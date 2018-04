Češi nevyhazují mobily. Leží v nich 300 kilogramů zlata

Vyhazujete staré mobily, nebo si je schováváte? Milan Šteindler herec, režisér: V šuplících jich mám asi pět. Teď sleduji seriál o nebožácích, co shromažďují věci, protože se s nimi nechtějí rozloučit, a mají jich plný byt. Pozoruji, že to začíná být můj případ, takhle já asi dopadnu s těmi mobily. Zuzana Baudyšová ředitelka nadace: Co kdyby nový nefungoval? Přiznám se, že přísluším k lidem, kteří schovávají mobily. Vždy si říkám, že by mě ty předešlé zachránily, kdyby vysadil ten nový. Po pravdě řečeno nevím, jak by měly být mobily správně likvidovány. Petr Arenberger dermatolog: Mám jich několik v záloze. Má žena už si uvědomila, že dotykové telefony jsou výborné na vše kromě volání a psaní SMS a s pokorou se vrátila ke cvakací klávesnici. Já k tomu také nemám daleko. Mám je proto v záloze. Michal Viewegh spisovatel: Mám dva staré mobily. V jednom mám adresář pro případ, že bych ten nynější ztratil. Všechny přístroje nenávidím, takže emoce bych zcela vyloučil. Je to spíše nějaká nerozhodnost ten ještě starší vyhodit.