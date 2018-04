Češi budou mezi prvními, kdo na světě okusí Android

První mobilní telefon s operačním systémem Google Android byl představen téměř před měsícem v USA. Zítra se tamtéž začíná prodávat. T-Mobile G1 pochází z dílen tchajwanského výrobce HTC a my jsme nedlouho po jeho uvedení dostali možnost udělat krátké interview s viceprezidentem evropské pobočky této společnosti, panem Florianem Seiche.





V nadšené atmosféře brzy po uvedení přístroje jsme jen těžko mohli dostat překvapující odpovědi na naše otázky, přesto se nám několik zajímavých faktů povedlo zjistit. Ačkoli pan Seiche nechtěl komentovat, kdy HTC uvede další telefon na této platformě, tentokrát pod svou značkou, z jeho odpovědi vyplývá, že to hned tak brzy nebude. I když se totiž Češi dočkají G1 asi až někdy v lednu příštího roku, stále by měli patřit mezi jedny z prvních světových uživatelů nové platformy vyhledávacího gigantu.





Tipujeme tak, že vlastní zařízení bude HTC na trh uvádět nejdříve někdy od února roku 2009. Ostatně, pojďme se na odpovědi pana Seiche podívat. Dozvíte se třeba i to, jak bude fungovat Android Market a jaké budou mít uživatelé možnosti v případě přizpůsobení přístroje obrazu svému.

Uvede HTC T-Mobile G1 nebo nějaké podobné zařízení pod svou vlastní značkou? A kdy?

V tuto chvíli to bohužel nemohu komentovat.

G1 je přístroj pro konkrétního operátora. HTC ale přeci chce uživatelům nabídnout přístroje s Androidem i pod svou značkou, je tomu tak?

Mohu říci, že HTC se chce platformě věnovat opravdu intenzivně – jinak bychom s našimi partnery nespolupracovali tak intenzivně, že jsme první společností, která přináší přístroj s Androidem na trh. Spolupráce HTC, Google a T-Mobile má pro české zákazníky jednu výhodou – oni budou patřit k jedněm z prvních na světě, kdo si bude vůbec moci přístroj s touto platformou pořídit.

Jaká máte od T-Mobile G1 očekávání? Je něco, na co se opravdu těšíte?

Na co se já velice těším, je to, že s novou platformou Android a přístrojem jako je T-Mobile G1 bude opravdu velké množství zákazníků schopno ocenit, jak úžasná tato nová platforma je. Zdůraznil bych několik bodů – především to je otevřenost a flexibilita platformy Android – třeba když zapnete svůj přístroj a ocitnete se na úvodní obrazovce, můžete si tuto zcela plně upravit k obrazu svému. Můžete sem přidávat aplikace a funkce, které právě vy nejčastěji používáte a můžete odstranit ty, které pro vás nejsou tak zajímavé. Druhou věcí je velmi úzké propojení Android platformy a online služeb společnosti Google. To pro uživatele znamená, že třeba funkce vyhledávání je k dispozici prakticky skrz naskrz ve všech klíčových vestavěných aplikacích. Takže pokud jste v prohlížeči, mapách nebo v některé z dalších podobných aplikací, vždy máte hledání na dosah ruky. Mimochodem, prohlížení internetu je velmi rychlé a očekáváme, že uživatelé budou G1 k tomuto účelu často používat. Díky kombinaci rychlosti, reakcí na uživatelské pokyny a velikosti displeje se uživatelská zkušenost při prohlížení stránek blíží té, kterou znáte z běžných počítačů.

Jaké množství aplikací očekáváte, že bude pro uživatele k dispozici v době spuštění prodeje G1?

Již při představení zařízení zde existovala jistá základna aplikací a Google tak oznámil spuštění Android Marketu, přes který se budou aplikace nakupovat a instalovat. Již dnes je tam aplikací docela široká nabídka.

Můžete ale nějak blíže specifikovat počet aplikací, které budou k dispozici?

Ne nijak přesně. V době startu prodeje budou jistě k dispozici stovky nebo spíš tisíce aplikací. Očekáváme opravdu velká čísla.

V souvislosti s představením G1 se objevily i otázky ohledně kompatibility s dokumenty Microsoft Office. Jak budou uživatelé schopni pracovat s dokumenty na tomto zařízení?

V tuto chvíli není podpora dokumentů Office standardní součástí platformy. Očekáváme však, že se objeví aplikace, které tuto funkcionalitu umožní.

Budou moci uživatelé pro práci s dokumenty použít online službu Google Documents?

To bohužel nevím.

Jak je to s aplikacemi. Budou zdarma, nebo budou placené?

K dispozici budou oba typy aplikací – jak freeware, tak placené. Se zařízením jsem měl tu čest pracovat po několik posledních dní a dle mého zjištění je většina dostupných aplikací zadarmo.

Budou uživatelé schopni si u placených aplikací stáhnout nějakou demoverzi?

Tohle vám bohužel nejsem schopen v danou chvíli sdělit.

Budou aplikace podléhat nějakému certifikačnímu procesu, nebo se do Android Marketu může dostat prakticky jakýkoli program?

Android Market je cosi jako komunitou kontrolovaný systém. Neexistuje tak žádná centrální certifikační autorita. Podmínkou pro úspěšné zařazení aplikace je, že její kód musí odpovídat požadavkům v SDK. Aplikaci jako takovou pak budou hodnotit sami uživatelé. Pokud nějaká aplikace nebude odpovídat požadavkům platformy nebo bude jinak škodlivá, mohou ji uživatelé nahlásit a aplikace bude z trhu stažena.

Tím tedy říkáte, že uživatelé a sami vývojáři budou tuto platformu regulovat jaksi sami?

Ano.

Jak zajistíte to, aby se uživatelé v Android Marketu vyznali?

Celý Android Market je pochopitelně uspořádán do kategorií, jako třeba hry a podobně. Samozřejmě nebude chybět integrovaná funkce vyhledávání, takže podle klíčových slov snadno najdete program, který dělá to, co potřebujete.

Platforma Android by měla být opravdu otevřená. Budou třeba uživatelé nebo vývojáři schopni modifikovat operační systém jako takový?

Ano. V podstatě teď mají tuto možnost skrze SDK, mohou vyvíjet všelijaké doplňkové aplikace. Google by také měl vydat finální podobu zdrojového kódu platformy Android a umožnit přístup k ní členům Open Handset Alliance. Ti tak budou moci vyvíjet různorodé produkty na této platformě.

Ale neočekáváte tedy, že by mohli uživatelé snadno modifikovat systém v jejich G1?

U G1 zatím tuto možnost nevidíme. Uživatelé ale budou mít opravdu širokou možnost přizpůsobení prostředí. Co se různého doplňování systému aplikacemi týče, jistě to v budoucnu půjde. A do budoucna platforma Android také počítá s různými úpravami a variantami systému, upravenými pro konkrétní zařízení. T-Mobile G1 je ale přístroj, který je vyvinut pro konkrétního zákazníka – operátora T-Mobile – a tak možnost legálního zásahu přímo do systému v ROM nečekejte.

Chce třeba HTC v budoucnu nabídnout zařízení, kde si bude zákazník moci vybrat, jaký chce operační systém?

Domnívám se, že to je jakási hudba budoucnosti. Ale momentálně nemohu nic takového potvrdit.

Díky za rozhovor.