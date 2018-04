Česká firma napojila mobilní telefony na Internet - a jsou z toho problémy.

Renomované americké noviny New York Times přinesly tento týden obsáhlý článek o službě Paegas Internet Call a jejím zákazu. Stojí opravdu za to přečíst si, jak jsme vidět za mořem...

Praha, Česká Republika -- Jaroslav Macal bude už brzy pomáhat České republice zbavit se jednoho z nejviditelnějších pozůstatků její komunistické minulosti - s pomocí svého mobilního telefonu.

Tento 27-letý návrhář platí zhruba 1800 Kč za hovory kamarádům do USA, Francie a Německa. Až doposud neměl možnost vyhnout se volání přes SPT Telecom, vládou regulovaný monopol, který je dědictvím komunistické vlády. S pomocí Internetu se však chystá na změnu.

Macal je jedním z mnoha Čechů, kteří využívají výhod služby Paegas Internet Call. Společnost RadioMobil, která tuto službu nabízí, tvrdí, že je prvním operátorem sítě mobilních telefonů na světě, který směruje hovory z éteru do Internetu, čímž úplně obejde českou telefonní síť.

Vzhledem k tomu, že hovory takto vyjdou zhruba o polovinu levněji, Macalovi nevadí poněkud horší kvalita přenosu. Hovor do New Yorku vedený přes Internet totiž stojí 19.90 Kč za minutu, místo 35 Kč které platí nyní. "Je to velmi výhodná cena a také mnohem raději využívám tuto Internetovou technologii než bych podporoval vládní monopol," tvrdí.

Východní Evropa, jejíž staré vládní monopoly stále drží miliony občanů na čekacích listinách na obyčejnou telefonní linku, se zdá být nepravděpodobným kandidátem na Internetovou telefonii. Ale tam, kde úředníci a vládní monopoly zrazují své občany, Internet slaví úspěchy.



Služby jako Paegas Internet Call, spolu s call-back službami, které také nabízí levnější mezinárodní hovory, "zcela jednoznačně liberalizují trh" před tím, než to udělá zákon, tvrdí Klaus Tebbe, generální ředitel společnosti RadioMobil.

"Vzhledem k současné situaci na telekomunikačním trhu v České Republice, kde má SPT Telecom zaručen monopol na mezinárodní hovory do konce roku 2000, má větší smysl zavádět obdobné služby zde, než kdekoliv jinde," řekl Tebbe. "Naše společnost, ve spojení s našimi konkurenty, musí udělat vše pro otevření trhu a Internetová telefonie je jednou z takových z možností. Toto je začátek liberalizace. My prostě potřebujeme jiné možnosti před rokem 2001."

Avšak právní pře o tuto službu by mohla sloužit jako precedens pro budoucí rozvoj trhu v tomto regionu. SPT Telecom tvrdí, že RadioMobil překračuje interpretaci, ne-li doslovné znění, zákona, protože nemá vládní pověření k poskytování mezinárodních hovorů v České Republice.

V transakci běžné ve státech východní Evropy získalo v roce 1995 Holandsko-Švýcarské konsorcium monopol na poskytování mezinárodních hovorů výměnou za to, že do státního SPT Telecom napumpuje miliardy dolarů. Paegas však tvrdí, že jejich služba používá k přenosu hovorů datových linek místo hlasové sítě, a tudíž poskytuje pouze datové služby, ke kterým licenci má. SPT Telecom nesouhlasí.



"Oni jsou schopni dokázat, že jejich služba je odlišná, že používá jiné parametry. Ale to je pro mne nepodstatné," řekl Stanislav Novák, výkonný ředitel SPT Telecom. " Toto nezákonné směrování mezinárodních hovorů není součástí dohody, kterou jsme podepsali s vládou. Není možné měnit pravidla během hry."

