Češi dychtí po nových službách. Přes internet volají nejvíce z celého světa

Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že Češi častěji než jinde v Evropě rádi zkouší nové technologie. Segment uživatelů, kteří musí mít to nejnovější téměř okamžitě po uvedení dané novinky na trh („early adopters“), zde tvoří až 31 procent trhu. V tomto ohledu za námi výrazně zaostávají téměř všechny evropské země, v závěsu se drží jen Velká Británie (30%) a Švédsko (29%).





Naopak technologie, které se u těchto uživatelů brzy uchytí, si velmi pomalu osvojují ostatní skupiny Čechů, což je zřejmě dáno kupní silou obyvatelstva.

Nejvíce dat nabídl výzkum v otázkách využívání internetu. Ten má doma většina obyvatelstva (51%), zbytek uvádí jako důvody k jeho nepořízení finanční náročnost, nebo nadbytečnost. Pražanů s internetem v domácnosti je 43%, tedy zhruba stejně jako na venkově (42%). Průměrná útrata za internet činí 538 korun.





Nejčastějším poskytovatelem internetu je Telefónica O2, jejíchž služeb využívá 32% připojených. Rovných 20% Čechů se spoléhá na malé místní providery nabízející své služby povětšinou přes bezdrátové wi-fi sítě. To je dle průzkumu ve srovnání se světem naprosto neobvyklý jev.





Stejně lze mluvit o 28procentním zastoupení uživatelů, kteří využívájí volání přes internet (VoIP). Tím výrazně převyšujeme celosvětový průměr (10%), druhé Rakousko za námi zaostává o propastných 14%. VoIPu se u nás nebojí ani skupina technicky nepříliš zdatných lidí.





Češi si velmi rychle navykli i na nákup hudby přes síť, činí tak 14% uživatelů, což se rovná průměru. Naopak nakupování oblečení, obuvi a dalších produktů Čechům příliš nevoní; na internetu nakupuje jen 5 procent z nich, zatímco celosvětový průměr je jedenáct procent.

Češi v průzkumu dále uvedli, že touží po používání rychlého mobilního internetu a mobilní televize. Tato touha pramení zejména z faktu, že ze všech Evropanů tráví Češi nejvíce času v MHD.





Celých 38% Čechů dojíždí denně veřejnou dopravou v průměru 35 minut. V současné době mobilní internet využívají jen 4 procenta obyvatelstva, což je překvapivě průměr.





Naopak nad průměr se dostáváme v ochotnosti využívat mobilní internet takřka kdekoli. Klíčem k ochotě využívat mobilní internet je také cena připojení – podle všeho by byla v současnosti optimální cena kolem 300 korun měsíčně – tolik by bylo ochotno zaplatit 60% z těch, co mobilní internet využívají nebo o jeho využití uvažují.





Průzkum, který každoročně vypracovává firma Ericsson Consumer Lab jakožto dceřiná společnost švédského telekomunikačního gigantu, se zabývá chováním zákazníků po celém světě. V roce 2007 tento průzkum proběhl v 11 zemích na čtyřech světadílech a zúčastnilo se jej přes 35 000 respondentů.

Letos poprvé byla do výzkumu v rámci Consumer Lab zahrnuta i Česká republika. Pracovníci Ericssonu provedli v Česku přes 1500 interview, z nichž každé trvalo zhruba hodinu. Díky tomu dává výzkum reálný obrázek o tom, jak se v praxi chová 100 procent české populace ve věku 15–69 let (to je asi 7,6 milionu obyvatel).