace šířené řetězovými dopisy po e-mailu. V prvním případě se zřejmě někdo pokusil zaútočit na lidskou chamtivost a pomocí kopií řetězového dopisu získat databázi e-mailových adres pro pozdější zasílání spamu (nevyžádané a obtěžující komerční nabídky zasílané e-mailem). K této akci bylo zneužito jméno našeho serveru i slovenského webu Mobil.sk.

V druhém případě se jednalo o klasický případ e-mailu, jaký i v češtině označujeme jako hoax (toto anglické slovo znamená smyšlenku, žertík, kachnu či mystifikaci). Taxonomii řetězových dopisů může osvětlit jejich sbírka na serveru Vysoké školy ekonomické (některé jsou docela zábavné). Těm z nich, které patří do kategorie hoaxů, je věnován nekomerční server Hoax.cz Josefa Džubáka. Hoaxy se většinou týkají smyšlených počítačových virů a červů, v posledních letech se některé z nich začaly zabývat i světem mobilních telefonů. Mnoho podniků a institucí má pro zacházení s poplašnými zprávami vypracovány směrnice, většinou se adresáti mají obrátit na oddělení zabývající se informačními technologiemi. Je proto překvapivé, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) spadající do resortu ministerstva životního prostředí šířila očividný hoax varující před telefonováním na telefonní číslo s předčíslím 607, tedy na číslo běžného mobilního telefonu. Varování před smyšleným rizikem se tentokrát odvolává dokonce na člena vlády:

Pozor na mobil!!!



Ministr vnitra upozorňuje všechny majitele mobilních telefonů: velmi často se stává, že majitel mobilu najde na displayi vzkaz, aby zavolal na číslo:

607 xxx xxx. URČITĚ na toto číslo nevolejte! Vaše faktury porostou do závratných výšek.



Tato informace pochází z policejních zdrojů. "Podvratné živly" mají systém, kterým mohou zneužívat Vaše mobily. Zavolají Vám na Váš GSM a představují se jako zaměstnanci Vašeho mobilního operátora. Dále Vás požádají uvést kód, který začíná na 09* a zároveň Vám vysvětlí, že je to ověřování spolehlivé funkčnosti Vašeho mobilu.



URČITĚ JIM NEDÁVEJTE TENTO KÓD a okamžitě zrušte hovor. Vlastní zařízení, které za pomocí tohoto kódu přečte Vaši SIM kartu a už jim nic nebrání v tom, aby vyrobili novou identickou kartu...



Tento podvod je mimořádně rozšířený a proto Vás prosíme, aby jste tuto informaci rozšířili mezi co největší počet lidí.