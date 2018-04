Češi od července zaplatí za SMS ze zahraničí okolo tří korun

Cena jedné zprávy by neměla podle nových regulačních pravidel přesáhnout 11 eurocentů bez daně. Za aktuálního kurzu by tedy měli Češi zaplatit maximálně asi tři koruny, respektive 3,50 Kč s DPH.

Nyní chtějí čeští operátoři za poslání SMS ze zahraničí osm až deset korun, což je mírně nad průměrem EU.

Nová pravidla začnou platit od 1. července 2009. "Přesné ceny v tuto chvíli neznáme, protože se budou odvíjet pravděpodobně od květnového kurzu eura a koruny," upozornil Martin Žabka, tiskový mluvčí operátora Telefónica O2.

Europoslanci zároveň schválili nové cenové stropy za volání a datové přenosy ze zemí EU. Cena za minutu hovoru by neměla přesáhnout 0,43 eura bez DPH (11,60 Kč) a u příchozího 0,19 eura (přes pět korun). Nyní je maximální cena hovoru omezena na 46 eurocentů, tedy 12 korun a 40 haléřů.

Další snížení bude následovat v následujících letech: od července 2010 se bude platit nejvýše 0,39 eura za minutu odchozího hovoru a 0,15 eura za příchozí hovory a o rok později nejvýše 0,35 eura za odchozí a 0,11 eura za příchozí hovor.

Operátoři budou muset také povinně účtovat lidem ceny za roaming za jednotlivé sekundy, i když si budou moci stanovit minimální dobu hovoru, a to ve výši půl minuty.

Europoslanec Jan Březina (KDU-ČSL) "Jestliže to s operátory nešlo po dobrém, musí to jít po zlém. Právě v takových případech, jako je tento, kdy zjevně a prokazatelně nefunguje trh a operátoři jednotně vystupují vůči zákazníkům z pozice síly, je regulace ze strany EU opodstatněná, ba nezbytná."

U datových přenosů by zákazníci z celé EU neměli od července zaplatit v zahraničí více než jedno euro za přenesený megabyte dat. Do roku 2011 by se pak měl tento cenový strop snížit o polovinu - na 0,50 eura.

V současnosti nabízejí čeští operátoři jeden megabyte dat ze zahraničí za jedno až dvě eura (27 až 54 korun s DPH). Často je však tato cena vázána na využití balíčku typu 50 MB dat za 50 eur.

Operátoři označují nová regulační opatření za nepřirozený zásah do tržního prostředí. T-Mobile je dokonce označil za "zbytečné a škodlivé". Podle vyjádření operátora mohou výrazně omezit konkurenci a inovace v nabídkách jednotlivých poskytovatelů telekomunikačních služeb.

"Jde o krok, který zcela potírá konkurenční mechanismy zdravých trhů, což mimo jiné prokázala právě regulace roamingových volání," uvedla tisková mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová. Podobného názoru je i Miroslav Čepický, tiskový mluvčí Vodafonu: "Razantní regulace maloobchodních cen esemesek přinese zejména utlumení přirozeného konkurenčního prostředí," domnívá se.

Podle Čepického je špatně, že EU přistoupila rovnou k regulaci maloobchodních cen namísto toho, aby sledovala vývoj trhu po zavedení cenových stropů v případě cen velkoobchodních. "Co se týče datového roamingu, už nyní je v některých případech maloobchodní cena za 1 MB dat z ciziny výrazně pod úrovní, kterou stanovuje regulace," dodal.

Europoslanec Miloslav Ransdorf komentuje nová regulační opatření

"Rozhodnutí pro nás není žádným překvapením, protože se neliší od návrhů, které EU zveřejnila již dříve. S regulací nesouhlasíme, ale budeme ji samozřejmě po schválení Rady ministrů EU respektovat," řekl Martin Žabka za Telefóniku O2.

Europoslanci novou regulací reagují na nezodpovězené výzvy eurokomisařky Vivian Redingové, která "vyhrožovala" operátorům už od února letošního roku. Tehdy na Světové mobilním kongresu v Barceloně vyslovila požadavek na razantní snížení cen SMS zpráv zasílaných v zahraničí. - čtěte SMS v zahraničí zlevní. EU chystá další regulaci