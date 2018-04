Češi milují wi-fi, na internet se přes něj připojuje 44 procent uživatelů

Počet připojení pomocí wi-fi má tak v ČR dvakrát větší podíl, než je běžné v okolních zemích. Druhé nejpopulárnější připojení představují rozvody kabelové televize, které následuje technologie ADSL přes pevné linky.

"Vysoký podíl wi-fi je české specifikum," potvrdil Ivan Tomek z poradenské firmy MR.Think, která se na průzkumu podílela. Podle něj to může být důsledek relativně pozdního nástupu technologie ADSL na tuzemský trh. Navíc byla zpočátku nákladná. "ADSL přišlo pozdě, tak se lidé přizpůsobili," konstatuje Tomek.

ADSL přes pevnou linku je po wi-fi a kabelové televizi v domácnostech na třetím místě v oblíbenosti. Čtvrté je připojení přes mobil a páté vytáčené připojení přes pevnou linku. Na šestém místě je technologie ISDN, která využívá pevnou telefonní linku. U firem naopak ADSL vede se 43procentním podílem.

Technologie Podíl na trhu v procentech wi-fi 44 Kabelové připojení 20,7 ADSL 17,8 Mobilní připojení 9,7 Vytáčené připojení 4,6 ISDN 4,2

Část průzkumu se zaměřila na chování mladých lidí do 22 let ohledně internetu a telekomunikací. Údajně nejsou fascinovaní nejnovější technologií, ale zaměřují se hlavně na praktičnost. "Moc je nezajímá, proč to funguje, dokud to funguje," uvedl Tomek.

Internet je pro mládež neodmyslitelnou součástí života. "Co je před Googlem, je Palacký," naznačil Tomek. "Naprostá mrtvola" je potom pro nastupující generace telefonování z pevné linky nebo běžný CD disk. Naopak v oblíbenosti vede internetová služba pro komunikaci ICQ. V Česku je údajně mezi mladými populárnější než Skype nebo komunitní síť Facebook.

Výzkum dále mimo jiné ukázal, že mobilní telefony v Česku využívá 94 procent dotázaných, přičemž 41 procent využívá tarifních a 43 procent předplacených služeb. Po předplacence sahají spíše lidé, kteří sami příliš netelefonují. Potvrdila se i nevalná pověst pevných linek, které lidé používají buď ze zvyku, nebo je rovnou ruší. Za zbytečnou ji považuje 70 % dotázaných. Lidé si stěžovali i na vysoké poplatky za pevnou linku.

Projekt MOSEK (Monitoring služeb elektronických komunikací 2008) je prvním uceleným průzkumem využívání služeb a posuzování jejich kvality a cen orientovaným na spotřebitelskou veřejnost. ČTÚ na něm spolupracoval s externími dodavateli. Průzkum probíhal pomocí tří odlišných přístupů - celostátním šetřením, internetovým panelem zaměřeným na mladé lidi a panelem expertů. Zúčastnily se ho stovky lidí.