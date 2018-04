Češi mají v EU další prvenství. Mobil vlastní nejvíce domácností

Pevné linky jsou ale naopak v Česku rozšířeny nejméně z celého bloku. Vlastní ji, aniž by současně měly i mobilní telefon, jen jedno procento domácností. Průměr unie přitom dosahuje devět procent.

Rodin, které mají mobilní i pevný telefon, je pak v Česku 15 procent, což je rovněž nejnižší číslo z celé "sedmadvacítky". Průměr v EU dosahuje v tomto ohledu 62 procent.

Naopak jasně nejvíc z EU je v Česku domácností, které vlastní nejméně jeden mobil, avšak nemají už klasickou telefonní linku. Je jich 81 procent. Ve Švédsku jsou to pro srovnání jen dvě procenta tamních domácností a průměr v EU činí 27 procent.

Rozsáhlá studie také ukázala, že čtyři z deseti evropských domácností si pořizují od jednoho poskytovatele "balíčky" služeb, které zahrnují internet, telefon a televizi. Podle průzkumu každý čtvrtý Evropan má za to, že rychlost stahování či nahrávání jejich připojení k internetu neodpovídá tomu, na čem se s danou firmou dohodli.

"Spotřebitelé nám důrazně a jasně říkají, že jsou znepokojeni, protože nedostávají internetové služby v takové rychlosti a kvalitě, jaká jim byla slíbena," prohlásila k tomu eurokomisařka Neelie Kroesová. Vyzvala současně úřady zemí, aby zajistily, že operátoři budou dodržovat všechny dohodnuté podmínky. "Pokud by to nestačilo, neváhala bych přijmout další opatření v podobě závaznějších pokynů nebo dokonce právních předpisů, bude-li to nezbytné," varovala.