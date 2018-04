Choulostivé fotky v českých mobilech nehledejte. V britských ano

Češi jsou při nakládání s choulostivými fotografiemi nebo videi opatrnější než uživatelé ve vyspělých západních zemích, jako jsou Velká Británie, USA nebo Francie. Tam ukládá intimní fotky do smartphonů čtvrtina uživatelů.

Více než dvě pětiny lidí v Česku využívají chytrý mobil k poslechu hudby a 38 procent si spravuje kalendář a diář. On-line nákupy pomocí chytrých mobilních zařízení zatím nejsou tak rozšířené, tuto možnost využívá jen 14 procent Čechů.

Jedním z důvodů, proč jsou on-line nákupy na telefonech a tabletech stále v pozadí, je obava z nedostatečné bezpečnosti. Ačkoliv má již velké procento lidí zřízeno internetové bankovnictví, využívá ho na mobilech a tabletech jen 20 procent Čechů.

"Uživatelé si stále nejsou jisti, co je a co naopak není bezpečné. Je to vidět hlavně na tom, jak málo Češi využívají na mobilech a tabletech internetové bankovnictví a nákupy. Tvůrci bezpečnostních programů, aplikací a majitelé služeb se proto společně snaží zdokonalovat tyto systémy. Na druhou stranu ale třetina Čechů přiznala, že se nebojí připojit na neznámou wi-fi síť," uvedl výkonný ředitel AVG J.R. Smith.

Data ze svých chytrých zařízení zálohuje jen zhruba 40 procent uživatelů. Tři procenta Čechů půjčují svá mobilní zařízení další osobě k provádění plateb, 11 procent je ochotno zařízení půjčit další osobě na jiné on-line aktivity.

Třetina uživatelů hraje on-line hry a 12 procent kliká na neznámé odkazy v e-mailech. Téměř pět procent Čechů má přímou osobní zkušenost s napadením mobilního telefonu nebo tabletu.