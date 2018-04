Česká freewarová klávesnice pro Sony Ericsson P800

I když smartphone Sony Ericsson P800 respektive Symbian OS 7 UIQ nativně podporuje kódování UNICODE, spoustu českých znaků na P800 nenapíšete. K tomu je totiž zapotřebí lokalizovaná česká softwarová klávesnice, kterou standardně Sony Ericsson P800 neobsahuje. Virtuálních softwarových klávesnic najdete v P800 poměrně dost, na žádné z nich se ale pochopitelně nevyskytují všechna naše milá nabodeníčka současně, o rozpoznávání psaného písma ani nemluvě. Přestože existuje mnoho jazykových lokalizací včetně řečtiny nebo rumunštiny, které obsahují i příslušně upravenou klávesnici, o české softwarové klávesnici jsme si mohli do nedávna nechat jen zdát.



Jak už ale teď víte, vývoj české klávesnice dospěl ke zdárnému konci a tak si všichni majitelé P800 mohou dopřát luxus psaní všech českých nabodeníček. Klávesnice existuje ve dvou variantách. První z nich je freewarová, druhá klávesnice bude pravděpodobně komerční a pokud vím, měl by ji prodávat GSMobil - zřejmě samostatně nebo i jako součást jejich "ceske" lokalizace pro Sony Ericsson P800. Obě klávesnice fungují na stejném principu, jejich vlastnosti se ale trochu liší. Klávesnici od GSMobilu (který ji nevyvinul sám, nýbrž koupil) jsem k dispozici neměl a protože se mi i přes docela usilovnou snahu nepodařilo u GSMobilu za celý minulý týden sehnat nikoho zodpovědného, kdo by o této variantě klávesnice věděl něco bližšího (jejího autora pochopitelně nepočítám), nemohu vám nabídnout ani její screenshoty.

Dále se tedy budeme zabývat pouze freewarovou klávesnicí, která je volně ke stažení na adrese http://www.p-800.tk.





česká klávesnice











anglická klávesnice (IBM-PC)













Instalace české softwarové klávesnice je možná buď do původní anglické lokalizace nebo eventuelně i do "ceske" lokalizace od GSMobilu. Po dokončení instalace do anglické lokalizace je třeba v ovládacích panelech P800 přepnout "" z "" na "" a restartovat telefon (restart je automatický). Poté si už můžete vybrat příslušnou českou klávesnici v pop-up menu samotné softwarové klávesnice. Srovnání layoutů české a původní anglické klávesnice je na následujících screenshotech. Jak je vidět, virtuální klávesa pro mezerník se u české klávesnice zmenšila na úkor několika jiných kláves a lze psát všechny české znaky s háčky a čárkami. Česká klávesnice nepoužívá žádný speciální přeřaďovač a protože jsou všechny české znaky společně s několika dalšími častěji používanými znaky dostupné jedním kliknutím (případně přes SHIFT či CAPS LOCK) je tedy česká klávesnice výrazně"nahuštěnější" než původní anglická klávesnice. Číselná sekce klávesnice a sekce s různými mezinárodními znaky zůstaly stejné.Pokud píšete české znaky jenom občas, budete zřejmě muset u současné verze freewarové klávesnice přepínat mezi anglickou a českou klávesnicí, neboť nelze přepnout do anglické klávesnice a všechny české znaky psát na jedné z jejích virtuálních sekcí (anglická klávesnice zůstala totiž stejná). Tento fakt by se u komerční varianty české klávesnice podle jejího autora neměl vyskytovat. Obě klávesnice by také měly fungovat na Sony Ericssonu P900, což jsem ale zatím neměl možnost ověřit.A to už je o české virtuální softwarové klávesnici všechno. Na možnost psaní českých znaků pomocí rozpoznávání ručně psaného písma (přes interní systém CICs JotPro) raději zapomeňte, takové úpravy by si vyžádali přeprogramování části firmwaru/operačního systému telefonu. Je určitě dobře, že česká klávesnice vůbec vznikla a může dost zjednodušit hlavně používání některých specializovaných aplikací, u kterých se bez českých nabodeníček obejdeme jen stěží (například různé překladové slovníky apod.).Dál už záleží na autorech programového vybavení pro Sony Ericsson P800/P900, zda budou ve svých aplikacích podporovat kódování UNICODE na takové úrovni, aby bylo možné češtinu bez problémů používat. Jeden z původně velmi nadějných, ale ve finále dost smutných příkladů je kancelářský balík Quickoffice Premier částečně kompatibilní se soubory MS Wordu a MS Excelu (tj. umí je editovat), který má zatím s češtinou značné problémy a podobně jsou na tom i některé jiné aplikace.