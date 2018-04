Češi si zamilovali internet v mobilu

Lidé nejčastěji přes mobil na internetu vyhledávají, sledují zpravodajství, posílají e-maily a brouzdají po sociálních sítích. "Největší zájem je o e-maily, dopravní spojení, mapy a sociální sítě," potvrdila mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. T-Mobile, který je v současnosti největším tuzemským mobilním operátorem, evidoval téměř 700 000 uživatelů internetu. Meziročně se jejich počet ale výrazně nezměnil.

Naopak Telefónica O2 zaznamenala podle mluvčího Martina Žabky téměř trojnásobné navýšení počtu zákazníků na 600 000. Z toho přes 300 000 uživatelů má speciální internetový tarif.

Plnohodnotný internet v mobilu u Vodafonu začali zákazníci masivně používat během loňských Vánoc, kdy ho firma nabízela jako dárek na vyzkoušení na půl roku zdarma. "V současné době aktivně využívá internet v mobilu zhruba čtvrt milionu zákazníků Vodafonu," dodal mluvčí Miroslav Čepický.

Rychlý přístup na internet je nyní jednou z hlavních oblastí, do které operátoři investují. Telefónica chce během dvou let pokrývat sítí UMTS až 70 procent tuzemské populace a do budování sítí třetí generace se letos pustily i konkurenční firmy.

Nejrychlejší mobilní připojení nabízí podle serveru DSL.cz Telefónica O2, u které dosahuje průměrná rychlost v síti 3G zhruba 1,1 Mbit/s. Vodafone se ve své síti UMTS dostal na téměř 400 Mbit/s a T-Mobile v rámci čistě datové sítě 4G na 360 Mbit/s. To je podobná rychlost, jakou dosahuje operátor U:fon ve své síti CDMA.