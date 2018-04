Češi si staré mobily „syslí“ pro sebe, k recyklaci jich dorazí pouhé procento

Odstartoval totiž nový program recyklace starých telefonů, díky kterému by měl každoročně získat zhruba 300 000 korun. Tato částka pak bude rozdělena na ekologické projekty.

„Pokud odevzdáte svůj telefon v naší prodejně, můžete si být jisti, že jste přispěli k ochraně životního prostředí a podpořili dobrou věc,“ říká Eva Jankechová z oddělení společenské odpovědnosti Vodafonu.

Operátor tím chce lidi přimět k vyšší odpovědnosti při recyklaci mobilních telefonů. Počet přístrojů přijatých k recyklaci je totiž jen zlomkový oproti počtu prodaných kusů.

Na recyklaci starých telefonů spolupracuje Vodafone s britskou firmou Corporate Mobile Recycling, která použité mobily českých zákazníků od Vodafonu vykupuje a dále recykluje. "Z jednoho telefonu máme zhruba 4 eura, které jdou do posledního centu na ekologický program naší nadace," uvedl Filip Hrubý z Vodafonu.

Mobilní telefony představují tuny odpadu

V tuzemsku se každoročně prodá kolem dvou milionů nových mobilů. K ekologické likvidaci jich ale Češi vrací jen několik set ročně. Operátoři přitom podle Martina Žabky z O2 již několik let v souladu se zákonem o elektronickém odpadu (více zde) vybírají staré přístroje na prodejnách. Lidé této možnosti však nevyužívají.

Dle odborníků si lidé starší mobil buď schovávají pro případ, že by se jim aktuálně používaný přístroj porouchal, nebo jej předají dalším členům rodiny, kteří třeba dosud mobil neměli. Podle Hrubého vyhazuje svůj telefon do koše pouhé procento Čechů. Stejný počet pak svůj mobil poskytuje k recyklaci. To je o dvě procenta méně ve srovnání se světovým průměrem.

Například T-Mobile loni shromáždil 2959 baterií a 683 telefonů. Vodafone vybere ve svých obchodech každý rok zhruba 1000 použitých mobilních telefonů a tento počet by rád dále zvýšil. Řadí se tím k průměru evropských poboček své skupiny Vodafone Group.

Mobily znamenají tuny odpadu ročně

Při maximálně dvouleté životnosti mobilních telefonů skončí celosvětově v odpadu přibližně 500 milionů starých mobilů ročně. To představuje více než 30 tisíc tun plastů, 7,5 tisíce tun mědi, 500 tun niklu, zinku a stříbra. K tomu navíc ještě stovky tun cíno-olověných pájek a dalších kovů včetně chromu, kobaltu a rtuti.

"Češi mění telefon zhruba po třech letech, průměr v západní Evropě je 1,5 roku," zapátral Hrubý ve statistikách operátora.

Specializovanou recyklací se přitom zabývá hned několik světových společností. První větší evropské snahy o znovuvyužití starých telefonů zazněly z Rakouska. V České republice recyklaci mobilů i další telekomunikační a IT techniky zastřešuje systém REMA. Na jejich samotném rozebírání pak u nás vydělává více než jedenáct firem - více zde

Staré telefony však mohou posloužit i jinak. To, co pro nás není nic jiného než šrot, je pro lidi z "třetího světa" neocenitelná možnost, jak být ve spojení se svým okolím - více zde