Češi se záhadně dovolávají Němcům. Zuří obě strany

Záhada může mít triviální řešení Telefonní předvolba severoněmeckého města Oyten je 04207. A to je velmi podobné českým mobilním číslům se sedmičkou na začátku a s národní českou předvolbou. Pro nechtěné zavolání do německého města tak stačí špatně zadat českou národní předvolbu, která je 00420 či +420. Stačí ubrat jednu nulu a hovor skončí na severu Německa místo na českém mobilním čísle. Pozor, platí to ale jen při volání na území Německa v roamingu, případně při nechtěném přihlášení do německé sítě v příhraničí.