SPT Telecom odhaduje, že je služba Paegas Internet Call připravuje o více než 40 milionů korun tržeb měsíčně. Minulý rok měl SPT Telecom tržby 25 miliard korun.

V USA, kde spolu telekomunikační společnosti zuřivě bojují o zákazníky, se největší společnosti pouštějí do levné Internetové telefonie pouze s váháním. Obávají se totiž, že boj prohrají s nově vzniklými menšími a dynamičtějšími společnostmi (tzv. startups). RadioMobil předstihl americké společnosti tím, že uvedl službu mobilní a úplně tak obešel veřejnou telefonní síť.

S touto novou službou směřují hovory od zákazníkova mobilního telefonu skrz vysílací stanici do ústředny RadioMobilu. Tam jsou převedeny do digitálních paketů a poslány do sítě společnosti GlobalOne, aliance Deutsche Telekom, Sprint a France Telecom.

Tyto pakety se pak připojí k datům proudícím od různých českých poskytovatelů připojení do Internetu a spolu cestují po síti GlobalOne do internetové brány Deutsche Telekom, která ústí do Internetu. Partner Deutsche Telekom v cílové zemi pak dokončí hovor tím, že data převede zpět na obvyklý telefonní hovor v jeho domácí síti. Hlas volaného pak cestuje zpět obdobnou cestou.

Největší telekomunikační firmy v USA se snaží inkasovat propojovací poplatky od poskytovatelů Internetových hovorů, čemuž se Paegas vyhýbá tím, že v žádném bodě nevyužívá sítě SPT Telecom.

Legislativa ve východní Evropě, stejně jako jinde ve světě, nestačila tempu technologického rozvoje, a tak zákony České Republiky neobsahují jednoznačná pravidla pro regulaci Internetu. Český telekomunikační úřad minulý týden oznámil, že odkládá konečné rozhodnutí v této kauze na duben.

Jelikož toto rozhodnutí bude první svého druhu ve východní Evropě, cizí investoři, mobilní operátoři i zákazníci s napětím vyčkávají. Rozhodnutí by mohlo být vodítkem pro země jako Polsko, Rumunsko či Ukrajina, kde jsou podobné tržní podmínky. Byl by to signál, zda-li je možné podnikat na regulovaných trzích.

"Velmi pozorně sledujeme výsledek tohoto šetření," říká Robert Niczewski, mluvčí polského mobilního operátora Era, který je stejně jako RadioMobil částečně vlastněn společností Deutsche Telekom. "Když se podíváte na know-how našich akcionářů, TMobil a Media One International, vidíte, že potenciál tohoto regionu je obrovský. Jediná omezení jsou právního charakteru."

Případy jako tento jsou příznačné pro narůstající paradox ve východní Evropě. Nové technologie zde nahrazují staré takovým tempem, že v některých případech Východ předbíhá Západ. Příkladem je Estonsko, kde mobilní telefon vlastní 12% populace, což je více než ve Francii, dle European Mobile Communication Research, britské společností zabývající se výzkumem trhu. V Maďarsku je penetrace mobilních telefonů srovnatelná s Německem či Španělskem.

Přestože monopoly v těchto zemích stále dusí konkurenci, počet uživatelů mobilních telefonů prudce roste. A protože mobilní telefony často úplně nahrazují pevné linky, provolané minuty na mobilní telefon jsou vyšší než v zemích západní Evropy.

Nedostatek technologické infrastruktury z dob komunismu by mohl ironicky popohnat východní Evropu k udávání rytmu pro zbytek světa.

"Začínáme na zelené louce," říká Jan Gruntorád, ředitel společnosti Cesnet, poskytovatele připojení k Internetu, který zavedl službu telefonování přes Internet s použitím počítače. "A na této zelené louce postavíme pěkné domy. V mnoha směrech je toto otevřené pole výhodou. Rychle kupujeme co je nejnovější a nejlepší a už nyní vidíme, že naše část světa staví něco výjmečného."