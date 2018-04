Češi si cení více kontaktů než mobilu. Zálohovat se ale stále nenaučili

Z něj vyplynulo, že Češi zacházejí se svými kontakty uloženými v mobilu ledabyle. Téměř polovina z nich si telefonní čísla a další cenné informace vůbec nezálohuje, 34 procent uživatelů používá k záloze počítač, šestnáct procent volí archaický postup přepisu čísel na papír.

Dotázaní přitom ale tvrdí, že kontaktů si cení více než samotného mobilního telefonu. "Pro 59 procent majitelů mobilů mají kontakty v současné době větší hodnotu než samotný přístroj," říká Tommy Ahlers, generální ředitel společnosti ZYB, která včera vstoupila na český trh. - čtěte Do Česka vstupuje ZYB.com

Málokdo si důležitá telefonní čísla pamatuje. Nejhůře s pamětí na tom jsou muži a co se týče věku lidé v rozmezí 45 až 54 let. Z průzkumu navíc vyplývá, že 70 procent lidí si pamatuje nanejvýš pět telefonních čísel uložených v mobilu. Přitom téměř polovina uživatelů má ve svém mobilním telefonu uloženo více než 150 kontaktů. Více než 300 kontaktů má uloženo 11 procent dotázaných, jde zejména o muže a z hlediska věku o lidi, jimž je 35 až 44 let.

Více než třetina Čechů (37 %) přitom již o svůj mobilní telefon přišla. Nejčastějšími důvody jsou krádež či ztráta, přičemž nejpostiženější skupinou jsou muži a z hlediska věku lidé do 24 let. Češi navíc své telefony poměrně často obměňují, téměř polovina respondentů si kupuje nový mobilní telefon alespoň jednou za dva roky.

Frekvence nákupu nového mobilního telefonu je nejvyšší mezi uživateli ve věku 25–34 let, muži a lidmi s vyšší útratou za mobilní služby.

Průzkum byl proveden na vzorku 400 respondentů agenturou Data Collect na objednávku dánské společnosti ZYB. Ta nabízí bezplatnou on-line službu pro zálohování telefonního adresáře, od včerejška působí i na českém trhu.