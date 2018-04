Češi poslali na Štědrý den rekordní počet SMS přání: 72 milionů

Nejvíce SMS zpráv rozeslali zákazníci T-Mobilu - téměř 28,2 milionu, což představuje skoro pětiprocentní nárůst oproti loňským výsledkům. "SMS zpráva zůstavá i nadále nejoblíbenějším způsobem, jak poblahopřát bližním," uvedla Jitka Pajurková z T-Mobilu.

Rekordní hodnoty hlásí i Telefónica O2 s 27 miliony odeslaných SMS, o milion více než loni. Vodafone setrvává na hodnotě zhruba 17 milionů odeslaných textovek. Zákazníci U:fona poslali 26 tisíc SMS zpráv s nárůstem 173% oproti běžnému prosincovému dnu.

Loni poslali zákazníci operátorů téměř 70 milionů zpráv, tedy zhruba o dva miliony méně.

Oblibě se těší i obrázkové zprávy MMS; T-Mobile hlásí jejich nárůst o více než než 11 procent, Vodafone o 13 procent. Pouze zákazníci Telefóniky letos odeslali nepatrně méně MMS než loni. Celkem sítí na Štědrý den prošlo na 360 tisíc multimediálních přáníček.

Objem hlasového provozu se nijak výrazně nelišil od běžných dnů pracovního klidu. Oproti loňskému roku se mírně zvýšil z 31 na 38 milionů uskutečněných hovorů. Výrazný nárůst zaznamenal pouze U:fon, na Štědrý den bylo zaznamenáno 90 600 hovorů. Ve srovnání s běžným pracovním dnem tak došlo k nárůstu o 11%.

Největší provoz zaznamenali operátoři okolo poledne, kdy zákazníci zaslali během pár minut desetitisíce SMS zpráv a stovky multimediálních zpráv. Naopak nejvíce hovorů probíhalo v dopoledních hodinách. Zvýšený provoz byl také mezi 19 a 21 hod, kdy si lidé zřejmě sdělovali dojmy z vánoční nadílky, podotkla Pajurková.

"Letošní Štědrý den jasně ukázal, že Češi přicházejí na chuť modernějším technologiím ve svých mobilních telefonech," uvedl Miroslav Čepický z Vodafonu. Češi dle něj na Štědrý den čtyřikrát více používali internet v mobilu, který o letošních vánocích rozdává operátor na půl roku zdarma. Nejvíce lidé datovali okolo 22. hodiny. Jen v síti U:fona lidé přenesli za jediný den 3,99 TB dat.

V rámci pevné telefonní sítě se o největším svátku roku uskutečnilo přibližně 2,5 milionu telefonních hovorů, nejčastěji volali lidé v dopoledních hodinách. Počet volání z pevné sítě Telefónica O2 do zahraničí přesáhl 1,4 milionu hovorů. Nejčastěji lidé volali do Německa, na Slovensko, do Rakouska a Itálie, uvedla Radka Spiesová z tiskového oddělení operátora.