CES v Las Vegas narušila sněhová kalamita. Přitom je zde 15 stupňů

V Las Vegas je přes den 15 až 18 stupňů Celsia, svítí slunce a ani přes noc teplota neklesá pod pět stupňů. Jenže letošní ročník narušila mohutná sněhová bouře nad severovýchodním pobřežím USA (více ve zpravodajském článku zde).

Pracovníci letiště v Bostonu rozmrazují letadlo během sněhové bouře, která zasáhla severovýchod USA (2. ledna 2014).

Problémy s dopravou hlásí na sociálních sítích návštěvníci přímo z postižených oblastí, kterým aerolinky zrušily let. Ještě hůř jsou na tom návštěvníci z Evropy a Asie, kteří měli let s přestupem v inkriminované oblasti. Nejčastěji v New Yorku, Chicagu, Bostonu, Detroitu a na dalších důležitých letištích v této oblasti.

Vystavovatelé jsou už samozřejmě dávno na místě, někteří již od konce prosince, většina od prvního ledna. Veletrh tak začne oficiálně v úterý ráno místního času (úterý večer českého času) a bez problémů probíhají i předběžné akce, a to již od neděle.

Pro cestovatele Letenku do Las Vegas lze pořídit v méně exponovaných termínech již od 12 tisíc korun, ale třeba termín veletrhu CES cenu klidně ztrojnásobí. Solidní hotel pořídíte okolo 50 dolarů za noc. Pozor u resortů, jejich často nízké ceny zvyšují povinné poplatky, které se platí na místě (obvykle 20 dolarů). Na samotné Vegas stačí dva dny, v okolí je pak množství národních parků. Bez auta se neobejdete, na den stojí okolo 700 korun s plnou pojistkou. V létě je ve Vegas šílené horko, v zimě pak docela zima. Ideální termín návštěvy je podzim nebo jaro. V samotném Vegas je v zimě docela příjemně, ale mnoho národních parků může být nedostupných kvůli sněhu. Vegas leží asi 600 metrů nad mořem, ale okolní hory dosahují výšky přes 3 500 metrů.

Veletrh CES je velmi významný. Je to celosvětově největší přehlídka spotřební elektroniky. Jenže na místě to není příliš znát. Až na pár reklam si město žije vlastním životem svítících neónů, zakouřených kasin a dalších věcí, pro které je Las Vegas jako stvořené.

Veletrh samozřejmě výrazně ovlivnil ceny hotelů. Ty nejvýznamnější resorty s kasiny na Stripu stojí trojnásobek i čtyřnásobek běžných cen a levně se dá ubytovat jen velmi daleko od centra, tedy spíš centra dění, protože onen Strip centrum v pravém slova smyslu není.

Las Vegas je typické americké město, roztažené daleko od onoho pomyslného centra. Bez auta se zde pohybuje poměrně obtížně, přestože zde funguje na americké poměry vcelku solidní autobusová doprava a centrem vede i nadzemní dráha. Jenže vzdálenosti jsou obrovské. Naštěstí je doprava plynulá a letiště leží skoro uprostřed města.

Obrovské je v Las Vegas skoro všechno. Například jen místní kongresové centrum v resortu Mandalay Bay, kde probíhají některé prezentace v rámci CESu, měří 300 × 300 metrů a má několik pater. Samotné lasvegaské výstaviště pak má několik hal s délkou přes půl kilometru. V Las Vegas je prostě vše obrovské, třeba podle Wikipedie najdete 12 z 20 největších hotelů na světě právě v Las Vegas.

