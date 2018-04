Metropole hazardu odhalí mobilní novinky pro letošní rok

Město ve vyprahlé nevadské poušti je považováno za celosvětové centrum hazardu. Vždy počátkem ledna se však jeho obří výstaviště mění v hlavní město dění v oblasti spotřební elektroniky. Na tradičním veletrhu International CES totiž výrobci představují první novinky pro letošní rok. Mezi nesčetným množstvím vystavovatelů samozřejmě nechybí ani firmy z mobilního světa. A dávno pryč jsou doby, kdy v Las Vegas mobilní výrobci prezentovali pouze novinky určené pro americký trh.

Už několik let platí, že v Las Vegas uvidíme některé velmi důležité modely výrobců pro nadcházející rok a nahlédneme také pod pokličku nových trendů. Letos bude novinek možná ještě více než kdykoli předtím.

Perný rozvrh před začátkem

Las Vegas Časový posun je -9 hodin oproti českému času. Takže v pondělí ráno v 8:00 českého času je v Las Vegas ještě neděle hodinu před půlnocí.

Samotný veletrh začíná oficiálně až v úterý 7. ledna, ovšem výrobci se na samostatných tiskových konferencích se zásadními novinkami pochlubí dříve. Celé kolečko odstartuje už v neděli odpoledne místního času LG (noc z neděle na pondělí středoevropského času), u kterého si budeme moci poprvé prohlédnout ohebný model LG G Flex.

Zástupci výrobce také slibují jednu doposud utajovanou novinku. Spekuluje se o tom, že by mohlo jít o zmenšenou verzi modelu G2 nazvanou prozaicky G2 mini. Firma by toho však mohla předvést i více, nastal totiž čas i na obměnu modelů řady L. LG se také trochu obloukem vyhne trendu chytrých hodinek a namísto nich by měla firma představit svůj vlastní fitness náramek.

LG navíc pořádá i velkou tiskovou konferenci už v pondělí ráno, kdy přijdou na řadu především novinky z oblasti televizí a další elektroniky, o nichž vás budou informovat kolegové z Technet.cz.

Více z veletrhu CES 2014 Redaktoři Mobil.iDNES.cz sledují všechny mobilní novinky živě v Las Vegas.

Pondělí pak bude novinkami doslova nabité. Je dobré přitom pamatovat, že v Las Vegas je o devět hodin méně než v Česku, takže o prvních letošních přírůstcích vás budeme v našem on-line zpravodajství, které chystáme, informovat až ve večerních hodinách českého času. Krom LG mají na pondělí naplánovány tiskové konference třeba Huawei, Samsung nebo Sony.

Největší záhadou jsou připravované novinky Samsungu. Už tradičně se tu nejspíš nedočkáme žádného top modelu, představeny však mohou být zajímavé novinky ve střední třídě. Očekáván je velký dvanáctipalcový tablet Galaxy Note Pro, dočkat se máme nového osmijádrového (a nejspíš 64 bitového) procesoru Exynos. Další novinky jsou však tajemstvím.

Hodně lze očekávat od v poslední době dost rozjetého Sony. I tady je většina novinek předmětem spekulací, zřejmě se však konečně dočkáme zmenšené Xperie Z1 a velmi pravděpodobné se také zdá být představení chytrých hodinek SmartWatch3. Dále by mohlo Sony uvést i další top model; Xperii Z1 má nahradit opět podobný přístroj, tentokrát však s displejem o úhlopříčce 5,2 palce. Je však možné, že představení takového kousku si nechá Sony na veletrh do Barcelony. U Sony se také spekuluje o tom, že připravuje model s Windows Phone, i tady je však nejspíš na představení brzy. Řada by mohla přijít i na levnější modely, v únicích se v poslední době ukazuje třeba Xperia E2.

Huawei rovněž chystá několik novinek, které by se měly nést především ve znamení podpory LTE. Detaily jsou zatím opět tajemstvím, téměř jisté je jen představení druhé generace phabletu Ascend Mate. Jako zklamání vypadají první zprávy o jeho displeji, který by i přes obří úhlopříčku měl zůstat u rozlišení HD, tedy 1 280 x 720 pixelů, namísto Full HD, které mají prakticky všichni konkurenti. Huawei by se také podobně jako Samsung měl pochlubit svým novým nejvýkonnějším procesorem.

Záplava menších

Kromě velkých výrobců bude Las Vegas plné novinek od menších, v poslední době však také stále důležitějších společností. K novým přírůstkům v oblasti procesorů by se měla přidat Nvidia, která loni v Las Vegas překvapila svou androidí herní konzolí Shield. Její druhá generace zatím není na pořadu dne, měli bychom se však dočkat dalšího pokroku v oblasti procesorů Tegra.

Hned tři zařízení - s úhlopříčkou 4, 5 a 6 palců - by měl představit Asus. Novinky chystá i Alcatel, který jich měl před rokem v Las Vegas doslova záplavu. I letos nejspíš uvidíme více nových modelů, jisté je představení typu Idol X+ s osmijádrovým procesorem MediaTek a tradičně lákavou cenou. I Alcatel chystá nějaké to nositelné příslušenství, mělo by jít o fitness náramek Boom Band, který se nejspíš bude dodávat s tímto modelem.

O tom, jak velké ambice mají z našeho pohledu zatím malí a méně známí čínští výrobci, svědčí přítomnost značky Meizu. Ta do města hazardu nejspíš přiveze svůj nový špičkový model MX4, možná rovnou ve dvou verzích. Ta nadupanější by měla mít 5,5 palcový displej s rozlišením 2 560 x 1 536 pixelů, menší provedení by mělo mít pětipalcový displej s Full HD rozlišením. Mimochodem, o vysokém rozlišení displejů nazývaném 2K nebo také quad HD letos ještě hodně uslyšíme.

Od všeho trochu

Kromě samotných hardwarových novinek se dočkáme i celé řady dalších zajímavostí. Například Google a Audi mají na CESu představit nový palubní systém se zabudovaným operačním systémem Android a službami od Googlu.

Americký operátor T-Mobile, u kterého se v poslední době opět začalo spekulovat o prodeji, by měl představit další fázi svého "uncarrier" programu. Podle dosavadních informací by mělo jít o určitý způsob, kterým operátor pomůže zákazníkům vyvázat se ze stávajícího kontraktu u konkurence a přejít k němu.

Tato novinka není tak bezvýznamná, jak se může na první pohled vzdát. Byl to totiž právě americký T-Mobile, který jako první zrušil dotace telefonů a zavedl jejich splátkový prodej. V Česku dnes už vlastně operátoři jinak mobily neprodávají. A s novými podmínkami o vyvázání se z dlouhodobých smluv, které začaly letos platit, by i přetahování zákazníků mohlo mít podobnou podobu.

Kromě toho všeho samozřejmě na téměř obří ploše výstaviště narazíme na nekonečné množství příslušenství a jistě nás čekají i další zajímavé novinky. Proto určitě sledujte naše nadcházející on-line zpravodajství, nejdůležitější novinky a největší zajímavostí vám samozřejmě také představíme v samostatných článcích.