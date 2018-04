Ucpané infolinky a fronty. Češi chtějí levnější volání hned

Vodafone na svém facebookovém profilu přiznává, že při objednávce nového tarifu se na infolince musí dlouho čekat. Nové tarify bude Vodafone aktivovat průběžně v příštím týdnu a vyzývá zákazníky, aby žádosti vyplňovali on-line na webových stránkách.

"Zájem o nové Neomezené tarify je obrovský jak na prodejnách, tak na našich call centrech. V současné chvíli máme o 300 procent více příchozích hovorů než běžně," uvádí Adéla Konopková z tiskového oddělení operátora.

Zahlcená je i infolinka O2, kde automat informuje, že je infolinka z důvodu nových tarifů přetížená a doporučuje zavolat později. O nabídce T-Mobilu zatím většina zákazníků neví, sobotní zveřejnění nové nabídky je velmi nestandardní. T-Mobile umožňoval původně získání nových tarifů jen přes infolinku nebo na prodejně. Automat na infolince v sobotu odpoledne nové tarify neznal a vyzýval zákazníky k návštěvě prodejny. Od večera už zná nové tarify i e-shop operátora.

Jenže i prodejny operátorů jsou v sobotu výrazně plnější než obvykle. Čekání je poměrně dlouhé a na některých místech kolabují v obchodech systémy, takže se aktivace nových tarifů výrazně protahuje. Při naší návštěvě dvou pražských obchodních center s obchody všech operátorů byly u O2 a Vodafone obsazeny všechny pulty a muselo se čekat. Naopak u T-Mobile byl tradiční víkendový klid.

Zákazníci si objednávají nové tarify i přes facebookové stránky operátora. Uvádějí přitom osobní údaje.

Někteří zákazníci ale nechtějí čekat ani na infolince nebo v obchodě a píší své požadavky přímo na Facebookové stránky operátorů. Přitom zde zveřejňují svá rodná čísla a další osobní údaje. Na druhou stranu, operátoři jim podle reakcí vyhovují a nové tarify aktivují.

Tarify nedojdou

Vypadá to, jako by se zákazníci báli, že operátoři nové ceny po čase zase stáhnou. Jenže to se už rozhodně nestane, naopak, u levnějších tarifů je pravděpodobné, že T-Mobile a Vodafone uvedou zcela nové a pravděpodobně ještě zajímavější tarify. Ty současně uvedené jsou totiž jen zlevněné starší tarify. Nové by mohly být ještě výhodnější.

Starý ceník T-Mobile. Včera ještě realita, dnes alespoň částečně jen materiál k pousmání.

O překotné změně tarifů na poslední chvíli svědčí i weby operátorů. T-Mobile třeba v sobotu odpoledne už inzeroval na úvodní stránce nový tarif, ale dále v ceníku ještě uváděl ceny původní.

Zdražit si dnes už nikdo nedovolí, navíc na trh přijde v nejbližší době hned několik virtuálních operátorů, kteří přinesou ještě další snížení cen a rozšíření nabídky.