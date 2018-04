Revoluční mobilní čip Nvidia Tegra K1 má 192 jader a schopnosti PC

Pro běžného mobilního uživatele není čip Tegra K1 na první pohled zase tak zásadní novinkou. Z technologického hlediska je to ovšem významný krok k dospělosti mobilních přístrojů. Čip totiž představuje zcela nový přístup ke schopnostem výsledných zařízení.

V hrubém výkonu je nový procesor Tegra K1 asi 2,5krát výkonnější než v současnosti nejvýkonnější čipset Apple A7, to ovšem není v praxi tak důležité. Důležitější je fakt, že jeho 192 grafických jader je postaveno na architektuře Kepler, která se používá i v běžných grafických kartách Nvidia nebo v superpočítačích. To znamená, že nově bude možné i na mobilních zařízeních využívat nejmodernější způsoby vykreslování grafiky.

Tegra K1 tak podporuje standardy jako třeba DirectX 11.1 a při vykreslování grafiky umí pracovat s takzvaným všesměrovým světlem. V takovém případě počítá grafika s odrazem světla prakticky od každého předmětu s tím, že jsou definovány jeho fyzikální vlastnosti. Výsledkem je téměř fotorealistická grafika, přičemž množství vykreslovaných detailů může zůstat oproti dosavadním řešením stejné. O schopnostech připravovaného čipu jsme informovali už loni z veletrhu IFA v Berlíně. Teď jen vše dostalo konkrétnější podobu.

Nejnovější čipset od Nvidie samozřejmě nadchne především náruživé hráče. Tegra K1 například umožní připravovat pro platformu Android tituly s pomocí enginu Unreal Engine 4, který vznikl před dvěma lety pro přípravu her pro PC a herní konzole nové generace. Schopnosti nového mobilního čipu však ocení uživatelé i v dalších oblastech. I běžná grafika uživatelských prostředí bude moci zajít mnohem dále než u současných telefonů, aplikacím budou moci programátoři dodat opět o něco zajímavější vzhled.

Tegra K1 zamíří i do jiných oblastí než do čistě mobilních zařízení. Nvdidia vidí využití svého čipsetu například v automobilech, televizích i mobilních herních konzolích. Právě využití v automobilech, a to jak pro infotainmentový systém, tak například pro vykreslování virtuálních palubních přístrojů nebo pro zajištění chodu funkcí různých bezpečnostních asistentů, Nvidia na tiskové konferenci ukazovala také.

Tegra K1 díky výkonu umožní výrazné zjednodušení práce dosud velmi autonomních bezpečnostních funkcí. Čip se bude moci stát novým mozkem všech bezpečnostních funkcí auta a díky programátorům se bude moci celý systém v budoucnu učit z reálného provozu. Řešení by tak mělo být podstatně flexibilnější než v současnosti v podstatě speciálně vyvíjená proprietární řešení.

Ale zpět k samotnému čipsetu. Nvidia se pochlubila jeho schopnostmi, zatím ovšem není známo datum uvedení na trh. Jisté je, že k dispozici bude v minimálně dvou různých provedeních. To jednodušší bude mít čtyřjádrový procesor (CPU) s 32-bitovou architekturou ARM Cortex A15, pokročilejší verze pak bude oněch 192 grafických jader (stávající Tegra 4 jich má 72) kombinovat se zcela novým dvoujádrovým procesorem Denver.

To je čip, který navrhovala Nvidia zcela sama. Vychází opět z ARM standardů, používá však 64-bitovou architekturu. Tato verze bude ještě mnohem výkonnější než ta s Cortex A15.

S vývojem běžné ARM Cortex A15 verze je ovšem Nvidia podstatně dál, představení procesoru s jádry Denver proto bylo velkým překvapením tiskové konference. Všeobecně se v odborných kruzích očekávalo, že výsledky dlouholeté práce inženýrů Nvidie na tomto poli uvidíme až příští rok. A možná to tak ve skutečnosti bude, protože procesor s Denver architekturou byl předváděn jen jako opravdu raný prototyp.

Zdá se, že výrobcům jej Nvidia bude schopna dodat možná až koncem letošního roku. Ovšem celkově o termínech uvedení nového čipu Nvidia K1 představitelé firmy během prezentace mlčeli. Firma se asi poučila z loňského uvedení Tegry 4 a Tegry 4i. Tyto procesory se dosud nestačily v praxi rozšířit a už jsou na světě jejich nástupci.

Z hlediska připravenosti Tegry K1 se dá očekávat, že obyčejnější Cortex A15 verzi by měla Nvidia dodat zákazníkům už v první polovině letošního roku. První smartphony, tablety či jiná koncová zařízení by se tak mohly objevit v druhé polovině roku. Přístroje s procesorem Denver pak letos asi v prodeji neuvidíme, ale kdo ví, třeba nás Nvidia příjemně překvapí.