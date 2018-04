Češi milují iPhone 3G – koupili ho přes 70 000 kusů

Že se Apple iPhone 3G bude u nás prodávat docela dobře, ukazovaly už první výsledky po zhruba měsíci prodejů – ve vlně největšího zájmu si iPhone 3G u nás pořídilo přes 22 000 lidí. Překvapivý je ale fakt, že tempo prodejů v průměru nijak výrazně neoslabilo a do konce loňského roku se prodalo přes 70 000 kusů chytrého telefonu od Applu. Vyplývá to z informací, které se nám podařilo získat od mobilních operátorů a z dalších zdrojů. Analytici přitom očekávali asi 50 000 prodaných kusů do konce roku, pesimistické předpovědi hovořily o maximálně 30 000 prodaných kusech.

Nejvíce iPhonů se překvapivě prodalo u Vodafone. “Vloni jsme od konce srpna do konce prosince prodali přes 30 000 iPhonů,“ sdělil nám Miroslav Čepický, tiskový mluvčí operátora, a dodal: „Během tohoto období byl iPhone nejprodávanější smartphone, ve své kategorii předčil i velmi oblíbené telefony Nokia Nseries. Celkově byl iPhone v tomto období třetí nejprodávanější telefon. Nejprodávanější ze všech mobilů u Vodafonu byla v daném období Nokia 6300.“

Nezvykle velký objem prodejů u nejmenšího operátora může být částečně způsoben tím, že Vodafone má nejbenevolentnější podmínky pro prodej tohoto telefonu a právě z jeho zásob asi mířilo nejvíce přístrojů na zahraniční šedé trhy. Ne všude se totiž iPhone 3G prodává odblokovaný. Nic to ale nemění na faktu, že iPhone byl u Vodafone opravdu extrémně úspěšný.

Spokojeni s prodejem iPhonu jsou i u T-Mobile. I tam si iPhone vede lépe než konkurenční telefony. „Do konce roku T-Mobile prodal více než 20 000 iPhonů. Například MDA Compact IV, který se začal prodávat zhruba ve stejném období jako iPhone, si pořídily řádově tisíce zákazníků,“ řekla k prodejům iPhone Jitka Pajurková z tiskového oddělení operátora.

Zhruba stejně iPhonů, tedy něco přes 20 000 kusů, prodala i česká Telefónica O2. Tato čísla jsou však neoficiální a pochází ze zdrojů blízkých operátorovi. Konkrétní čísla prodejů jednotlivých telefonů totiž tiskové oddělení operátora neposkytuje. Miroslava Dvořáková z tiskového oddělení nám alespoň prozradila, že před Vánoci se zájem o iPhone zvedl asi o 30%. „V daném období se iPhone objevil mezi deseti nejprodávanějšími telefony,“ řekla Dvořáková a dodala: „V této skupině se pochopitelně nejčastěji vyskytují především ty nejlevnější telefony a přístroje střední třídy.“ Relativně drahý Apple iPhone tak bodoval i tady.

V České republice se podle odhadů vloni prodalo přibližně 2 až 2,5 milionu mobilních telefonů. To znamená, že za čtyři měsíce na trhu si iPhone získal podíl asi 3%. Za poslední třetinu roku, kdy byl iPhone v prodeji, to ale je už asi 9% a to je veliký úspěch. Vzhledem ke konstatování Vodafone, že byl iPhone úspěšnější než Nokia řady Nseries, se dá očekávat, že se telefon od Applu v Česku prodává všeobecně minimálně stejně dobře jako tyto multimediální přístroje.